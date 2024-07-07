В Таджикистане заработало постоянное представительство Всемирного банка

00:26 09.07.2024

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Группа объединяет несколько международных финансовых организаций.



В Таджикистане с начала июля этого года начало функционировать постоянное представительство Группы Всемирного банка.



Руководителем представительства назначен теперь уже экс-постпред Всемирного банка в республике Озан Севимли, сообщает пресс-служба Группы.



"Эта должность позволит объединить руководство страновой программой в рамках всей организации для более эффективной поддержки приоритетов государственного и частного секторов Таджикистана", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Севимли будет руководить программами Международного банка реконструкции и развития/Международной ассоциации развития, Международной финансовой корпорации и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям в Таджикистане, обеспечивая единый контактный центр для доступа ко всему спектру продуктов и услуг Группы Всемирного банка.



Это, по мнению представителей Группы, повысит способность учреждений решать глобальные проблемы и стимулировать развитие с быстротой, эффективностью и отдачей.



"Таджикистан сталкивается с различными задачами, начиная от институциональных проблем и ограничений в развитии человеческого капитала и заканчивая негативным воздействием изменения климата на экономику и средства к существованию населения, - сказал Озан Севимли. - Объединенное руководство Группы ВБ позволит применять более целостный подход к проектам".



В сообщении говорится, что, наряду с Таджикистаном, постоянное представительство Группы Всемирного банка заработало еще в 20 странах мира.



"Введение совместного представительства в странах является важным шагом на пути к созданию более сильной Группы Всемирного банка", - заключается в сообщении.

В Таджикистане Группа Всемирного банка работает над обеспечением надежного электро- и водоснабжения, улучшением дорог и транспортной инфраструктуры, совершенствованием систем образования и здравоохранения, повышением продовольственной безопасности, созданием условий для роста частного сектора и институтов эффективного управления и государственной администрации.



Справка "АП"



Всемирный банк в процессе своего развития претерпевал различные структурные изменения. В начале организация ассоциировалась с Международным банком реконструкции и развития, осуществлявшим финансовую поддержку в восстановлении после Второй мировой войны Западной Европы и Японии.



Позднее, в 1960 году, была создана Международная ассоциация развития, которая взяла на себя часть функций, связанных с политикой банка.



В разное время к ним присоединились созданные для решения задач Всемирного банка еще три организации:



- Международная финансовая корпорация;



- Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций;



- Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.



Все пять организаций входят в Группу и называются Группой Всемирного банка. В отдельных случаях под Всемирным банком по-прежнему понимается Международный банк реконструкции и развития, который до сих пор составляет основу деятельности Всемирного банка.