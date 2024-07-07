 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден решил послушаться бога, а не партию, - Д.Моисеев
00:30 09.07.2024

7.07.2024

Президент США отказывается снимать свою кандидатуру, несмотря на многочисленные просьбы и требования
Данила Моисеев

Президент США Джозеф Байден впервые после провальных дебатов с Дональдом Трампом дал интервью. В нем он подтвердил, что отказывается сниматься с президентской гонки. Байден по-прежнему считает себя единственным, кто может победить Трампа. Между тем эффект, который интервью произвело на сторонников президента, оказался явно не тем, на которое он, должно быть, рассчитывал. В Демократической партии усилились голоса тех, кто выступает за замену кандидата на ноябрьских президентских выборах.
С интервью, которое Байден дал в пятницу ABC News, команда президента связывала особые надежды. Оно должно было в какой-то мере реабилитировать главу государства за его откровенно слабое выступление на дебатах 27 июня. Поэтому президенту опять, как и в ходе словесного поединка с Трампом, постарались создать максимально комфортные условия. Байден давал интервью журналисту, симпатизирующему Демократической партии, Джорджу Стефанопулосу, который входил в администрацию Билла Клинтона, отвечая в ней за взаимодействия с прессой. Более того, как впоследствии выяснилось, вопросы были предварительно согласованы. Это при общении американских политиков с прессой обычно не делается.

"Я был измотан" – такими словами в интервью ABC News Байден объяснил свое слабое выступление на дебатах. По его словам, он подхватил простуду во время поездки в Европу. Байден заявил, что серьезных проблем со здоровьем у него нет. Сниматься с выборов президент не собирается. Байден заявил, что откажется от переизбрания, только если сам Господь спустился бы с небес и попросил его об этом.

Стефанопулос задал вопрос, который не мог не задать, – на нем настаивает и Трамп, и многие критики главы государства. Журналист поинтересовался, проходит ли Байден обследование у невролога и "специальные когнитивные тесты". За последним эвфемизмом скрывается проверка на наличие болезни Альцгеймера. "Нет. Никто не говорит, что я должен это сделать", – ответил Байден. В завуалированных выражениях он отказался пройти тест на когнитивные способности и сделать его результаты публичными. Это, пожалуй, главное, что впечатлило в интервью президента американцев, особенно в свете появившейся в прессе новой информации. По данным The New York Post с врачом президента постоянно встречается Кевин Кэннард – специалист по неврологическим болезням медицинского центра Уолтера Рида. С августа 2023 года он появлялся в Белом доме восемь раз. Особенно часто в марте этого года.

Для России же в интервью Байдена примечательно то, что президент фактически выступил против идеи договориться с РФ. Себя он назвал "тем, кто остановил Путина". Впрочем, это утверждение президента не новое.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Кристофер Мерфи на следующий день после интервью заявил, что сейчас наступает "решающая неделя" – время, когда Байден должен убедить американцев и однопартийцев в том, что он способен управлять страной. "Я думаю, что интервью, данное в пятницу вечером, не дало ответов на все вопросы, которые, как вы знаете, возникают у людей в моем штате. Они хотят верить, что это все еще прежний Джо Байден, но им нужно увидеть больше от президента, и я надеюсь, что мы увидим это на этой неделе" – заявил он. Член Палаты представителей Адам Шифф, которому прочат место в Сенате, тоже считает, что одного интервью недостаточно для того, чтобы доказать американцам возможность эффективно управлять ими. Первый вариант замены очевиден – вице-президент Камала Харрис, убежден Шифф.

Пока же разобраться с "уголовником"-Трампом, который, по словам президента, "врал 28 раз" на дебатах, Байден намерен самостоятельно. Он заявил, что его стараниями разработан план мира на Ближнем Востоке, расширен блок НАТО, процветает американская экономика, создан союз AUKUS, противостоящий Китаю. Байден пообещал, что в следующий президентский срок укрепит налоговую систему, сделает здравоохранение более доступным – то есть сказал то, что безуспешно пытался сказать на дебатах. При этом президент несколько раз повторял, что его график очень плотный, как бы оправдываясь. В один день он общается и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, и с новым премьером Великобритании Киром Стармером, которого, правда, сам Байден назвал премьер-министром Англии.

Источник - НГ
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