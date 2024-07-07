На полях Евро-2024 начинают охоту на турецких "Серых волков"

00:32 09.07.2024

07.07.2024



Пантюркское приветствие вызвало дипломатический скандал между Берлином и Анкарой

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



На фоне скандала вокруг жеста футболиста Демираля игру Турции против Нидерландов посетил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Следствием жеста удовлетворения турецкого футболиста Мериха Демираля в матче с Австрией после забитого им второго гола стало решение УЕФА о его дисквалификации на две игры на Евро-2024. Демираль продемонстрировал жест, связанный с ультраправой группировкой "Серые волки", которому, как заявила глава МВД Нэнси Фезер, "не место на стадионах ФРГ". Впрочем, этот символ в Турции признается и как пантюркское приветствие. МИД Турции назвал реакцию Берлина на жест Демираля ксенофобской.



"Серые волки" считаются праворадикальной организацией, выступающей за восстановление Османской империи, и действуют не только на территории Турции, но и в Европе. В документах Ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведки) отмечается, что "Серые волки" проявляют активность на территории Германии и характеризуются как агрессивная, праворадикальная организация. В Германии проживают почти 3 млн турок (из них 1,5 млн сохраняют турецкое гражданство), и на трибунах лейпцигского стадиона "Ред Буль Арена" во время матча одной восьмой финала чемпионата Европы с австрийцами многие из них наряду с Демиралем демонстрировали знак "серого волка".



МИД Турции осудил решение дисциплинарного комитета УЕФА. Но только этим дело не ограничилось. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер резко высказалась о произошедшем на футбольном поле, а ряд немецких политиков даже потребовал запретить деятельность "Серых волков" в Германии.



В ответ МИД Турции назвал выступления немецких должностных лиц политически мотивированными и вызвал для объяснений посла ФРГ в Анкаре. В свою очередь, немецкий МИД пригласил турецкого посла в Берлине, с которым обсудил, по словам представителя внешнеполитического ведомства, "существо проблемы".



В документах немецкой контрразведки отмечается, что сторонники "Серых волков" в Германии придерживаются расистских и антисемитских взглядов и принимают активное участие в антикурдских и пропалестинских демонстрациях. На территории страны периодически происходят столкновения сторонников "Серых волков" и курдов, в частности представителей Рабочей партии Курдистана.



Оценивая события на стадионах футбольного чемпионата, немецкий журнал Focus попытался проанализировать их с точки зрения усиления политических позиций турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он вышел с заголовком "Немецкое возмущение "волчьим приветствием" является джекпотом для Эрдогана". Президент Турции присутствовал на матчах Евро-2024, в том числе на игре турецкой сборной с командой Нидерландов в минувшую субботу.



В интервью журналу турецкий эксперт Айшар Айдын утверждает, что салют "серых волков" впервые появился в Турции как официальное приветствие ультраправой Партии националистического движения, созданной в 1969 году. "Серые волки" являются боевым крылом этой партии. Именно с точки зрения Айдына, скандал вокруг "волчьего приветствия" может пойти на пользу Эрдогану. Турецкий президент считает, что, мол, немцы поучают нас демократии, а сами не терпят никакого другого мировоззрения. Он снова может упрекнуть европейцев в двойной морали, как в случае с немецким футболистом турецкого происхождения Месутом Озилом. Будучи членом сборной Германии, он сфотографировался в 2018 году на чемпионате мира с Эрдоганом, чем спровоцировал гневные отклики в немецкой печати.



Как считает эксперт, подобные действия немецких властей вызывают прежде всего у турецкой молодежи в Германии чувство отчужденности и изолированности. Эрдоган прекрасно это чувствует. Не случайно он призывал немецких турок не интегрироваться в западное общество и оставаться турками и в Германии. Ведь еще в 2017 году Эрдоган призывал турок отвечать на культурное притеснение со стороны европейцев увеличением рождаемости. Он говорил, что в турецких семьях в Европе вместо нынешних троих детей должно быть пятеро и тогда со временем демографически Европа рано или поздно окажется в руках турок.



4 февраля 2024 года "НГ" писала о "политической руке" Эрдогана в Германии – созданной в стране партии немецких турок DAVA. Правда, этой партии не удалось ярко проявить себя на политической сцене Германии. На выборах в Европарламент она не получила ни одного места. Но это пока.