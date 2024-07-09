 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.07.2024
11:28  Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала Таджикистан освободить активистов Горного Бадахшана
11:17  Упоротые "Азовцы" запугали и взяли под контроль аппарат Зеленского
11:14  Второй тур парламентских выборов: Франция в тупике, - В.Малышев
11:13  Итоги визита Орбана в Китай
11:10  Люди Чубайса в России продолжают работать "под прикрытием"
10:03  Высокопоставленные китайцы не вылазят из ЦентрАзии. Спикер Чжао Лэцзи в Ташкенте
09:45  Мятежи и военные перевороты - то ли еще будет.., - А.Школьников

09:42  Прыгающая блоха Орбан - тот еще миротворец, - И.Титов
09:37  В Казахстане запретили азартные игры для госслужащих и продажу энергетиков для молодежи
09:01  Запад придумывает себе новую иллюзию - ему противостоят Восток и Юг, - Петр Акопов
08:46  Научный институт гигиены труда восстановили в Казахстане
08:44  К вопросу о коренных народах и черепомерках, - Виктор Шацких
08:31  Почему расчеты Запада на нового президента Ирана Масуда Пезешкиана не сбудутся? - Д.Минин
08:09  Маразматики у власти: что объединяет Джозефа Байдена с Мао Цзэдуном, - Юрий Тавровский
01:22  Новым послом Беларуси в Кыргызстане стал Сергей Молунов
01:19  МВД России предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП
01:13  "Критические дни" Марин Ле Пен. "Национальное объединение" упустило исторический шанс, - В.Бурт
00:57  Страны ЦА + Азербайджан начали военные маневры у границ России. "Надо освободить остров..."
00:53  Пиррова победа Макрона. Жареный петух пока не клюнул, - Къ
00:48  Политические процессы в Туркменистане: кадровые решения, выговоры и внешняя политика, - А.Хакимов
00:40  Новый президент Ирана поборется за реформы, - И.Субботин
00:37  Тегеран предложил объединить платежные системы стран БРИКС
00:32  На полях Евро-2024 начинают охоту на турецких "Серых волков"
00:30  Байден решил послушаться бога, а не партию, - Д.Моисеев
00:26  В Таджикистане заработало постоянное представительство Всемирного банка
00:10  Завершивший карьеру футболист Тони Кроос решил не возвращаться в Германию из-за проблем с мигрантами
00:09  Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв, заколебавшийся в вопросе никабов
Понедельник, 08.07.2024
17:54  С Францией покончено, - Е.Караева
17:22  ГудБайден заявил демократам о твердом намерении оставаться в президентской гонке
17:18  Тюркский саммит в азербайджанской Шуше. Эрдоган не приехал, смотрел футбол...
17:13  О выборах на Западе, - Данияр Ашимбаев
16:55  Жены мигрантов устроят бунт? Невыносимая жизнь женщин Востока, - Ю.Банишевская
12:35  Оборона ВСУ трещит по швам: Российская армия продолжает освобождать новые территории
12:34  Экс-вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев назначен членом совета директоров Demir Bank
12:33  Невидимая нефть: разведка углеводородов в мире переживает кризис
12:28  Эльмира Барыктабасова избрана председателем Совета по делам правосудия Кыргызстана
12:10  Выборы во Франции: все окончательно запуталось, - СП
09:02  Дмитрий Орехов: Почему "англичанка гадит"
08:56  Туркмения и Иран договорились расширить газопроводы: найдется ли место "Газпрому"?
08:52  РосАрмия освободила первые села Сумской области
01:44  По следам европейских выборов и партогенеза, - Зайнидин Курманов
01:33  Кадровые перестановки в Таджикистане: громкое отстранение депутата парламента и продолжение ротации силовиков
01:30  "Понимающие Путина" создали фракцию в Европарламенте
01:11  В Пекине подготовили ежегодный доклад "О нарушениях прав человека в США в 2023 году"
00:36  Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти "свои", - Петр Акопов
00:35  США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции
00:29  Почему казахстанские "селебритиз" такие утырки? - Orda.kz
00:24  БритПремьер Стармер - рыцарь-командор и юрист-скукотище, - Кирилл Сарханянц
00:21  Планы Бжезинского до сих пор живут, - Андрей Паршев
00:18  Выборы в Великобритании: хрен редьки не слаще, - В.Малышев
00:17  "Сладкий мальчик" Атталь покидает пост премьера Франции. Макрон опять выкрутился в кресле
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
К вопросу о коренных народах и черепомерках, - Виктор Шацких
08:44 09.07.2024

