МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

01:19 09.07.2024

МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

Министерств предлагает выдворять из России за мелкое хулиганство, демонстрацию нацистской или экстремистской символики и призывы к нарушению территориальной целостности. Сейчас депортация предусмотрена 22 статьями КоАП



МВД России подготовило законопроект с расширением перечня статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), по которым мигрантов смогут выдворять из страны, сообщила пресс-служба ведомства.



Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено 22 статьями КоАП, уточнили в пресс-службе. В частности, к депортации прибегают, если мигрант нарушил законодательство о свободе совести, был причастен к незаконному обороту наркотиков или пропагандировал нетрадиционные ценности.



Выдворить из России могут за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния, отметили в МВД.



Законопроектом, который подготовило ведомство, предлагается выдворять иностранцев по еще 20 статьям КоАП, большинство из которых "направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям", говорится в сообщении МВД. Конкретные статьи в ведомстве не назвали.



В документе на портале законопроектов, вынесенных на общественное обсуждение, говорится, что административное выдворение предлагается предусмотреть статьями:



20.1 - "Мелкое хулиганство";

20.2.2. "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка;

20.3 -"Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций";

20.3.2 - "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации";

20.18 - "Блокирование транспортных коммуникаций";

20.27. "Нарушение правового режима контртеррористической операции";

20.28. "Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности" и другими;

В середине июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала года из России выслали около 30 тыс. иностранцев, что вдвое больше, чем годом ранее. За тот же срок въезд в страну закрыли 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.



Татьяна Зыкина