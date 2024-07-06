Оборона ВСУ трещит по швам: Российская армия продолжает освобождать новые территории

12:35 08.07.2024

Оборона ВСУ трещит по швам: теряют позиции в восьми населенных пунктах

Штаб украинской группировки в Чигарях еле унес ноги



Российская армия продолжает прогрызать оборону противника, освобождая новые территории. Так, в воскресенье, 7 июля, Минобороны России сообщило об освобождении поселка Чигари. Показательно, что в этом населенном пункте долгое время находился штаб группировки ВСУ, и именно этот пункт считался в ее планах "точкой ноль", откуда должно было начаться локальное украинское наступление. Но вышла незадача, и украинский штаб еле унес ноги.



В украинской армии растет недовольство командованием, которое не обращает внимания на тревожные сигналы, не реагирует на изменения обстановки и теряет территории.



Поселок Чигари, расположенный к северо-западу от Горловки - один из двух районов поселка Пивденное (до 2016 года носил название Ленинское) в Бахмутском районе ДНР. Второй район - Черная гора. В целом российские подразделения в минувшие выходные продвинулась в районе сразу восьми населенных пунктов на разных направлениях. Противник подтвердил, что мы продвинулись в Песчаном, Евгеньевке, Северном, Макеевке, Новоселовке Первой, Часовом Яре, Калиновке, а также возле Лазуватского.



На Купянском направлении, как сообщают военкоры, мы прошли более четырех километров со стороны Песчаного, впереди река Оскол (до нее осталось около девяти километров). На другом участке нашим подразделениям удалось выйти на правый берег реки Жеребец. По этому поводу в украинских пабликах царит возмущение по поводу безграмотных действий командиров ВСУ. В соцсетях пишут, что еще три недели назад были примерно понятны планы российских войск, тем не менее действующая здесь 3-я штурмовая бригада ВСУ осталась без подкреплений. Возможно, боевики просто хотят оправдаться за то, что в очередной раз сдали позиции.



О том, что "сильно трещит" оборона противника сообщил, ссылаясь на свои источники, военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, стремительно ухудшается положение противника на Покровско-Селидовском направлении. Наши бойцы продолжают двигаться к населенному пункту Прогресс, одновременно заходя со стороны поселка Сокол в тыл гарнизона противника в Новоселовке Первой.



По словам Подоляки, участь противника здесь фактически предрешена. Отход данного гарнизона, как и отход частей противника за реку Волчья - "вопрос уже самого ближайшего времени". В то же время, сообщает эксперт, наша армия также наращивает давление чуть севернее поселка Лозуватское.



После взятия под наш контроль населенного пункта Степная Новоселка наши части дожали противника и вошли в поселок Песчаное. Эксперт не исключает, что наши бойцы, вероятнее всего, попробуют отсюда подняться на холм, чтобы выйти в тыл частям противника, обороняющимся чуть севернее. Это необходимо сделать, чтобы очистить весь большой холм, который прикрывает подступы к Купянску с юго-востока.



На Торецком направлении, которое было в сводках Минобороны все последние дни, также есть значительный успех. Еще 5 июля наши бойцы с боями подошли к центру Нью-Йорка и по пути зачистили освобожденный ранее населенный пункт Юрьевка. А в выходные мы расширили контроль в поселках Артемово (Зализное) и Северное (Пивничное). В конце недели солдаты ВСУ стали писать в соцсетях о колоссальных потерях в населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка.



Здесь батальоны ВСУ снова оставили без поддержки. Чудом уцелевшие в боях под Торецком солдаты рассказывают, что их бросали на штурмы только с автоматами - без поддержки артиллерии и военной техники.



После того как (с позиций) ушла 24-я бригада ВСУ, сообщает один из очевидцев, "в Нью-Йорке нет ничего". "Как бы мы ни вели себя, не сможем противодействовать КАБам (корректируемые авиационные бомбы. – "МК"), арте (артиллерия. – "МК"), FPV-дронам только из стрелкового оружия", - жалуется украинский военный.



Дарья Федотова