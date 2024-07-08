Прыгающая блоха Орбан - тот еще миротворец, - И.Титов

09:42 09.07.2024 Вихри Евразии

хорошо бы вступить в эпоху турбулентности, закрыв как можно больше поводов для вражды

Илья Титов



Третьего и четвертого июля Казахстан принимал саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ежегодные встречи этой организации продолжают собирать страны, обеспечивающие более 30% мирового ВВП и насчитывающие свыше 40% населения Земли. Нынешний саммит - особенный, хотя бы потому, что география ШОС в очередной раз расширяется. В организацию на правах полноценного участника вступает Белоруссия, и для Минска это серьезное заявление о себе в свете возвращения в тренды мировой политики военно-дипломатических и экономических блоков. Если смотреть на формальную сторону мероприятия, то кроме принятия в состав ШОС Белоруссии было подписано много договоров, произнесено много слов, а также сделана масса фотографий. Часть соглашений и сама декларация касались вопросов региональной безопасности, борьбы с терроризмом, противодействия наркотрафику и запрета размещения оружия в космосе, было написано и подписано достаточно слов о развитии мирного атома, нераспространении ядерного оружия, сбалансированной политике противоракетной обороны в регионе.



Притащился Антониу Гутерриш. Генсек-старожил ООН в привычной для себя манере призвал ко всему хорошему и против всего плохого, рассказал о двух экзистенциальных угрозах: об изменениях в климате, а также о неправильном развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта - про это сейчас бубнят все подряд, вплоть до папы римского. В глазах западных журналистов Гутерриш на саммите ШОС блестяще отыграл роль светоча цивилизации, разгоняющего тьму азиатских варваров.



Так зачем же собрались? Затем, что ряд оперативных вопросов требовал немедленного вмешательства. Комплекс встреч, проходивших на той неделе в северной части Евразии, выходит за пределы саммита ШОС, но коль уж мы начали рассказ с Астаны, то сконцентрироваться стоит на двух встречах. Во-первых, казахский президент Токаев встретился с китайским председателем Си. Несложно догадаться, что стало катализатором для взаимодействия двух джентльменов. Треск эпохи, ощущаемый где-то грохотом артиллерии, где-то - воплями биржевых спекулянтов, а где-то - шумом прибоя, в Средней Азии проявляется иначе. Местные баи шепчут, что прошло время многовекторности и нейтралитета. Недавно по региону катался английский лорд, занимавший тогда должность министра иностранных дел. 5 июля Дэвид Кэмерон ушел в отставку, когда его партия проиграла выборы, но дело его живет и здравствует. В тот же день, когда в Лондоне сменилось правительство, в Киргизии произошла попытка государственного переворота. То, что на первый взгляд кажется рядовым случаем и мелочью (местный Госкомитет нацбезопасности объявил о пресечении попытки захвата власти в исполнении "лиц, фанатично исповедующих религиозную идеологию"), выглядит зловеще в контексте проснувшегося интереса к региону со стороны Британии. Обнародование киргизских данных о вскрывшейся ячейке радикалов, долго и планомерно готовившейся ее кураторами, спонсорами и завхозами, – итог разведывательной и оперативной работы по выявлению бандитского подполья, имеющего целью поджечь ситуацию в Средней Азии и перенести пожар на Россию, на Китай и на Иран. Очевидно, что об этом было известно в той или иной степени как китайской разведке, так и казахской, и это не могло не быть упомянуто на встрече двух руководителей. Плотная завязанность казахских элит на британские разведывательные и бизнес-структуры, а также ориентация на Лондон руководителей северо-восточной части Китая, дают почву для предположений о косвенных контактах с разжигающей хаос Британией, опосредованным отголоском которых и стало вскрытие в Киргизии ячейки радикалов. Но помимо этого Астана и Пекин налаживают стратегическое партнерство: вне ШОС страны подписали два соглашения о Транскаспийском международном транспортном маршруте, который подразумевает как железную дорогу, так и пункт пограничного контроля. Плюс китайские инвестиции широким потоком вливаются в экономику страны кумыса и снежных барсов; в первую очередь - в энергетику, автомобилестроение и электронную коммерцию. Более того, китайцы потихоньку отжимают себе ключевой рычаг давления на Казахстан со стороны западных стран - местную нефтедобычу: уже сейчас около 20% промысла земной крови сосредоточено в руках компаний из Поднебесной. Разумеется, речь шла и о проекте "Один пояс - один путь", ведь в том числе через Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан, в обход Индии, будут поставляться китайские товары. Потому и после посещения саммита ШОС Си Цзиньпин как бы между делом заехал в Таджикистан, где связанные с Китаем новостные сюжеты говорят все больше не о торговле и инвестициях, а о военных базах.



