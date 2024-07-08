Маразматики у власти: что объединяет Джозефа Байдена с Мао Цзэдуном, - Юрий Тавровский

08:09 09.07.2024 Что опаснее: обезьяна с гранатой или главнокомандующий с трясущейся рукой на ядерной кнопке



Ставшее притчей во языцех неадекватное поведение президента США Джо Байдена неизбежно наводит на воспоминания о других мировых лидерах, контролировавших ядерную кнопку в крайне болезненном состоянии. Это советские руководители И.Сталин, Л.Брежнев, К.Черненко, Ю.Андропов, а также китайский вождь Мао Цзэдун.



Вряд ли стоит списывать на возраст главные преступления Мао перед китайской нацией - "большой скачок" и "великую пролетарскую культурную революцию". На старте "скачка", в 1958 году, автору лозунга "Три года упорного труда - десять тысяч лет счастья" было всего 65 лет. Но на счет старческого упрямства можно отнести непреклонность в проведении быстро доказавшего провальность курса на создание "народных коммун", строительства деревенских металлургических заводов, охоты на воробьев и другие специфические эксперименты. "Большой скачок" и вызванные им голод и прочие бедствия унесли, по разным оценкам, от 15 до 55 миллионов человеческих жизней. Среди погибших были соратники Мао из руководства компартии, открыто говорившие о пагубности "скачка" и советовавшие свернуть явно неудачный опыт, "без наркоза" проведенный над народом. Но и просто недовольных и разочарованных в партийно-государственном слое было так много, что на смену "большому скачку" на головы китайцев обрушили "культурную революцию". Начатая в 1966 году "всекитайская чистка" закончилась лишь со смертью ее организатора десять лет спустя.



Мао Цзэдуну, в отличие от Джо Байдена, не нужно было подсчитывать месяцы до следующих выборов, собирать пожертвования в партийный фонд, заботиться о рейтингах. Ему не было нужды готовиться к теледебатам с конкурентом и демонстративно взбегать трусцой на трибуну или трап самолета. Ему было достаточно проехать на открытой машине перед миллионом хунвейбинов на площади Тяньаньмэнь и несколько раз выдать "историческое указание": "Тунчжимэн, хао!" ("Товарищи, хорошо!").



Сомнений в дееспособности "великого кормчего" не оставалось после заплывов через реку Янцзы в Ухане. Один из них, 16 июля 1966 года, стал сигналом начать массовое избиение интеллигенции, партийных работников, преподавателей университетов и школ. В сопровождении пловцов-телохранителей 73-летний "кормчий" якобы проплыл 30 ли (15 километров) за 65 минут.



Само собой, ни у самого Мао, ни у его приближенных и в мыслях не было устроить "когнитивный тест": дворцовые врачи поддерживали умственный и физический тонус "самого красного солнышка" преимущественно средствами китайской традиционной медицины - от полоскания зеленым чаем вместо чистки зубов до укладывания в постель рядом со старцем только-только достигших зрелости девушек для усиления "ци", жизненной энергии.



Этих средств хватало для проявления железной воли к власти, державшей в страхе остатки партийного руководства. Даже доверив продолжение "культурной революции" своей жене Цзян Цин и трем ее сатрапам, вошедшим в историю Китая как "банда четырех", Мао держал вожжи в своих руках. Он практически потерял дар речи, и во время все более редких протокольных встреч с заграничными гостями нечленораздельные звуки "переводила" племянница по имени Ван Хайжун, возведенная в ранг заместителя министра иностранных дел. Встретившись с женой президента Филиппин и бывшей королевой красоты Имельдой Маркос, большой ценитель и знаток женских прелестей долго и молча разглядывал все еще великолепную красавицу и ее дочь, а затем с огорчением исторг нечто, переведенное затем так: "Ничего не поделаешь, лепестки опадают…"



Гораздо более серьезные последствия имела встреча в спальне председателя Мао с президентом США Ричардом Никсоном 21 февраля 1972 года. Она произошла вскоре после январского апоплексического удара на фоне хронических заболеваний сердца и легких, а также серьезного кислородного голодания. Доверенная медсестра и телохранитель обнаружили на кровати лежащее на боку и почти бездыханное тело Мао Цзэдуна. Однако медики сотворили чудо, и ко времени приезда в Пекин Никсона и Киссинджера состояние председателя Мао сочли удовлетворительным. Его извлекли из служившей кабинетом постели и помогли протянуть руку для исторического пожатия длани главного антикоммуниста планеты.



