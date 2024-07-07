С Францией покончено, - Е.Караева

17:54 08.07.2024

С Францией покончено



Елена Караева



В парижских коридорах глубинного государства, живущего на деньги глобалистского олигархата, умеют в интриги и в уничтожение политических оппонентов. Для этого уже не требуется устраивать пышные свадьбы и резать съехавшихся на них гугенотов, как это случилось в Варфоломеевскую ночь полтысячелетия назад, но там по-прежнему владеют навыками ликвидации малейшей угрозы в виде смены власти.



Второй тур внеочередных парламентских выборов показал это во всей красе и объеме. Ножей, шпаг и кинжалов больше не требуется. Королевскому, простите, Елисейскому дворцу нужно было лишь договориться, пусть и с так называемыми оппонентами Макрона. Поскольку договориться с "Национальным объединением", политическим движением, которое лидировало в первом туре, было исключено, провластные структуры и уполномоченные ими политтехнологи вступили в сговор с леваками. Разумеется, это никогда и никто не назовет политической торговлей. Это в глоссарии французского истеблишмента именуется "выходом из гонки".



Тут требуется небольшое разъяснение.



Парламентские выборы регулируются не нормами Конституции, а электоральными законами. Главная их особенность - выход во второй тур трех кандидатов, если они набрали более 12 с половиной процентов голосов. Из 577 избирательных округов в результате бесспорного лидерства кандидатов от правого "Национального объединения" более чем в половине из них вторыми и третьими пришли представители системных партий. В той или иной степени желавших вступить в торги с властью. Что за неделю и было ими сделано. Голосование, то есть когда избиратели приходят к урнам и опускают бюллетени, в подобной конфигурации уже не имело никакого значения. Все было решено между Макроном, Атталем и примкнувшим к ним альянсом левых сил. Всей этой компании требовалось не народное волеизъявление, а сохранение существующей во Франции системы олигархической власти.



Жан-Люк Меланшон, которого еще в середине июня Эммануэль Макрон называл практически "чумой, главной угрозой демократии", а политическое объединение "Непокорная Франция" проходило как кубло антисемитизма, популизма и экстремизма, пошел на сепаратные переговоры с теми, чью политику и чьи реформы нес по всем кочкам все предыдущие семь лет.



Ровно то же самое сделали и социалисты. И те жалкие остатки партии "Республиканцы" (бывшие голлисты), которые хотели продать себя до исхода даты употребления в политическую пищу макронистов.



Когда речь идет о сохранении власти не только в ближайшие три года мандата Макрона, но и о будущем престолонаследии (Атталь, подающий в отставку и лишь временно, возможно, выходящий из обоймы, выглядит наиболее подходящим по всем параметрам кандидатом для следующих президентских выборов), хороши абсолютно все средства и любые посулы идут в кассу.



Нет, это не "коробки из-под ксерокса", там работают тоньше. При сохранении у власти прежней группы элит в их руках - бюджет и колоссальный административный ресурс. Оттуда и пойдут новые приятные назначения для тех, кто предал интересы собственных избирателей, там же найдется возможность пристроить активистов на разнообразные теплые места в частном секторе экономики с не менее внушительными бенефициями.



Не вызывает сомнений, что Макрон мобилизовал все имевшиеся в его распоряжении возможности. Призвал ту гвардию, что привела его к власти семь лет назад, и изложил им ставки в этой игре. Те, кто держат экономические рычаги Франции, прекрасно понимали, что Жордан Барделла, в случае если дать возможность французам высказаться, получил бы пост премьера. И у джентльменов, стоящих всякую минуту за спиной хозяина Елисейского дворца, возникнут большие проблемы.



Несомненно также, что "брюссельские" тоже были в курсе совершающегося на глазах французов сговора главы страны с его "политическими оппонентами".



Все же слова о "республиканских идеалах", о верности ценностям "эгалитэ и фратернитэ" - лишь реплики марионеток, которых дергают в нужный момент за веревочки.



Пресса, несмотря на официальный запрет на агитацию, накануне дня голосования продолжала публиковать соответствующие передовицы. Ей было приказано максимально демонизировать "Национальное объединение", что она послушно и исполняла.



Последнее слово, которым можно охарактеризовать произошедшее в воскресенье во Франции, так это "выборы". Потому что выборы предполагают свободу голосовать так, как считаешь нужным и правильным.



Французы, продавшие уже давно свою "либертэ" за чашку кофе и круассан, получили в результате интригана-президента, презирающего собственный народ, полудохлый парламент, поддержание которого на ИВЛ будут оплачивать из своего кармана, и дальнейшее обнищание. Ну и все более близкую военную конфронтацию с нами, поскольку, разумеется, милитаристская поддержка Киева продолжится.



Словом, французы получили ту власть, которую они заслуживают.



Что касается судьбы самой Франции, то с такими политиками и с теми, кто их выбрал, она практически предрешена. Хроника убийства страны, о котором все знали заранее, но никто не захотел это убийство предотвратить или хотя бы ему помешать.