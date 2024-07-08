Люди Чубайса в России продолжают работать "под прикрытием"

11:10 09.07.2024 Много ли государства в российской экономике? Давайте сравним



Валентин Катасонов



Постоянно приходится слышать от наших чиновников и либеральных экономистов причитания по поводу того, что, мол, российская экономика слишком "обременена" государством. Мол, избыточное присутствие государства в экономике проявляется в том, что у нас слишком много государственных компаний (компаний со 100-процентным или доминирующим участием государства в капитале).



Также в том, что государство взяло в свои руки распределение слишком большой части валового внутреннего продукта. Т.е. что в Российской Федерации слишком большой государственный бюджет. Понятно, что в США или Китае государственные бюджеты, измеренные хоть по доходам, хоть по расходам во много раз превышают российский бюджет. Утверждается, что у нас относительный уровень бюджетных доходов и расходов (по отношению к ВВП) больше, чем в "цивилизованных" странах. А под "цивилизованными" имеются в виду страны с так называемой рыночной экономикой.



Как же выглядит относительный уровень государственного бюджета России по сравнению с другими странами. В предыдущей статье "Профессор Катасонов: Запад, жонглируя цифрами, сделал российских министров героями труда. Для чего?" я отметил, что наши чиновники полюбили в последнее время статистику Всемирного банка, поскольку этот международный институт стал одаривать нас приятными сюрпризами.



Во-первых, поднял российскую экономику в мировом рейтинге стран по показателю ВВП с шестого на четвертое место. Во-вторых, потому что в этом году впервые перевел Россию в группу стран с высоким уровнем душевых доходов.



Есть у Всемирного банка также статистика по такому показателю, как доля государственных расходов в ВВП. По подавляющему числу стран за многие годы. Имеются в виду расходы центрального правительства. Т.е. без учета расходов государства на уровне регионов (провинции, штаты, земли, области и т. п.)



По России имеются данные за период с 1988 года по 2022 год включительно. Речь идет о расходах федерального бюджета. Всемирный банк данные почти без каких-либо корректировок берет у Росстата и Минфина РФ. Значение показателя варьировало от 13,86% до 21,07%. Минимальное значение было зафиксировано в 1991 году. Максимальное - в 1997 году (накануне дефолта 1998 года, который и был спровоцирован раздуванием бюджетных расходов за счет резкого увеличения государственного долга, обязательства по которому Минфин РФ оказался не способным выполнять в 1998 году).



Вот значения показателя за последние годы (% ВВП): 2015 г. - 17,8; 2016 г. - 18,5; 2017 г. - 18,2; 2018 г. - 17,7; 2019 г. - 18,1; 2020 г. - 20,0; 2021 г. - 17,3; 2022 г. - 17,7. Итак, показатель находился в достаточно узком "коридоре". В 2020 году он был выше обычного, поскольку в стране произошла экономическая рецессия, спровоцированная "пандемией ковида". Пришлось резко увеличить государственные расходы на поддержание экономики и социальную поддержку населения.



В списке Всемирного банка за 2022 год присутствует 143 страны, по которым был рассчитан показатель. Если верить нашим либералам, утверждающим, что в российской экономике "переизбыток государства", то Российскую Федерацию следовало бы искать в верхних строчках списка. Однако мы ее, имеющую показатель в 17,7%, находим лишь под номером 61.



А кто же впереди нас? Большинство экономически развитых стран, которые мы сегодня привыкли называть "коллективным Западом". Правда, исключение составляют США с показателем, равным 14,0%. Для справки скажу, что уже более полувека показатель по США варьирует в диапазоне от 14 до 18 процентов, и в 2022 году был один из самых низких уровней за время статистических наблюдений.



А вот картина по другим странам "коллективного Запада" в 2022 году (% ВВП): Исландия - 26,2; Нидерланды - 25,1; Швеция - 24,8; Франция - 24,0; Финляндия - 24,0; Бельгия - 23,8; Германия - 22,0; Австралия - 22,0; Дания - 21,8; Япония - 21,6; Великобритания - 21,0; Канада - 20,7; Австрия - 20,6 и т. д.