В это же самое время лихорадило другой регион, и разгадать его загадку нам поможет встреча президентов Путина и Эрдогана. Российский и турецкий руководители имеют массу тем для разговора, но срочно организованная на нейтральной территории встреча имела один-единственный новостной стержень. Этот сюжет начался в турецком городе Кайсери, где случилась рядовая для какой-нибудь Германии история: сирийский беженец был пойман за предположительным изнасилованием местной девочки. Турки, в отличие от немцев, терпеть такое не привыкли, из-за чего, несмотря на оперативное задержание насильника и обещания депортировать его вместе с семьей, устроили небольшой антисирийский погром. Стоит отметить, что турок сирийцы основательно довели: живущие в стране кофе и усатых мороженщиков беженцы, коих там по статистике около 3 миллионов, зачастую ведут себя в полном соответствии со стереотипами о ближневосточных бездельниках, а высокая преступность в среде оторванных от родины нищенствующих бедолаг доводит и без того не самых спокойных турок до белого каления. Итогом того небольшого погрома стал погром большой- на этот раз значительно южнее Кайсери, на территории сирийского Идлиба, контролируемой турецкими войсками. Против оккупантов применяли оружие, жгли технику, срывали турецкие флаги и кричали гадости. Добавляли хаоса в безрадостную ситуацию оккупантов участившиеся авиапатрули, а также предположительно вызвавшие их атаки на объекты сирийской армии со стороны различных бармалеев типа "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация). Причем в полном соответствии с канонами этой поутихшей страшной войны попытка нарисовать простую и понятную схему происходящего очень скоро начинает напоминать работу Поллока: протестующие в Идлибе бесновались под знаменами сирийской оппозиции. И вот в этом контексте Эрдоган встретился с Путиным. На фоне недавних новостей об укреплении российского военного присутствия на северо-западе Сирии Эрдоган вдруг заговорил о желании замириться с сирийским львом Асадом. Конечно, Реджеп не был бы Реджепом, если бы в своей витиеватой манере не подвел к тому, что это Башар должен делать первый шаг к примирению - словно это сирийская армия оккупировала огромную территорию на юге Турции и снабжает бандитов и террористов, кошмарящих остатки местного населения. Но смена тона Эрдогана, который до недавних пор старался и вовсе не замечать Асада, потребовала присутствия главного модератора северо-восточного Средиземноморья. Едва ли можно предположить, что со всеми проблемами, которыми чревато для Анкары признание собственного бессилия в Идлибе, турки готовы пойти на уступки, но показательная и жесткая демонстрация того, что даже спустя двенадцать лет боевых действий между странами и через пять лет оккупации сирийских территорий турки так и не прижились на занятой земле, похоже, подтолкнула турецкое руководство к неприятным выводам. В условиях тряски, в которую вот-вот готовы пойти Балканы, Закавказье, Причерноморье и Ближний Восток, нерешенный вопрос Идлиба и постоянное ожидание ножа в спину от дорогих соседей нужны Турции как гиря на ноге. Судя по заявлениям Эрдогана, что тот попросил Путина испить чай втроем с Асадом (а также дежурному выклянчиванию возобновления зерновой сделки), президент, требующий проявления инициативы от соседа, готов сделать первый шаг сам. По результатам переговоров Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и заметил: "Кто нам (России и Турции. - Прим. ред.) мешает - хорошо известно. Что нам помогает - это политическая воля президента Эрдогана". Вынося за скобки комплимент турецкому коллеге, Владимир Владимирович фактически говорит, что с уходом Эрдогана Анкара встанет на западные рельсы. Впрочем, спешка в решении наиболее острых вопросов связана не с недолговечностью добрых личных отношений, а с тем, что уже сегодня Евразия пускается в пляс, и хорошо бы вступить в эпоху турбулентности, закрыв как можно больше поводов для вражды.



Но вот саммит завершился, гости разъехались по домам и принялись готовиться к новым потрясениям, которых на наш век еще хватит. Как вдруг небо над Евразией затянуло густыми черными тучами, сквозь которые острыми вспышками пробивали молнии. Ураган "Орхан", накрывший центральную часть России, своим персидским именем, включающим корень "ора" (крепость) и "хан", намекал на то, кто переживет грядущую бурю: ора-хан, властитель могучей твердыни. Но на что намекал прилетевший вслед за "Орханом" ураган "Орбан", не понял никто. Мадьярский премьер побывал в Киеве, вихрем примчался в Москву, а потом стремительным порывом улетел в Азербайджан, откуда циклоном откочевал в Китай, чтобы затем налететь на саммит НАТО в Вашингтоне. Велик соблазн поступить как диванные эксперты из телеграм-каналов и объявить, что Виктор Михаевич привозил украинцам и нам Секретное Мирное Предложение. Разгул фантазии был ограничен только рамками воображения инсайдеров, которым по секрету сообщили содержание соглашения.



