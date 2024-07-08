Политические процессы в Туркменистане: кадровые решения, выговоры и внешняя политика, - А.Хакимов

00:48 09.07.2024

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЫГОВОРЫ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В прошедшем месяце кадровые перестановки в Туркменистане затронули судебную систему. Также среди важных событий кадровой политики страны выделяются объявленные президентом выговоры в адрес двух высокопоставленных чиновников силового блока. Во внешней политике Туркменистан продолжает активно налаживать связи с внерегиональными акторами. Подробнее - в материале ia-centr.ru



Ротации в судебной системе и выговоры силовикам

Кадровые перестановки на этот раз прошли не только в судах городов и районов, что происходит регулярно, но также затронули состав Верховного суда. Президент освободил от должности судью Верховного суда Амангелди Аллаберенова, который теперь будет выполнять обязанности заместителя председателя Ашхабадского городского суда. Гайгысыз Оразмырадов назначен заместителем председателя Верховного суда. Ранее он занимал должность судьи Лебапского велаятского суда.



Заседание Совета безопасности в очередной раз в этом году становится источником новостей по кадровым вопросам. Во время заседания Совбеза в июне президент, заслушав доклады руководителей силовых ведомств, объявил выговор главе МВД Мухаммету Хыдырову и "строгий выговор" начальнику погранслужбы Язгелди Нурыеву. Конкретная причина не указывается, в официальном сообщении фигурирует формулировка "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки". Мухаммет Хыдыров является министром внутренних дел с 2022 года, а Язгелди Нурыев руководит погранвойсками с 2021-го.



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Высокие иностранные гости в Ашхабаде

Туркменистан продолжает активно наращивать сотрудничество с внерегиональными партнерами. В первой половине июня Туркменистан с государственным визитом посетил президент Республики Корея Юн Сок Ель. Он встретился как с Сердаром Бердымухамедовым, так и с Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам визита стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах торговли, инвестиций, здравоохранения и химической промышленности. В частности, стороны договорились, что Hyundai Engineering будет участвовать в строительстве установки сероочистки в газовом месторождении Галкыныш и восстановлении полимерного завода в Киянлы. Соглашения пока носят рамочный характер. Также в конце июня Гурбангулы Бердымухамедов призвал корейские и японские компании участвовать в строительстве объектов, в том числе промышленных, в новом городе Аркадаг.



В июне Бердымухамедовы также приняли министра обороны Турции Яшара Гюлера. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество между странами. Также была затронута тема внедрения новых военных технологий. Еще в конце 2023 года, когда Гурбангулы Бердымухамедов встречался с членами руководства турецких оборонных предприятий, стороны обсуждали вопрос о поставках военной техники, в том числе БПЛА. Примечательно, что на крупных военных учениях в Балканской области в конце мая основной акцент был сделан на отработке боевых задач с применением БПЛА.



Судя по всему, руководство республики в вопросе развития военного потенциала Туркменистана планирует сделать большую ставку на БПЛА.

Политические процессы в Туркменистане прокомментировал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов.



- В прошлом месяце Бердымухамедовы приняли министра обороны Турции. Еще в конце прошлого года, когда Туркменистан посещали представители Baykar, Ашхабад интересовался турецкими БПЛА. По БПЛА Туркменистан полностью полагается на Турцию? Или у республики есть пространство для маневра?



- Турецкие беспилотники хорошо себя зарекомендовали в ходе различных конфликтов. Так почему бы их не использовать и Туркменистану.



Не думаю, что ставку будут делать исключительно на Турцию. Если БПЛА других стран окажутся не менее эффективными и привлекательными по цене, то Ашхабад не откажется и от их закупок, даже если они будут иранскими.

- В прошлом месяце Туркменистан с госвизитом посетил президент Республики Корея, договорились о сотрудничестве в сферах энергетики и химпрома. Представители корейских и японских компаний позже обсуждали с Бердымухамедовым их участие в строительстве объектов в Аркадаге. С чем связан настолько живой интерес Ашхабада к сотрудничеству с этими восточноазиатскими странами?



- С корейскими и японскими компаниями Туркменистан сотрудничает с 90-х годов. Нареканий к ним у Ашхабада нет, вот и продолжают сотрудничество. Какой-то особой подоплеки в этом сотрудничестве, кроме взаимовыгоды, я не вижу. Страны обладают передовыми технологиями и не воспользоваться сотрудничеством с ними было бы глупо.



Анушервон Хакимов

8.07.24