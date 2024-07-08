В Казахстане запретили азартные игры для госслужащих и продажу энергетиков для молодежи

09:37 09.07.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о борьбе с лудоманией. Он предусматривает запрет на участие в азартных играх госслужащих, военных и должников. А для защиты молодежи в Казахстане также запретят продавать энергетические напитки лицам младше 21 года.



Полностью закон называется так: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, госконтроля и исключения излишней законодательной регламентации".



"Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари. К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников. Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, в азартных играх/пари посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них", - рассказали в пресс-службе Акорды.



Также в азартных играх и пари не смогут участвовать госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций. За несоблюдение закона их будут увольнять.



Минтуризма и спорта также установило ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов.



"Запрещена наружная реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований", - говорится в сообщении



Кроме того, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них.



"Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года", - добавили в Акорде.



В начале июня мажилис во втором чтении поддержал поправки в закон по вопросам игорного бизнеса. Запрет на азартные игры коснется около 280 тыс. чиновников, военных и руководителей бюджетных организаций. Также участвовать в азартных играх не смогут казахстанцы, включенные в единый реестр должников. 27 июня законопроект одобрили в сенате.



Законопроект об игорном бизнесе в Казахстане разрабатывали почти два года.



В Казахстане насчитывается 350 тыс. человек, которые регулярно участвуют в азартных играх и делают ставки. К 2026 году власти Казахстана намерены сократить их количество почти вдвое, поэтому лудоманам предоставят бесплатное лечение и медико-социальную реабилитацию за счет государства. На эти цели из бюджета выделят более 80 млн тенге ($166 тыс.).