"Критические дни" Марин Ле Пен. "Национальное объединение" упустило исторический шанс, - В.Бурт

01:13 09.07.2024 8.07.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



"Критические дни" Марин Ле Пен

"Национальное объединение" упустило исторический шанс утвердиться в парламенте



Когда человек резко меняет свои убеждения и взгляды, говорят, что он переобувается. Нечто похожее происходит с главой "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен. Впрочем, можно даже сказать, что она переодевается. Летят в шкаф старые наряды и извлекаются новые. Может так случиться, что скоро мы не узнаем прежнего политика, настолько разительными будут перемены.



Еще недавно белокурая дама не стеснялась делать реверансы нашей стране – высказывала неприятие антироссийских санкций и ратовала за возобновления сотрудничества с Россией. Она отвергала помощь Парижа Киеву и выступала против участия французских войск в военном конфликте на Украине. Никто из французских политиков не позволял себе ничего подобного.



Но постепенно из выступлений Ле Пен исчезли "спорные" суждения и упоминания о России. Подумалось, что это неспроста, и недавно последовало подтверждение: она разгневалась на комментарий российского МИД. Внешне он был совершенно безобидным, в нем лишь присутствовала фотография политика и упоминание о том, что "Национальное объединение" лидирует в первом туре парламентских выборов.



Однако французская пресса истолковала происшедшее, как затаенную радость Кремля. Ведь Ле Пен давно считают "пророссийским" политиком, чуть ли не "агентом Кремля". Но если раньше она относилась к подобным намекам спокойно, то перед вторым туром выборов они вывели ее из себя. Тем более корреспондент французского телеканала TF1 задал Ле Пен провокационный вопрос: "Получает ли ваша партия поддержку от России на текущих парламентских выборах?"



Возможно, в тот момент она пережила целую гамму чувств. Вспомнила, как перед президентскими выборами во Франции 2017 года приезжала в Россию и встречалась с Владимиром Путиным. Она пришла в Кремль в строгом черном пиджаке, юбке выше колена и туфлях-лодочках. Он пристально смотрел ей в лицо, она отвечала таким же испытующим взглядом.



Накануне визита Ле Пен в Москву французские газеты писали, что она едет с протянутой рукой – просить деньги на избирательную кампанию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмел слухи и заверил, что подобные вопросы в беседе двух политиков не поднимались.



Ранее, в 2014 году Le Figaro сообщила, что "Национальный фронт" взял кредит у Первого Чешско-Российского банка, владельцем которого выступал российский бизнесмен. Ле Пен тогда утверждала, что никакой политической подоплеки в этом не было. Просто французские финансовые учреждения ей в кредите отказали.



…Услышав провокационный вопрос корреспондента телеканала TF, Ле Пен стала отрицать все контакты с Кремлем и заявила о полной поддержке страны под названием "У". Кроме того, она сочла пост российского МИД "вмешательством во внутренние дела Франции". И добавила: "Я не чувствую никакой ответственности за провокационные действия со стороны России, направленные против французской власти и нашего действующего президента, Эммануэля Макрона".



Нервная реакция Ле Пен объясняется просто – накануне выборов у нее были "критические дни". Но это намек не на женскую физиологию, а на политическую ситуацию, в которой она находилась. "Национальное объединение" имело исторический шанс утвердиться в парламенте. Первый тур принес партии ошеломляющий успех, и ее сторонники ждали продолжения банкета, а именно – создания парламентского большинства.



Однако сторонники Макрона развернули против Ле Пен мощную кампанию дискредитации. Они и их союзники постоянно говорили о нависшей над страной угрозе правых не только Франции, но всему западному миру. Это очевидное искажение действительности, поскольку в программе "Национального объединения" нет ничего такого, что бы угрожало существованию страны. Она выступает против глобализма и исламского фундаментализма, призывает остановить массовую миграцию, считает, что пришельцы навязывают французам свои обычаи, отнимают работу, повышают преступность.



Просто Ле Пен стала серьезным конкурентом Макрону, угрожала его гегемонии. Чтобы скомпрометировать ее, недруги Марин кричат, что она, добравшись до власти, устроит невыносимую жизнь французам. И недобрым словом вспоминают отца Марин – 96-летнего Жана-Мари, основателя и лидера "Национального фронта".



В свое время отец и дочь, будучи однопартийцами, здорово разругались. Она, перехватившая из дряхлеющих рук отца знамя организации, даже запрещала ему выступать от лица "Национального фронта".



Старик взбеленился, назвал действия дочери "предательством" и осудил ее моральные принципы: "Она такая же или даже хуже, чем другие политики. Они сражаются с вами лицом к лицу, а она наносит удары в спину", – возмущался Ле Пен-старший.



За что же дочь приказала отцу не распускать язык? Он не раз высказывал злобные антисемитские и националистические взгляды, которые дискредитировали "Национальный фронт". Жан-Мари хвалил нацистов, оправдывал коллаборационистов.



Марин называла выпады родителя "политическим самоубийством" и взялась за улучшение имиджа партии. Она не только сменила вывеску – в 2018 году "Национальный фронт" стал "Национальным объединением", но и сменила риторику, исключив экстремизм и шокирующие суждения, на которые был горазд ее отец.



Ее усилия не пропали даром – лицом к "Национальному объединению" повернулась молодежь. И даже некоторые французские евреи, которые на дух не переносили основателя партии, стали с интересом посматривать в сторону программы его дочери.



Были ли ее заявления о России и конфликте на Украине искренними? Вполне возможно, но пока они были выгодны и конъюнктурны. Теперь же Ле Пен "сглаживает углы", не говорит о том, что может ей повредить. На Западе превалирует враждебное отношение к нашей стране, как источнику всех зол и бед, этакому европейскому ящику Пандоры. Ле Пен не сторонница этой "моды", но и почитательницей Москвы ей выглядеть не выгодно – нынешний разросшийся электорат "Национального объединения" довольно пестрый, в нем присутствуют представители разных взглядов. Хватает и ненавистников России.



Вопрос в том, "переоделась" Ле Пен на время или навсегда? Какую политику она будет вести в Национальном собрании, что будет пропагандировать и что отвергать?



Если Ле Пен увидит пользу в сотрудничестве с Россией, то снова вернется к своим старым "нарядам". Но вполне возможно, они ей уже не понадобятся. И потому не надо строить больших иллюзий в отношении этой белокурой женщины с широкой улыбкой.



…Накануне второго тура парламентских выборов британская газета The Independent опубликовала статью под красноречивым заголовком: "Почему политические потрясения во Франции - это победа Путина". Его автор утверждает, что "даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает, и трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы".



P.S. "Только у нашей партии есть шанс получить большинство, – говорила Ле Пен. – Если этого не произойдет, мы зайдем в тупик, не сможем принять ни один закон. А фокус с досрочным роспуском парламента можно будет повторить только через год, так что на целый год страна погрузится в хаос…"



Однако правая коалиция во главе с "Национальным объединением" стала лишь третьей и получила 143 места в парламенте. Первым стал "Новый народный фронт", у которого 182 мандата. У президентской коалиции "Вместе за республику!" – 148 мест.



Итак, звуки ликующего марша, которые должны были грянуть для Ле Пен, не прозвучали. Тем не менее она сделала вид, что ничуть не огорчена результатами выборов: "Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной". Источник - fondsk.ru

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