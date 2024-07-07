Страны ЦА + Азербайджан начали военные маневры у границ России. "Надо освободить остров..."

00:57 09.07.2024

В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ УЧЕНИЯ "БИРЛЕСТИК-2024"

В Мангистауской области начались учения "Бирлестик-2024"

Ожидается, что они продлятся до 17 июля и привлекут около 4 тыс. военнослужащих из пяти стран - Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.



Участники мероприятия намерены отработать операцию по освобождению острова, который, согласно легенде, захватили условные террористы. Также планируется проверить способность военных обеспечивать безопасность на море.



Министерство обороны Казахстана анонсировало проведение "Бирлестик-2024" в январе текущего года. Ведомство назвало эти учения наиболее значимыми из 160 мероприятий оперативной и 70 тыс. мероприятий боевой подготовки. При этом "Бирлестик" не учения формата #ОДКБ, поскольку в организацию не входят Азербайджан и Узбекистан.



Накануне "Бирлестик-2024", 5–6 июля, прошел неформальный саммит Организации тюркских государств. Хотя в итоговую декларацию вошли главным образом инициативы в сфере логистики, энергетики и ИКТ, на встрече также поднимались вопросы безопасности. В частности, турецкий вице-президент назвал окончательное прекращение конфликтов в регионе главным приоритетом объединения.