09.07.2024 Виктор ШАЦКИХ
Стать российским соотечественником пока намного проще, чем казахстанским кандасом. Но ситуацию обещают скорректировать
На днях в Госдуму РФ был внесен законопроект, устанавливающий определенные ограничения для желающих получить статус российского соотечественника. Авторы проекта пояснили, что сейчас по программе переселения соотечественников (она предусматривает некоторые льготы: приоритет в получении разрешения на временное проживание, компенсацию расходов на переезд, пособие на обустройство) – в Россию переезжают "преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении". Которые, "как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ". Поэтому ситуацию надо менять.

В новом законопроекте предлагается уточнить, что соотечественниками следует считать не всех бывших граждан СССР, "проживающих в государствах, входивших в состав СССР", а только тех людей и их потомков, которые относятся к народам, "исторически проживающим на территории РФ". Кроме них соотечественниками нужно считать "выходцев из РСФСР и РФ".

Такой проект не мог не вызвать критику с самых разных сторон. Например, люди, знающие матчасть, удивились, что в "отрицательный" список попал Казахстан. С какой стати? Оттуда в Россию едут в основном как раз этнические русские. Неужели депутаты Госдумы об этом не знают?

Более того. Списка народов, "исторически проживающих на территории РФ", пока не существует. Значит, закон просто не будет работать? Тут надо напомнить, что некоторое время назад предлагался другой вариант ограничений: признавать российскими соотечественниками только этнических русских, белорусов и украинцев. Эта поправка в закон была предложена еще до начала СВО и вызвала обвинения ее авторов в шовинизме. Или даже в расизме.

Новый законопроект порицают и за то, что он не дает рекомендаций как поступать в том случае, если соискатель статуса соотечественника родился в смешанном браке. Или когда бабушка русская, а все остальные в семье киргизы или узбеки.

Будет ли теперь Госдума РФ уточнять норму относительно полукровок? Составят ли список "коренных" российских народов? Кто в него войдет, а кто нет? На Украине такой список несколько лет назад составили и не включили в него русских. Это вызвало бурю возмущения в российских медиа и социальных сетях. Включат ли теперь украинцев в список коренных российских народов? Будет ли создан приоритет для русских, желающих переселиться в Россию?

Вокруг этих вопросов сейчас идет полемика. Заодно, в очередной раз, делается попытка уточнить – кто такие русские и как они должны подтверждать свою "русскость". Считается, что простой и, казалось бы, очевидный ответ, тот путь, который проходит, например, репатриант в Германию или Израиль – доказывая при помощи документов, что его родственники по восходящей линии принадлежали, соответственно, к немецкому или еврейскому этносу – для нас не годится. Тут и правда есть сложности. Один мой московский коллега говорит так: я по отцу украинец, по маме поляк. Есть немножко калмыцкой крови. Но я русский! Я здесь родился и вырос, воспитан на великой русской литературе и не знаю никакого другого языка, кроме русского (правда, испанский еще выучил, но это не считается). Почему я должен, доказывая свою "русскость", предъявлять бабушек и дедушек, а не самого себя?

Он, наверное, прав. Но какие из этого следуют выводы? Значит ли это, что, например, мои бывшие однокурсники, алматинские русскоязычные казахи, тоже в основном воспитанные на русской литературе и не знающие казахского языка, с такой же легкостью могут записаться в русские? Если вдруг захотят. В скобках замечу, что в Москве у казахов совсем другая ниша, чем, например, у киргизов, таджиков или узбеков. Как раз потому, что многие казахи без малейшего акцента говорят по-русски. Собственно, по этой причине у них и ниши какой-то особенной нет. Они "невидимы". Живут и работают как обычные москвичи.

