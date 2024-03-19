Научный институт гигиены труда восстановили в Казахстане

08:46 09.07.2024

08.07.2024



Научный институт гигиены труда и профессиональных заболеваний восстановили в Казахстане, сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.



"По итогам работы с минздравом, было принято постановление правительства, согласно которому Научный институт гигиены труда и профессиональных заболеваний был вновь создан как полноценная организация", - сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.



Профессиональная заболеваемость возникает из-за плохих условий труда, тяжелых физических работ, нарушения режима и отдыха. Во вредных условиях в Казахстане работают шахтеры, металлурги и еще 500 тыс. казахстанцев.



По мнению парламента, основная часть профессиональных заболеваний маскируется в структуре общей заболеваемости, поэтому работники с нарушениями здоровья, возникшими в процессе труда, не получают надлежащего медицинского обслуживания и соответствующих социальных компенсаций за утрату здоровья.



Депутаты заявили, что в последние годы возникла угроза полного закрытия института.



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"Теперь, решив основную задачу по воссозданию института, мы занимаемся вопросами его стабильного финансирования, проведения исследований и оснащения. Об этом говорилось на специальном совещании", - сказал Аймагамбетов.