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|Тегеран предложил объединить платежные системы стран БРИКС
00:37 09.07.2024
8.07.2024
Татьяна Сидорова
В качестве примера Иран привел интеграцию российской "Мир" и иранской Shetab
Иран предлагает объединить национальные платежные системы стран БРИКС, следуя примеру успешной интеграции российской системы "Мир" и иранской Shetab. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Насер Канани, передает ТАСС.
Канани отметил, что уже завершено объединение платежных систем России и Ирана на двустороннем уровне через центральные банки двух государств. Кроме того, созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты. "Мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне – распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС. Российская сторона положительно смотрит на это предложение", – поделился дипломат.
По мнению иранского чиновника, инструменты торгового облегчения и осуществления банковских платежей между Ираном и Россией могут распространиться на государства БРИКС.
4 июля глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин провел переговоры с руководителем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. В ходе этой встречи было зафиксировано завершение работы по интеграции платежных систем "Мир" и Shetab. Кроме того, стороны подписали соглашение, следствием которого стало предоставление ликвидности национальным валютам для коммерческих операций.
С 22 августа жители Ирана получат возможность снимать деньги в рублях со своих банковских карт Shetab во всех российских банкоматах. Последующими шагами реализации проекта станут возможность использования российских карт "Мир" в Иране и оплата покупок через карты Shetab в российских магазинах.