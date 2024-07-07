Тюркский саммит в азербайджанской Шуше. Эрдоган не приехал, смотрел футбол...

17:18 08.07.2024 Президент Турции предпочел футбол саммиту в Шуше



Главы стран Организации тюркских государств предложили создавать новые транспортные артерии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Шуше состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), основные темы которого были связаны с транспортом и климатом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, хозяин мероприятия, подчеркнул, что налаживание и расширение транспортных связей является неотъемлемой частью объединения тюркского мира. По итогам заседания лидеры стран – участниц ОТГ подписали Карабахскую декларацию. Следующий саммит ОТГ состоится в октябре в Бишкеке.

Проведение саммита в Шуше носит символический характер, отражая историческую и культурную значимость города для Азербайджана. Ильхам Алиев, открывая саммит, назвал визиты лидеров тюркских государств в Карабах "проявлением братской солидарности" и выразил благодарность за вклад в развитие региона, отметив строительство новых школ и культурных центров.



При этом не все главы стран ОТГ приняли участие в заседании. Не было президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо него в Шушу прибыл вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. По информации СМИ, Эрдоган находился в Берлине, поддерживая моральный дух турецкой футбольной сборной в связи с расследованием УЕФА против игрока Мериха Демираля за жест турецких националистов (продолжение темы на стр. 6). Накануне матча турецкие фанаты устроили в Берлине марш в поддержку своей сборной. Однако из-за политических лозунгов полиция Германии остановила акцию болельщиков. Впрочем, усилия фанатов не помогли сборной Турции выйти в полуфинал, она проиграла сборной Нидерландов.



Не было на саммите в Шуше и президента Туркменистана. В Ашхабаде в это время находился с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. По итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне Сердар Бердымухамедов вручил Гуттеришу юбилейную медаль "К 300-летию Махтумкули Фраги".



Руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде сказал "НГ", что саммит ОТГ де-факто стал продолжением состоявшегося в Астане заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В принятой в Астане декларации члены организации назвали Центральную Азию ядром ШОС, большинство стран которой – тюркские государства. Также страны выступили за развитие сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности и договорились о создании специальной группы по изменению климата.



Именно темы транспортной сети и построения устойчивого будущего на фоне изменения климата стали основными на саммите ОТГ в Шуше. Организация стремится сохранить существующие и создавать новые транспортные коридоры, соединяющие Европу, Ближний Восток и Дальний Восток, минуя Россию и Суэцкий канал. Как сказал президент Ильхам Алиев, "транспортные маршруты, энергетические ресурсы, человеческий капитал, растущее население, положительная демографическая ситуация – это огромный потенциал ОТГ". "Наша задача – превратить этот потенциал в большую силу в мировом масштабе", – подчеркнул он.



По мнению эксперта, это позволит тюркским государствам увеличить доходы и повлиять на глобальные процессы, особенно в условиях "деглобализации". Новые транспортные пути создадут условия для смягчения последствий распада западной модели глобализации и перехода к новой, многополярной системе.



Транспортная тема особенна актуальна для Азербайджана, так как через страну проходит несколько крупных транспортных коридоров, включая "Север–Юг", ТРАСЕКА с маршрутом Европа–Кавказ–Азия, а также набирающий обороты Транскаспийский транспортный маршрут (ТКТМ, или Срединный коридор, – пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы). Напомним, что на самаркандском саммите ОТГ 2022 года было подписано соглашение об упрощенных таможенных коридорах. Азербайджан стал первой страной, приступившей к его реализации в прошлом году.



Выступивший на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны ОТГ наращивать торговые связи и грузоперевозки по Срединному коридору, используя потенциал Транскаспийского маршрута. Он отметил, что объем контейнерных перевозок по этому коридору за год вырос вдвое, а для ускорения доставки грузов создана цифровая платформа Digital Trade Corridor. Токаев также подчеркнул важность дальнейшего укрепления статуса ОТГ и поделился своим видением ее дальнейшего развития. "В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Срединному коридору вырос на 65%, или почти 3 млн т. Помимо этого возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тыс. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии, подчеркнул Токаев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил рост грузоперевозок по ТКТМ и предложил ряд мер по улучшению его конкурентоспособности, включая внедрение привлекательных тарифов для бизнеса, создание "Единого окна" и обеспечение бесперебойной работы таможенных пунктов, а также активное вовлечение Альянса логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств в транспортную повестку ОТГ и создание Совета железнодорожных администраций с дирекцией в Ташкенте. Мирзиеев предложил разработать к план по максимальному использованию транспортных маршрутов, цифровизации автоперевозок и созданию "зеленых" коридоров.



В сфере борьбы с изменением климата глава Узбекистана выдвинул проект создания Тюркского экологического совета в Нукусе с целью решения экологических проблем региона Приаралья. Мирзиеев отметил растущее влияние тюркского мира в международном климатическом сотрудничестве и важность предстоящего Климатического саммита (COP-29) в Баку. Это позволит тюркским государствам увеличить доходы и повлиять на глобальные процессы, особенно в условиях "деглобализации". Новые транспортные пути создадут условия для смягчения последствий распада западной модели глобализации и перехода к новой, многополярной системе.



По словам Ильгара Велизаде, неформальные саммиты Организации тюркских государств становятся традицией, позволяя лидерам стран обсудить актуальные вопросы в непринужденной обстановке. Прошлогодний саммит в Анкаре был посвящен помощи Турции после землетрясения. Следующий неформальный саммит ОТГ пройдет в октябре в Бишкеке и будет фокусироваться на безопасности, рассматривая ее в широком контексте экономических задач и транспортных проектов.



Президент Киргизии Садыр Жапаров в выступлении указал на необходимость создавать новые транспортные артерии в Центральноазиатском регионе. Он отметил, что сейчас транспортное взаимодействие внутри ОТГ набирает обороты, в том числе путем проведения совместных работ по формированию единых цифровых платформ в таможенных процедурах. Глава Киргизии приветствовал подписанные соглашения о международных смешанных перевозках между странами – членами организации и программу взаимодействия в сфере транспорта. По его словам, укреплению транспортной взаимосвязанности стран может способствовать реализация проекта строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. "Важно обеспечить безопасность и устойчивость реализуемых в регионе проектов с учетом влияния внешних факторов. Геополитическая конкуренция в регионе требует сотрудничества и предотвращения конфронтации, которая может подвергнуть риску общее сотрудничество", – подчеркнул Велизаде.



На саммите в Шуше лидеры стран ОТГ также обсудили меры адаптации к изменению климата, актуальные для всех стран с засушливым климатом. "Экологическая безопасность является частью широкой повестки безопасности", – отметил Ильгар Велизаде. Источник - НГ

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