Новым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов

01:22 09.07.2024

Бишкек (АКИpress) – Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеин Исаев 8 июля принял копии верительных грамот новоназначенного посла Беларуси в КР Сергея Петровича Молунова.



Как пишет МИД, стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям и перспективам наращивания межгосударственного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью. Отмечен высокий уровень кыргызско-белорусского сотрудничества во всех сферах как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.



Стороны выразили уверенность, что углубление всесторонних кыргызско-белорусских связей в духе дружбы и взаимоподдержки отвечают коренным интересам народов двух стран.



Ранее послом в Кыргызстане с апреля 2017 года по март 2024 года был Андрей Страчко.