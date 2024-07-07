Завершивший карьеру футболист Тони Кроос решил не возвращаться в Германию из-за проблем с мигрантами

00:10 09.07.2024

Объявивший о завершении карьеры футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос решил остаться жить с семьей в Испании. С таким заявлением 34-летний спортсмен выступил в подкаст-программе вещателя ZDF, передает Tengri Sport со ссылкой на Euronews.



Кроос, который с 2014 года живет в Испании, сказал, что Германия из-за продолжающейся иммиграции уже не та, какой была 10 лет назад.



"Мы принимаем гостей с распростертыми объятиями, как и следует делать. Но это происходит слишком бесконтрольно, - заявил он, отметив, что среди мигрантов есть процент недобропорядочных. - Пока не будет различий между "хорошими" и "плохими" беженцами, разногласия в Германии будут только усиливаться".



При этом немецкий футбольный ветеран признал, что у некоторых беженцев "доброе сердце".



Игрок признался, что боится отпускать дочь гулять вечером в Германии, поэтому решил не возвращаться.



"У меня подрастает дочь. Если бы меня спросили, где я спокойнее разрешу ей выйти в 11 вечера из дома одной, то я бы склонялся к Испании. 10 лет назад я бы не волновался о том, вернется ли она домой невредимой", - объяснил экс-капитан сборной Германии.



По данным Федерального статистического управления Германии, население страны составляет 83 286 950 человек и 14,6 процента зарегистрированных иммигрантов. Мигранты с немецким гражданством были виновны в 58,5 процента инцидентов с применением насилия.



Матч против сборной Испании на Евро-2024, проигранный 5 июля немцами со счетом - 1:2, стал последним для Тони Крооса.



За свою 17-летнюю профессиональную футбольную карьеру немецкий полузащитник 754 раза выходил на поле в составе таких клубов, как леверкузенский "Байер", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал", забив 73 гола и сделав 166 результативных передач. На его счету также 17 забитых мячей в 114 матчах за сборную Германии.



Кроос был "Футболистом года" в Германии в 2018 году. Он стал чемпионом мира, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть клубных чемпионатов мира ФИФА, пять Суперкубков УЕФА, четыре раза становился чемпионом Испании и три - Германии.