Эльмира Барыктабасова избрана председателем Совета по делам правосудия Кыргызстана

12:28 08.07.2024

Эльмира Барыктабасова избрана председателем Совета по делам правосудия, сообщает совет.



Ее заместителем избран Болотбек Акматов.



Согласно конституционному закону "О Совете по делам правосудия" председатель совета и его заместитель избираются тайным голосованием из числа членов совета сроком на один год.



Эльмира Барыктабасова является судьей Октябрьского районного суда города Бишкек, Болотбек Акматов - судьей Верховного суда.



Совет формируется из 12 членов: судей, составляющих не менее двух третей его состава, одну треть составляют представители президента, Жогорку Кенеша, народного курултая и юридической общественности.



Год назад, 26 июня 2023 года, председателем совета был избран Болотбек Акматов, а его заместителем - Эльмира Барыктабасова.