Высокопоставленные китайцы не вылазят из ЦентрАзии. Спикер Чжао Лэцзи в Ташкенте

10:03 09.07.2024

Президент Узбекистана принял главу парламента Китая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава парламента Китая Чжао Лэцзи на встрече в Ташкенте обсудили поддержку КНР программы реформ, сотрудничество между странами в сфере образования и другие вопросы.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 июля принял делегацию Всекитайского собрания народных представителей во главе с председателем постоянного комитета Чжао Лэцзи, сообщила пресс-служба главы государства.



На встрече Шавкат Мирзиеев и Чжао Лэцзи отметили достигнутый в последние годы "высочайший уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства", говорится в сообщении.



Глава парламента КНР подтвердил поддержку Китаем программы социально-экономических реформ в Узбекистане, особенно в вопросах сокращения бедности, а также планов по стратегическому сотрудничеству в развитии инфраструктуры, промышленной кооперации, сельского хозяйства и "зеленой" энергетики.



Стороны подчеркнули важность "скорейшего начала" работ по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.



Кроме этого, они обсудили открытие филиалов китайских вузов в Узбекистане, расширение сотрудничества в области профессионального образования, а также вопросы культурного и туристического обмена.



"Особо подчеркнута необходимость дальнейшего расширения межпарламентского взаимодействия, активизации обменов между парламентариями и изучения опыта законотворческой деятельности по поддержке проводимых реформ", - отмечается в сообщении пресс-служба президента.



В Ташкенте Чжао Лэцзи также встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Они обсудили активизацию работы парламентских групп дружбы, установление тесных связей между парламентскими комитетами, обмен опытом в области законотворчества и парламентского контроля. Было предложено наладить связи между кенгашами народных депутатов областей Узбекистана и представителями провинций Китая.