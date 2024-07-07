Жены мигрантов устроят бунт? Невыносимая жизнь женщин Востока, - Ю.Банишевская

16:55 08.07.2024 ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ



ЖЕНЫ МИГРАНТОВ УСТРОЯТ БУНТ? НЕВЫНОСИМАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН ВОСТОКА ЗАСТАВИТ ИХ ПОЙТИ НА "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"

После серии жестоких терактов в России градус нетерпимости к религиозным фанатикам в обществе нарастает. Никабы теперь решено запретить как неотъемлемую атрибутику радикальных ваххабитских течений. И этому неожиданно обрадовались женщины, которых их мужья заставляют прятать лица. Подробности читайте в материале Царьграда.



Запрет на ношение никабов в Дагестане спровоцировал новый виток общественной дискуссии. И пока комментаторы спорят, допустимо ли в условиях террористических угроз прятаться за "занавесками", неожиданный взгляд на проблему озвучила затравленная в Дагестане главный врач хасавюртовской клиники Евгения Макеева. Она рассказала, почему ваххабиты так цепляются за никабы.



Избил и спрятал

Со слов доктора, к ней на прием приходят женщины в никабах, и когда они открывают свои лица, оказывается, что там синяки и ссадины. А бывает так, что на них нет живого места. При этом избитые своими мужьями женщины отказываются жаловаться на домашнее насилие.



Жертвам фанатиков Евгения Макеева помогает в меру возможностей. Уговаривает их не терпеть, а обращаться в полицию. Дает свой телефон на экстренный случай.



Член СПЧ Марина Ахмедова, в беседе с которой вскрылись эти неприглядные подробности, отмечает:



Для запрета никаба появился еще один хороший повод: ничто не должно скрывать следы насилия в семье.



ДОКТОР ИЗ ДАГЕСТАНА РАССКАЗАЛА, ЧТО ПРЯЧУТ ПОД НИКАБАМИ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА МАРИНЫ АХМЕДОВОЙ



Напомним, врач-эндокринолог Евгения Макеева подверглась в Дагестане жесткой травле после просьбы к пациентке снять никаб. Попросила для того, чтобы провести осмотр. Но женщина, которая жаловалась на острую боль, отказалась открыть лицо. Ну и как ей помочь?



Тем не менее обиженная пациентка пожаловалась в Сети, чем спровоцировала жесточайшую травлю врача. Уважаемого в Хасавюрте доктора стали прессовать бородачи, угрожая увольнением с пожизненным позором. Радикалы потребовали извинений, которые Евгения Макеева в конце концов записала. Более того, ей пришлось сфотографироваться с покрытой головой.



РУССКОГО ВРАЧА В ДАГЕСТАНЕ ТРАВИЛИ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "МНОГОНАЦИОНАЛ"



Зачинщиком позорной кампании стал бывший вербовщик ИГИЛ* и участник погромов в махачкалинском аэропорту, обвинивший русского врача в "религиозной дискриминации". В итоге к ярому активисту, которым надо было заинтересоваться еще раньше, нагрянули силовики. А за Евгению Макееву заступился глава Дагестана, гарантировав ей безопасность.



"Муж заставляет рожать"

В Челябинске, который наравне с Москвой уже стонет от засилья азиатов, врачи хорошо знакомы с диким закулисьем мигрантских семей. Гинеколог местного медцентра рассказала нам, что приезжие ваххабиты плохо понимают и говорят по-русски. Зато часто приводят своих жен на… аборт (некоторые частные клиники еще не отказались от этого).



Если УЗИ показывает, что беременная вынашивает девочку, а в семье девочки уже есть, сохранить этого ребенка практически нет шансов. На чистку такие папаши отправляют женщин несколько раз подряд, пока те не забеременеют мальчиком,



- говорит врач.



У будущей мамы, понятно, никто не спрашивает - хочет она делать аборт или нет. Надела никаб, пошла и убила будущего ребенка.



ЭТО ЧЕЛЯБИНСК, 2024 ГОД. РУССКИХ НА УЛИЦАХ ВСЕ МЕНЬШЕ. ЗАТО В МФЦ ОЧЕРЕДИ ИЗ АЗИАТОВ ЗА ПАСПОРТАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ФОТО: ЦАРЬГРАД



Есть и другие крайности. Недавно читательница Царьграда в Челябинске стала свидетельницей характерной сцены. В полупустой автобус зашел тощий мигрант с молодой дородной женой и пятью отпрысками. Старшие дети с папой расселись у окошек впереди, а самый младший, года три ему, остался под присмотром мамы и стал бегать по салону.



