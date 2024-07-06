Невидимая нефть: разведка углеводородов в мире переживает кризис

12:33 08.07.2024 В 2023 году был установлен антирекорд по новым запасам этого ресурса



Дмитрий Мигунов



Саудовская Аравия на этой неделе объявила об открытии сразу семи новых месторождений нефти и газа. Их параметры пока не заявлены, так что судить об их влиянии на объемы запасов королевства рано. Между тем крупные открытия в мире становятся все большей редкостью. В прошлом году объем найденной в недрах нефти установил исторический минимум. Почему разведка новых месторождений менее успешна, чем в прошлом, и чем это грозит отрасли и всей мировой экономике, разбирались "Известия".



Антирекорд в разведке



Хотя официальных данных об объемах найденных в Саудовской Аравии нефти и газа пока нет, скорее всего, речь идет о достаточно существенных резервах. Арабское королевство является обладателем крупнейших запасов нефти в мире и находится в десятке по запасам газа, так что если бы речь шла о совсем небольших месторождениях (в сумме не более десятков миллионов баррелей нефтяного эквивалента), это, вероятно, вообще не было бы новостным поводом.



Такие находки в 2024 году были не слишком частыми. Можно вспомнить, например, нефть на континентальном шельфе Гайаны, Вьетнама (найденную, кстати, с участием российской компании) и Суринама. Ни одно из этих открытий нельзя считать по-настоящему крупным - по крайней мере, в мировых масштабах. Возможно, до конца года что-то изменится, но пока революций в секторе не ожидается.



Примерно так же скудно обстояли дела с открытиями и в прошлом году. По данным Форума стран - экспортеров газа, базирующегося в Катаре, 2023 год установил антирекорд по объему новых доказанных запасов - всего 3 млрд баррелей. Это почти вдвое меньше показателей 2022 года, а по сравнению с цифрами 10-летней давности падение стало более чем четырехкратным (в 2013 году было найдено около 13 млрд баррелей черного золота). Сильное падение объема открытых запасов фиксировалось и по газу. Львиная доля открытых месторождений пришлась на континентальный шельф.



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Снижение прироста запасов совпало со значительным ростом стоимости геологоразведки. Для нефти этот показатель скакнул сразу с $3,3 до $8,5 за баррель. Это очень много, учитывая, что геологоразведка - лишь небольшая часть общей себестоимости. К слову, двукратный прирост себестоимости разведки есть и в газовой индустрии. Пока неясно, в какой мере это связано с общими инфляционными процессами в мире, а в какой - с фундаментальной сложностью поиска нефти. С учетом того, что некоторые наиболее крупные месторождения были найдены на шельфе или даже на дне глубоководных морей, второй вариант имеет место. Справедливости ради, решающий вклад в общую себестоимость геологоразведка новых месторождений внесет только тогда, когда они станут основным источником нефти, а это произойдет еще не скоро.



Параллельно продолжили сокращаться и инвестиции в геологоразведку. В прошлом году они составили около $60 млрд против $130 млрд в 2013 году. В последние несколько лет инвестиции держатся примерно на одном и том же уровне, а если учитывать постепенно снижающуюся покупательную способность доллара - довольно заметно падают.



"Все уже разведано"



Главная причина спада в геологоразведке заключается в том, что основные перспективные территории уже давно разведаны, объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.



- Вероятность нахождения новых крупных месторождений довольно невелика. Основные были обнаружены еще в 1950–1970-е годы прошлого века. К примеру, крупнейшее месторождение Саудовской Аравии (Гавар) было обнаружено в 1948 году, а добыча на нем началась в 1951 году. Основной прирост запасов в мире, как и в России, происходит за счет переоценки запасов на уже открытых месторождениях. Развитие новых технологий приводит к тому, что запасы могут быть пересмотрены. Также цены на нефть оказывают долгосрочное влияние на размер запасов - чем выше цена, тем более сложные и дорогие технологии могут быть использованы при разработке. Соответственно, будут больше и извлекаемые запасы, - говорит Салихов.



Доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова отмечает, что ключевую роль в более слабых результатах разведки играет снижение инвестиций из-за концентрации на зеленой энергетике.



- Применение стимулов, систем финансирования и поддержки развития ВИЭ-технологий привело к снижению цен и активному внедрению возобновляемых источников энергии, - комментирует эксперт. - При этом миф о возможности вытеснения в краткосрочной перспективе традиционных источников энергии зелеными технологиями разбился из-за отсутствия возможности обеспечения непрерывной устойчивой генерации и оценок негативного влияния сегментов альтернативной энергетики на окружающую среду.



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По ее словам, информационная пропаганда целесообразности развития ВИЭ, стимулирование международной банковской системой развития зеленых проектов привели к одновременному сокращению финансирования разработки традиционных месторождений углеводородов в мире.



Салихов, в свою очередь, считает, что, несмотря на меньшее число и качество открытий, резервы для увеличения или, по крайней мере, сохранения уровней добычи в будущем есть и связаны они с техническим прогрессом.



- Основные перспективы поддержания запасов связаны с развитием новых технологий. В мире средний коэффициент извлечения нефти (КИН) в среднем составляет от 20 до 40%. То есть основная часть ресурсов даже открытых месторождений не добывается, а остается в недрах. По мере развития и использования новых технологий этот показатель может увеличиваться, - отметил эксперт.



Добыча восполнена



Что происходит с открытием новых месторождений в России? На мировом фоне показатели довольно-таки неплохие.



- В 2023 году прирост запасов нефти в РФ составил 565 млн т. К крупным месторождениям, запасы которых подтвердили в прошлом году, относится только одно - нефтегазоконденсатное месторождение имени Маганова на шельфе Каспийского месторождения ("Лукойл"). Его запасы составляют 8,4 млн т нефти, 136 млрд куб. м газа и 24,4 млн т конденсата. То есть это не самое большое месторождение. Ближайшие перспективы поиска новых месторождений связаны с шельфом, - рассказал Марсель Салихов.



Стоит отметить, что львиная доля из указанных цифр - это результат доразведки имеющихся месторождений и перехода "ресурсов", то есть залежей, которые можно разрабатывать теоретически, в разряд извлекаемых запасов. Собственно, новых месторождений в стране было открыто 43. Но, как и в прошлые годы, новые запасы более чем на 100% перекрыли текущую добычу (527 млн т).



По словам Тамары Сафоновой, в настоящее время Россия выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.



- При этом страна располагает резервами разведанных месторождений, за счет которых может быть увеличена добыча нефти при условии необходимости роста экспортных или внутренних поставок. Кроме того, реализуется масштабный проект "Восток Ойл", который даст значительный прирост добычи нефти в России уже в ближайшее время, - отметила собеседница.



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Она добавила, что в текущей ситуации значительный объем трудноизвлекаемых запасов природных ископаемых на территории России не востребован недропользователями, но представляет огромный потенциал для развития нефтегазовой индустрии в будущем. В перспективе возрастет и рентабельность освоения таких запасов за счет развития собственных технологий, чему уделяется большое внимание на государственном уровне. Источник - Известия

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