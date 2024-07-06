Экс-вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев назначен членом совета директоров Demir Bank

12:34 08.07.2024

Национальный банк принял решение о согласовании кандидатуры Эркина Асрандиева на должность члена совета директоров/председателя комитета по аудиту ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк".



Такую информацию сообщает пресс-служба регулятора.



Кроме этого Нацбанк принял решение о согласовании кандидатуры Бекмурзаевой Гульнуры Арстанбековны на должность заместителя главного бухгалтера/заместителя начальника операционного управления ЗАО АКБ "Толубай".



Также Нацбанк принял решение о согласовании кандидатуры Набитаевой Алины Константиновны на должность заместителя главного бухгалтера ОАО "ФинансКредитБанк".



Решения приняты 2 июля 2024 года.