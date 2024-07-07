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Новым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей МолуновНовым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов
01:22 09.07.2024

Бишкек (АКИpress) – Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеин Исаев 8 июля принял копии верительных грамот новоназначенного посла Беларуси в КР Сергея Петровича Молунова.

Как пишет МИД, стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям и перспективам наращивания межгосударственного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью. Отмечен высокий уровень кыргызско-белорусского сотрудничества во всех сферах как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Стороны выразили уверенность, что углубление всесторонних кыргызско-белорусских связей в духе дружбы и взаимоподдержки отвечают коренным интересам народов двух стран.

Ранее послом в Кыргызстане с апреля 2017 года по март 2024 года был Андрей Страчко.

Источник - АКИpress
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