Самое главное: Орбан сейчас - не просто системный европейский политик, как бы он ни пытался себя изобразить диссидентом и врагом Брюсселя; он с первого июля является главой государства, председательствующего в Евросоюзе. Да, должность чисто формальная, но именно церемониальная важность надувания Орбаном щек вызвала уморительную реакцию у всех тех, за чьей тряской так интересно наблюдать. Сначала хрюкнули из Киева: сказали, мол, венгерский премьер обязан был согласовать с украинским начальством свою поездку в Москву. Потом подключились европейские политики: чихуахуа по имени Кая Каллас, что переходит с должности эстонской премьерши на должность главы европейской дипломатии, заявила, что Орбану никто не давал полномочий кататься в Москву от лица Евросоюза. Возник чешский премьер Фиала, вякнувший, мол, не от нашего имени Витек поехал в гости к Путину. Потом объявился германский канцлер Шольц и сказал, цитирую, вир вируртейлен ден руссишен ангрифскриг, и вообще, фу-фу!



Разумеется, трудно говорить, что происходит в голове у таких ни на кого не похожих людей, как мадьяры. Но со стороны видится, что эта тряска - часть задуманного Орбаном представления. Видите ли, ключевым элементом упомянутых выше фантазий про Секретный Договор служил факт объективной действительности: Орбан дружен с Трампом, чьи шансы вернуться в Белый дом весьма велики. Нет, кудахтанье рыжего про то, как он намерен закончить украинский кризис за 24 минуты, воспринимать всерьез не стоит, но за типично трамповским бахвальством стоит реальное намерение закругляться там. Фокус на Тихий океан, доказанные на живом примере нулевые перспективы наступления в Европе - Дональд активно использует это в своих стратегиях, отдающих то шизоидным безумием, то удивительной рациональностью.



Ждать, что американцы в одночасье отойдут за Одер, как того требует Кремль, не стоит, но постепенное снижение приоритетности направления с постоянным торгом за как можно более выгодную сдачу ставших теми самыми гирями на ноге занятых позиций вполне укладывается в рамки обещанной Трампом политики на европейском направлении. Виктор Орбан рекламирует себя потенциально новой американской администрации как единственный человек во всей Европе, которого выслушают и в Киеве, и в Москве, и в Пекине, да и подход к тлеющему кризису Закавказья у него тоже имеется. Для полного комплекта можно заехать в Тегеран. И пускай бесноватые укры внесли Виктора в список врагов - базу "Миротворец", но образ вхожего во все двери миротворца Орбану удался.



Недавние подборки слухов о том, кого желает видеть в своей администрации Дональд, подсказывают, что с типично германским упорством и типично американской наивностью этот потомок немецких иммигрантов вновь намерен прыгнуть на те же грабли, что чуть не убили его в 2021 году. Так, министром обороны в новом кабинете называется Майк Помпео - госсекретарь, отвернувшийся от начальника и открыто попытавшийся выторговать себе место в новой администрации. Министром финансов же Трамп якобы хочет назначить Марко Рубио - простачка, не имеющего к финансам никакого отношения, зато обладающего долгой историей жгучей вражды и жаркой флоридской дружбы с Трампом. На должность госсекретаря и советника по нацбезопасности пророчат каких-то мутных граждан из кругов семейства Бушей. Словом, если это правда, то Трамп закопал себя, еще не выиграв выборы. План, так хорошо сработавший в первый раз: окружить себя открытыми врагами и саботажниками, набрать к себе в собранную на скорую руку команду половину вашингтонской элиты, после чего удивляться, почему же этой команде не удалось выполнить обещания и пересажать другую половину вашингтонской элиты. Но висящий над Европой фантом Трампа, чей хохолок отбрасывает тень на визжащих в Брюсселе чихуахуа, не так страшен, как и паталогическое неумение этого человека выбирать себе в союзники надежных и смелых людей. Страшно то, что кризисы, вспыхивающие по всей Евразии в последние годы, все четче складываются в единый сюжет, и этот сюжет в соответствии с законами исторической драматургии будет раскручиваться все дальше и дальше. Попытки сшить расползающийся по швам брезент отношений с соседями, укрепить свою твердыню и не воспринимать всерьез прыгающего блохой Орбана-миротворца - единственный путь укрыться от бури. Источник - завтра

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