Женщина не выдержала и сделала замечание, мол, смотрите за ребенком, он же упадет, расшибется. Мигрантка усталым голосом без злобы ответила по-русски:



Да нормально все будет. У меня уже нет сил за ними бегать. Муж заставляет рожать ради пособий, мы на них живем…



Молодая симпатичная женщина, не больше 30 лет, на ходу спит от усталости. Видно, что родилась в России, язык знает. Но вышла замуж за ваххабита и попала в плен - на ней просто зарабатывают деньги. И помощи ждать не от кого.



Сняла никаб - стала преступницей?

И такое сплошь и рядом. У этих женщин есть и свои закрытые чаты, где они, если есть время (и телефон), жалуются друг другу и обсуждают все "прелести" ваххабитской жизни. Эта судьба никого не устраивает. И пример свободных русских женщин, который они видят перед собой, только убеждает в том, что можно жить по-другому.



Есть ощущение, что зреет бунт против мужей-радикалов. До "преступления" против их убеждений всего шаг. Для этого нужно только снять никаб. Омбудсмены в регионах готовы поддерживать таких женщин. Нужна только решимость.



Как тут не вспомнить американский кинохит "Секс в большом городе - 2", где четыре подруги отправились на отдых в Абу-Даби. Местные женщины раскрыли туристкам свой секрет: под черными балахонами и паранджой скрываются отчаянные модницы в мини-юбках.



ПОД НИКАБАМИ И ПАРАНДЖОЙ СКРЫВАЮТСЯ ДЕКОЛЬТЕ И ОТЧАЯННОЕ ЖЕЛАНИЕ ВЫРВАТЬСЯ НА СВОБОДУ. СКРИН С ФИЛЬМА "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ - 2"



Кстати, даже в консервативной Саудовской Аравии, которая считается символом неравноправия полов, в последние годы отменили массу действовавших ранее запретов для женщин. Им позволили занимать должности во власти, голосовать, баллотироваться, участвовать в олимпиадах и работать там, где прежде было нельзя: адвокатами, полицейскими, пилотами.



А что в России? Мигранты пока живут в светской стране по своим законам, да еще и пытаются навязывать их всем остальным. Помните, как приезжий узбек ударил девушку в Подмосковье, которая вышла на утреннюю пробежку в шортах?



Конечно, маловероятно, что избитые узницы никаба массово станут обращаться в полицию за помощью. Если мужа посадят за побои, кто их защитит от мести родственников и диаспоры? И куда они дальше пойдут с целым выводком детей?



С другой стороны, долго этот нарыв зреть будет? Все равно прорвется. Русское общество уже не готово терпеть под боком ваххабитские семьи. Люди так и пишут:



Меня поражает безнаказанность некоторых приезжих. Пусть дома никабы носят, а в мир идут с покрытой головой и нормально одетые. Я, например, нервничаю, когда их вижу. Кто знает, что у нее под одеждой: трусы или пояс шахида?



Терпеть нельзя запретить

Напомним, Дагестан стал первым регионом России, в котором введен запрет на ношение никабов - не характерного для местного населения одеяния. Запрет религиозный, а не административный. Тем не менее для правоверных мусульман решение муфтията приравнивается к закону.



Следом за Дагестаном такой же запрет ввела Карачаево-Черкесия. Тоже пока временно. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.



По мнению религиоведа Романа Силантьева, примеру обеих республик последуют весь Северный Кавказ и другие мусульманские регионы. А в перспективе общественная инициатива будет закреплена законодательно на всей территории страны.



Этого настоятельно потребовал глава Следкома Александр Бастрыкин. Назвав парламент "Госдурой", он озвучил то, чем народ уже давно недоволен. Во многих европейских и исламских странах никабы вне закона, а в России по-прежнему разрешены.



Почему? Я не знаю, я не законодатель. Но это надо срочно запретить,



- подчеркнул Бастрыкин.



А пока такого закона нет, ситуацию регулирует только общество. Зарождается нечто вроде стихийного протеста, когда люди делают замечание при виде женщины в никабе. В последнее время таких случаев все больше - народ не хочет мириться с тем, что у нас дома хозяйничают незваные гости.



Люди требуют запретить никабы законодательно по всей стране. Скрин с ТГ-канала Царьграда



Что с того?

Пока законодатели раскачиваются, в обществе поднимается волна неприятия никабов. В итоге власти не останется ничего, кроме как закрепить запрет официально. Если даже азиатские страны, включая Таджикистан и Узбекистан, объявили у себя никабы под запретом, то чего ждут наши власти? Что все радикалы хлынут сюда, пока им тут все можно? Становиться прибежищем экстремистов - это не то будущее, которое хотелось бы для России.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена. Источник - Царьград

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