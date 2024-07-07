ГудБайден заявил демократам о твердом намерении оставаться в президентской гонке

17:22 08.07.2024

Байден: я намерен оставаться в президентской гонке и победить Трампа



Американский лидер Джо Байден сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Об этом говорится в его письме, адресованном Демократической партии и опубликованном газетой The New York Times (NYT) 8 июля.



"Я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на все спекуляции в прессе и других местах, я твердо намерен остаться в этой гонке, пройти ее до конца и победить [экс-президента, республиканца] Дональда Трампа", - пишет глава государства.



Он сообщил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями. По словам Байдена, он знает об искренних опасениях американцев относительно выборов и не закрывает на это глаза. При этом глава государства отметил, что он знает лучше, чем кто-либо, какая ответственность ложится на президента страны.



"Я бы не стал баллотироваться снова, если бы не был абсолютно уверен, что я лучший кандидат, который сможет победить Дональда Трампа в 2024 году", - подчеркнул Байден.



Среди прочего он напомнил, что в ходе выдвижения кандидатов получил более 14 млн голосов, которыми нельзя пренебречь и отступить от президентской гонки. Помимо этого, половина письма посвящена критике Трампа и перечислению достижений Демократической партии.



"Мы (демократы. - Ред.) те, кто защищает социальное обеспечение и медицинскую помощь. Все, что они (республиканцы. - Ред) предлагают, увеличивает расходы для большинства американцев, за исключением снижения налогов, которые пойдут на пользу богатым", - указал политик.



Гудбайден: демократы задумали сплотиться вокруг Камалы Харрис

В партии все больше недовольны поведением президента и считают, что он не сможет одолеть Трампа

Ранее в этот день стало известно, что доктора американского лидера Кевина О'Коннора пригласили на дачу показаний в конгресс США. Чиновники обнаружили деловую связь врача с братом Байдена, Джеймсом. По мнению конгрессмена Джеймса Комера, это могло повлиять на медицинские оценки состояния здоровья президента, который "выглядел нездоровым" во время теледебатов с оппонентом Трампом.



Кроме того, издание Axios накануне сообщило, что Байден перед мероприятиями получает иллюстрированные материалы от своих помощников с инструкцией, как добраться до трибуны на сцене.



Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент США Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом.



Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.



Затем, 5 июля, сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.



81-летний Джо Байден - самый возрастной президент в истории США. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.