Только само Небо спасло Поднебесную от продолжения затянувшегося бедствия под названием "культурная революция" и новых экспромтов ее автора. Жизненная энергия "ци" подошла к концу, и последовавшие один за другим инфаркты отправили Мао Цзэдуна, как говорят китайцы, "на встречу с Карлом Марксом". Это случилось 16 сентября 1976 года, на 82-м году жизни.



Шок и трепет, пережитые за годы пожизненного правления "красного дракона" (1949–1976), заставили лидеров компартии Китая принять решение впредь ограничивать руководство партией и страной двумя пятилетними сроками. Это правило сформулировал и записал в Устав КПК Дэн Сяопин, который сам несколько раз становился жертвой подозрительности и мстительности "великого кормчего". Это правило соблюдалось самим Дэн Сяопином, сменившим Мао Цзэдуна в качестве вождя партии и нации, а также отобранными им преемниками - Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао.



Только в 2017 году правило "дважды по пять лет" было отменено - на 19-м съезде КПК, признавшем Си Цзиньпина "ядром партии", что поставило его в один ряд с предыдущими вождями: Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Со времени прихода к власти в конце 2012 года, в возрасте 59 лет, Си Цзиньпин демонстрирует отменную трудоспособность в повседневном руководстве 100-миллионной партией и 1400-миллионным народом. Он справился с "черным лебедем" пандемии коронавируса и торговой войной с Америкой. Он превратил еще недавно боязливый Китай в самостоятельную силу, бросившую вызов "мировому порядку, основанному на правилах". Продемонстрированные им стрессоустойчивость, энергичность и высокий интеллектуальный уровень позволяют китайцам не заботиться ежедневно о физическом и умственном здоровье своего руководителя.



Поведение президента Джо Байдена только на первый взгляд отличается от действий Председателя Мао в том же возрасте. 81-летнего Байдена поддерживают в тонусе не девственницами в постели, а современнейшими фармакологическими средствами. Но он так же плох, несмотря на все старания врачей. Вокруг него суетятся министры и советники, но реальная власть на глазах уходит к американскому аналогу "банды четырех" во главе с женой Джил Байден и сыном Хантером. Жажда власти заставляет "спящего Джо" из последних сил цепляться за ее рычаги вопреки интересам правящей партии и нации, увеличивает риск внутренних беспорядков и военных авантюр. Ради ослабления противников он готов спустить с цепи погромщиков BLM - американских хунвейбинов. Наведение украинских ударов по городам России с американских спутников и беспилотников сопоставимо по возможным последствиям с атакой на острове Даманский в 1969 году.



Во время "культурной революции" Председатель Мао создал учение о "трех мирах", согласно которому против "двух сверхдержав первого мира" (СССР и США) надо объединить страны "третьего мира" (Азии, Африки и Латинской Америки) и даже "второго мира" - развитые государства Запада. Президент Джо Байден задумал разделить планету на две половины, объединив страны мира во главе с США на борьбу с Китаем и Россией. Он объявил их "автократическими" и непримиримо враждебными принципам демократии. В декабре 2019 года был даже проведен всемирный "Саммит за демократию". На нем критиковались Пекин и Москва, руководимые "авторитарными лидерами" Си Цзиньпином и Путиным. Зато на саммите превозносились принципы либеральной демократии.



Начинание Байдена оказалось менее долговечным, чем "теория трех миров" Мао Цзэдуна, вошедшая в обиход политологов. Мнимое превосходство либеральной демократии с "американской спецификой" опровергается не только устойчивостью Китая и России в сложных геополитических условиях и их способностью к экономическому и социальному развитию на основе собственных представлений о добре и зле. Ветхость заветов либеральной демократии проявляется в военных поражениях Америки, ее экономических и социальных неурядицах.



Но самой яркой иллюстрацией неэффективности американской модели демократии стала трагедия 46-го президента США по имени Джозеф Байден. Начав свое правление на излете жизненных сил, он по прошествии трех лет все глубже впадает в маразм. Возможность продления его агонии еще на 4 года за счет неэффективности "системы сдержек и противовесов" политической системы США становится едва ли не главной угрозой глобальной безопасности. Неизвестно, что опаснее: обезьяна с гранатой или главнокомандующий самой большой армией в мире с трясущейся рукой на ядерной кнопке.



Юрий Тавровский

8.07.24 Источник - МК

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