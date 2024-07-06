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Эльмира Барыктабасова избрана председателем Совета по делам правосудия Кыргызстана
12:28 08.07.2024

Эльмира Барыктабасова избрана председателем Совета по делам правосудия, сообщает совет.

Ее заместителем избран Болотбек Акматов.

Согласно конституционному закону "О Совете по делам правосудия" председатель совета и его заместитель избираются тайным голосованием из числа членов совета сроком на один год.

Эльмира Барыктабасова является судьей Октябрьского районного суда города Бишкек, Болотбек Акматов - судьей Верховного суда.

Совет формируется из 12 членов: судей, составляющих не менее двух третей его состава, одну треть составляют представители президента, Жогорку Кенеша, народного курултая и юридической общественности.

Год назад, 26 июня 2023 года, председателем совета был избран Болотбек Акматов, а его заместителем - Эльмира Барыктабасова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИпресс
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