Мне представляется, что здравое зерно в полемиках по поводу "русскости" выглядит примерно следующим образом, Да, так исторически сложилось, что в России и за ее пределами есть некоторое количество русских "нерусского происхождения". И если у человека при этом нет "запасной идентичности", если он остается во всех ситуациях русским (а не оборачивается вдруг, когда стало удобно, патриотом Израиля или щирым украинцем, или поляком-русофобом), то все в порядке. Но из этого никак не следует, что и русского этноса – то есть русских по крови, по происхождению – не существует. Он есть. Именно этнические русские вместе с представителями других коренных народов России это база, фундамент, опора страны.

Любопытно, что очередная медийная полемика вокруг "русскости" в этот раз почти совпала по времени с полемикой вокруг "казахскости". Недели три назад в казахстанских и некоторых российских СМИ довольно бурно обсуждалась инициатива Министерства труда и соцзащиты РК. Комитет по миграции этого министерства разработал методику для определения принадлежности соискателя статуса кандаса (аналог российского соотечественника) к "лицам казахской национальности". В отличие от России, где сейчас в соотечественники может записаться практически кто угодно, в казахские кандасы принимают только этнических казахов. Но как установить "в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов" – казах перед тобой или нет?

Комитет по миграции предложил проверять кандидатов в кандасы посредством проведения с ними собеседования, "ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха". А в наиболее сложных случаях проводить молекулярно-генетическую экспертизу.

Предложения вызвали вопросы и насмешки. Примерно того же рода, что и в России по поводу предложенных ограничений для кандидатов в соотечественники. Разумеется, прогрессивные люди вспомнили "черепомерку". Но перед сотрудниками комитета по миграции конкретная грубая задача. Им надо рассортировать кандидатов. Разобраться, казах перед тобой или не казах. Как это сделать? Насмехаться-то легко. А когда у соискателя статуса не осталось "доказанных" родственников в Казахстане, языка он не знает… Какие, скажите мне, есть еще на свете методы для установления этничности, кроме проверки знания соискателем народных "легенд, преданий и родства"?

Что касается генетических тестов. Если через такой тест чиновники собирались устанавливать принадлежность соискателя к казахскому этносу, то, разумеется, это глупость. Если же таким образом предлагали проверять – действительно ли кандидат в кандасы является родственником тех казахов, родство с которыми (и, соответственно, свою принадлежность к этносу) он пытался, но не смог доказать при помощи документов – это разумная грамотная мера. Так поступают, например, в Израиле.

Кстати, в Израиле, не будучи евреем, практически невозможно получить гражданство. Теоретически есть перспектива сделать это через принятие иудаизма. Пройти так называемый гиюр. Но пройти гиюр – совсем не то же самое, что креститься или принять мусульманство. Надо сдавать сложный экзамен на знание истории иудаизма и еврейского народа (в том числе его легенд и преданий), доказывать специальной комиссии искренность и серьезность своих намерений стать частью еврейского народа.

С Германией тоже все очень интересно. Там претендент на этническую репатриацию должен не просто доказать свое немецкое происхождение по документам, но и вести себя он обязан "как немец". "Ваше поведение должно быть таким, чтобы другие воспринимали вас как человека немецкой национальности", – разъясняется в соответствующих правилах.

Любопытная ситуация и в Польше. Это одна из самых однородных в этническом отношении стран на планете. Поляки составляют там 95 процентов населения. При этом формального запрета или даже ограничений на получение польского гражданства "иногородними" не существует. Просто надо сначала на законных основаниях въехать в страну, получить там вид на жительство, найти работу, обеспечивающую стабильный и достаточный доход, и прожить 10 лет. После этого можно "подавать на гражданство". По факту этот путь проходят только этнические поляки. Больше никто. Как объяснил мне один знаток польской проблематики, "просто из-за давления общинных норм. Поляку там хорошо, а остальным, чтобы стало хорошо, надо стать поляками".

Для чего, вы спросите, нам эти истории из иностранной жизни? Ну, например, для кругозора.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720503840


Новости Казахстана
- Про экономику...
- Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнерства
- О приговорах суда
- Рабочий график главы государства
- Вопросы инфраструктуры и логистики обсудил Спикер Сената с жителями Шымкента
- Кадровые перестановки
- О выборах на Западе
- О встрече глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Беларуси
- ЕБРР планирует в 2024 году удвоить объем инвестиций в казахстанские проекты
- Легендарному ветерану войны Изгилику Дабаеву – 102 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  