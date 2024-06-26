Мятежи и военные перевороты - то ли еще будет.., - А.Школьников

09:45 09.07.2024

воля и решимость становятся ключевым козырем мятежников, время и сомнения – их главные враги

Андрей Школьников



Неудачная попытка военного мятежа / государственного переворота в Боливии 26.06.2024 г. очень показательна, такие действия подчиняются принципам блицкрига, когда за первые часы / дни становится ясен и понятен результат. Если мятежникам не удается выдержать строгий временной график, который требует неожиданности, концентрации сил и сплочения, то нужного результата достигнуть не выйдет. Законные власти обладают большей легитимностью и силой, время работает на них.



Стратегическая, первоочередная задача заговорщиков – взять под контроль узлы связанности (транспортной, финансовой, информационной, управленческой и др.), лишить верховную власть в государстве легитимности (захватить, заставить отречься, бежать из страны и т.д.). В случае успеха, в стране исчезает власть по праву закона, а мятежники становятся властью по праву силы. После чего большая часть нейтральных и/или не успевших проявить свою позицию сил спешно присоединяется к победителю. Журналисты и провластные историки начинают сочинять про всенародную поддержку и любовь, формируя иллюзию предопределенности, логичности и отсутствия альтернатив.



Воля и решимость становятся ключевым козырем мятежников, время и сомнения – их главные враги. Любая пауза снижает накал эмоций, заставляет людей задумываться, объективно сравнивать силы, усиливает страх последствий. Зачастую властям достаточно не прогнуться, выдержать первый натиск, сбить истерию, пообещать прощение первым одумавшимся, после чего часть мятежников идет на сепаратные переговоры, сдавая своих лидеров за надежду на прощение.



После падения решимости и начала брожения среди мятежников, нужно принимать решение – жестоко давить или прощать. Как правило, выбирать надо первое, чтобы не было повтора, второй вариант целесообразен лишь в ситуации, когда отвлечение ресурсов на подавление мятежа критично ослабляет страну, как было с мятежом Евгения Пригожина в июне 2023 г. Год назад Россия прошла по краю, заплатив за этот урок на порядок меньше, чем обычно приходится, получив опасный стресс-тест, поняв весь спектр слабых мест в работе спецслужб, государственной власти, армии и информационной политики. Выводы были сделаны, и они никак не связаны с последней ротацией в Минобороны РФ.



Для лидеров переворота, чтобы не допустить и предотвратить сепаратные переговоры, нужны изначальная сверхвысокая сплоченность, приверженность идеалам и/или сожженные мосты, делающие отступление невозможным. В случае выступления военных, как было в Боливии, последнее достигается значительной пролитой кровью, после которой нет пути назад. Простые участники вынуждены идти вперед, ведь слабость равнозначна потере всего не только ими и их родными и близкими. В Боливии мятежники не решились лить кровь, их главе не хватило сил и духа даже арестовать президента, к которому он получил доступ.



Когда время упущено и результат не достигнут в первые часы / дни, помочь мятежникам может только слабость и фатальные ошибки властей. В 2014 г. Барак Обама гарантировал мир и отсутствие беспорядков в Киеве, власти отвели силы, не добивая мятежников. Последнее было воспринято толпой как слабость, а снайперы-провокаторы спровоцировали новую волну. Ценой этой локальной победы для Запада стала полная утрата доверия и репутации, дорогой и невыгодный размен. Им достаточно было провести выборы, с тем же результатом, процессы нацификации и русофобии шли бы дальше, пусть и заняли на несколько лет дольше, да без потери стратегически важного Крыма. Спешка привела к оперативному успеху, но стратегическим проблемам.



И, да, в ближайшие годы властям в Латинской Америке придется кардинально и практически полностью зачищать армии и спецслужбы, так как там практически все руководство и офицеры куплены США, в ином случае перевороты и мятежи будут регулярны…