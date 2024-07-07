О выборах на Западе, - Данияр Ашимбаев

17:13 08.07.2024

О выборах на Западе

Д.Ашимбаев: В те времена, когда политическая система Запада сидела на альтернативе консервативно-христианских и социал-демократических ценностей, она была намного более эффективной и сбалансированной



Данияр Ашимбаев, 5 июля



Итоги выборов во Франции или Великобритании - это не сдвиг вправо или влево, это результат недовольства населением проводимой элитами политике - социальной, экономической, миграционной, внешней, "защитой меньшинств" и тому подобное.

Сказать, что фавориты выборов смогут проводить альтернативный курс, практически невозможно. Классический пример - итоги недавней смены власти в Италии.

На этом фоне совершенно комический эффект имеют начавшиеся дебаты по поводу необходимости замены кандидатуры Байдена (81 год) после дебатов с Трампом (78 лет).



Нынешний американский президент демонстрировал признаки прогрессирующей деградации личности еще в ходе прошлой избирательной кампании и в течение всего срока своего правления. Скрыть это было практически невозможно, но правящие элиты упорно игнорировали факт полного маразма у своего лидера. При этом, что характерно, ни одной более или менее адекватной альтернативы Демократическая партия выдвинуть не смогла. Вице-президент Камала Харрис моложе Байдена на 22 года, но явно не обладает даже зачатками интеллекта.



Вариант с женами предыдущих президентов - Хиллари Клинтон (76 лет) или Мишель Обамой (60 лет) - не менее комичен. Коррупционная репутация клана Клинтонов вполне однозначна, а чета Барака и Мишель Обамы, если и была примечательна, то только цветом кожи. В плане эффективности работы прежняя демократическая администрация была не менее бездарна, чем предыдущая или последующая.

Другой традиционный клан Демпартии представляет 70-летний племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди, который вышел из партии и пытается избраться в качестве независимого кандидата. Нужно отметить, что помимо весьма неоднозначной репутации, Кеннеди страдает спазматической дисфонией, то есть расстройством речи.

Получается, что демократам явно нечего представить американским избирателям и миру, кроме престарелого Байдена.



Республиканцев в бой ведет 78-летний экс-президент Дональд Трамп. Что характерно - республиканские элиты его недолюбливают, но найти ему альтернативу не смогли. Технически Трамп может получить тюремный срок по ходу кампании, что не помешает ему баллотироваться, но придаст пикантность электоральному процессу.

Сам выборный механизм, представляющий собой полный правовой хаос и дающий массу возможностей для манипуляций и подтасовок (что показали большинство последних выборов), американцы менять не собираются.



Надо признать, что в те времена, когда политическая система Запада сидела на альтернативе консервативно-христианских и социал-демократических ценностей, она была намного более эффективной и сбалансированной. Сегодня западный избиратель имеет право выбора не между правыми и левыми, а между геями, ворами и идиотами (что, в принципе, не мешает друг другу).



Нужно понимать, что моральное и интеллектуальное разложение западной цивилизации, которая продолжает придерживаться неоколониального курса по отношению к другим странам, является основным фактором глобального роста исламского фундаментализма с одной стороны и авторитарного традиционализма - с другой.