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|Экс-вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев назначен членом совета директоров Demir Bank
12:34 08.07.2024
Национальный банк принял решение о согласовании кандидатуры Эркина Асрандиева на должность члена совета директоров/председателя комитета по аудиту ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк".
Такую информацию сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме этого Нацбанк принял решение о согласовании кандидатуры Бекмурзаевой Гульнуры Арстанбековны на должность заместителя главного бухгалтера/заместителя начальника операционного управления ЗАО АКБ "Толубай".
Также Нацбанк принял решение о согласовании кандидатуры Набитаевой Алины Константиновны на должность заместителя главного бухгалтера ОАО "ФинансКредитБанк".
Решения приняты 2 июля 2024 года.