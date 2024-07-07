Новый президент Ирана поборется за реформы, - И.Субботин

00:40 09.07.2024

7.07.2024



Масуду Пезешкиану отведен месяц на формирование правительства

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Избранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану предстоит непростая задача.

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан будет приведен к присяге в следующем месяце. Об этом сообщил представитель парламентского президиума Моджтаба Юсефи. После того как депутаты Меджлиса (законодательного органа) вернутся к своим обязанностям после каникул, им придется изучить представленных главой исполнительной власти кандидатов на министерские посты. По словам экспертов, ему будет трудно заняться реализацией преобразований, которые он публично наметил в ходе своей предвыборной кампании.



Юсефи заявил, что церемония приведения к присяге избранного президента состоится 4 или 5 августа. "У президента будет 15 дней, чтобы представить парламенту предложенных им министров для вынесения вотума доверия", – в то же время проинформировал законодатель.



Это произойдет после того, как члены Меджлиса вернутся с каникул. Как отмечают наблюдатели, теперь у Пезешкиана будет около месяца на формирование своего кабинета. Сам избранный президент пока не вносил ясность в планы относительно возможных номинантов, однако есть точка зрения, что создание правительства вряд ли пройдет беспроблемно, учитывая, что Пезешкиан представляет реформистский лагерь, в то время как Меджлис состоит преимущественно из консерваторов.



Победа 69-летнего кандидата, получившего 53,6% от общего числа голосов, вернула в центр внимания вопрос о том, куда может повернуть иранская внешняя политика. Особенно с учетом того, что при погибшем президенте Эбрахиме Раиси Исламская Республика была вовлечена в конфиденциальные переговоры с США о региональной деэскалации на фоне последствий войны в секторе Газа. Сам Пезешкиан давал понять, что поддержит идею диалога с Западом и даже восстановление "ядерной сделки". Именно курс на реставрацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) глава США Джозеф Байден пытался взять в первые годы своего президентства, однако по состоянию на сегодняшний день концепция такого диалога полностью изжила себя.



Пресс-служба Госдепартамента уже выступила с заявлением, что избрание главы исполнительной власти в Иране не повлияет на общую политику Вашингтона. "Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану, – процитировал ТАСС представителя дипведомства. – В то же время мы остаемся привержены дипломатии, когда это отвечает американским интересам. Мы не ожидаем, что эти выборы приведут к фундаментальным изменениям в направлении развития Ирана или большему соблюдению прав человека для его граждан".



Критики Тегерана полагают, что от президента Ирана мало что зависит с учетом того, что ответственность за все важные государственные решения в Исламской Республике несет верховный лидер Али Хаменеи. По их мнению, электоральный процесс проходил под полным надзором высшего руководства, от предпочтения которого якобы и зависели результаты.



По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Пезешкиан скорее всего попытается продолжить "ядерные" переговоры с Западом, хотя остается неясным, в какой степени верховный лидер страны даст на это разрешение. "Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел при президенте-реформисте Хасане Рухани и ключевая фигура в переговорах по заключению СВПД в 2015 году, сыграл видную роль в кампании Пезешкиана. Это говорит о том, что Пезешкиан привержен возобновлению переговоров. Отдельно он выступил за решение проблем с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)", – обращают внимание в ISW. Четыре года назад ФАТФ внесла Исламскую Республику в свой черный список.



"Масуду Пезешкиану будет непросто претворить в жизнь те реформы, о которых он говорил в ходе предвыборной кампании, – заявил "НГ" востоковед Руслан Сулейманов. – Ему, безусловно, нужно будет согласовывать все свои решения с верховным руководителем, рахбаром, а значит, и с его окружением в лице Корпуса стражей исламской революции, который точно не является сторонником либеральных реформ. Тем не менее власти Ирана в лице рахбара и его окружения сами заинтересованы в том, чтобы создать какую-то видимость реформ, потому что в иранском обществе огромный запрос на изменения". Это, по словам эксперта, и показали результаты выборов, когда из узкого круга кандидатов, где был только один реформист, он и одержал победу.



"Так что, думаю, каких-то громких кадровых назначений все равно не стоит ожидать, – отметил Сулейманов. – Это, безусловно, будет тот кабинет, который необходим Пезешкиану, однако он должен будет пройти множество фильтров и согласований. В конечном итоге мы вряд ли увидим там каких-то очень ярких, очень известных сторонников реформ. Но тем не менее сам факт того, что вокруг Пезешкиана объединились реформисты в таком большом количестве и что большинство проголосовавших отдали предпочтение Пезешкиану, заставит власти считаться с новым президентом. Поэтому я бы не ожидал каких-то совсем жестких противоречий, какой-то конфронтации. Во всяком случае, на начальном этапе".