Немало стран, стоящих выше России, также из группы развивающихся. Например, Бурунди (31,0%), Фиджи (21,4%), Бруней (20,1%) и др.



Наверное, моральное успокоение нам может дать то обстоятельство, что ниже нас в списке находится восемь десятков стран. Наибольшую эмансипацию от государства продемонстрировали такие страны, как Гана (6,7%), Бангладеш (5,7%) и Чад (4,0%).



А кто же является рекордсменом по относительному уровню государственных расходов в мире? Всемирный банк сообщает, что это Украина. Ее бюджетные расходы в 2022 году составили 38,2% ВВП. В предыдущие году этот показатель у незалежной варьировался в диапазоне 17−18% ВВП. Более чем двукратный скачок показателя за один год является беспрецедентным. Очевидно, что такой "рекорд" был обеспечен за счет помощи коллективного Запада.



Международный валютный фонд обычно с подозрением относился к тем странам, у которых государственные расходы превышали 20% ВВП. Ведь в "Вашингтонском консенсусе" (негласном своде правил для стран периферии мирового капитализма) одним из главных требований является максимальное сокращение бюджетных расходов той страной, которая желает получить заем МВФ.



В книге американского автора Джона Перкинса "Исповедь экономического убийцы" он красочно описывает, как будучи советником разных солидных организаций, продвигал в жизнь принципы Вашингтонского консенсуса. В том числе ему приходилось "трамбовать" чиновников развивающихся стран, добиваясь от них сокращения государственных бюджетов этих стран.



У незалежной относительный показатель госрасходов взлетел до небес, тем не менее, Фонд удивительным образом забыл о "Вашингтонском консенсусе" и выделил в прошлом году Украине кредит на сумму 15,6 млрд долл. Политическая целесообразность оказалась выше принципов Вашингтонского консенсуса.



А вот Россия удивительным образом, ведя боевые действия на Украине в течение более десяти месяцев в 2022 году, сохранила государственные расходы практически на уровне предыдущего года. Хотя специальная военная операция, экономические санкции и необходимость мобилизации экономики требовали такого повышения. Получается, что Украина может игнорировать Вашингтонский консенсус, а вот Россия нет.



Если ВБ дает картину по расходам центральных правительств, то другой международный финансовый институт - МВФ - дает картину более широкую, в которой учитываются также расходы государства на более низких уровнях (штаты, провинции, области и др.). Речь идет о консолидированных государственных расходах. У многих стран консолидированные бюджеты превышают в два с лишним раза бюджеты центрального правительства.



И здесь мы видим, что Россия тоже не в передовиках.



По данным МВФ, в 2022 году консолидированные государственные расходы Российской Федерации составили 36,56% ВВП. Очень средний показатель на фоне других стран мира. Минимальный был зафиксирован у Сомали - 8,82% ВВП. А максимальный - у все той же Украины - 69,92% ВВП. Понятно, что большая часть расходов покрывалась за счет внешних источников - займов, кредитов и безвозмездной финансовой помощи стран коллективного Запада.



А как мы выглядели на фоне стран коллективного Запада? И тут мы видим, что у США показатель выше, чем у России, он равняется 38,50% ВВП. Т.е. у США большая часть казенных денег расходуется не на уровне центрального правительства, а на уровне штатов. Примечательно, что у многих стран коллективного Запада показатель превышает 50 процентов. Назову некоторые из них (%): Франция - 58,47; Италия - 56,83; Бельгия - 53,67; Австрия - 52,39.



Немного более низкий уровень консолидированных государственных расходов у следующих экономически развитых стран (%): Германия - 49,70; Испания - 47,82; Португалия - 45,70; Великобритания - 45,14; Нидерланды - 44,56; Япония - 44,01.



МВФ дал предварительную оценку по уровню консолидированных государственных расходов России в 2023 году - 36,82%. На 2024 год Фонд прогнозирует значение этого показателя - 37,53%



Удивительное дело. Россия находится в жестком противостоянии с коллективным Западом уже почти два с половиной года. Но при этом государство у нас как явно не дотягивало, так и не дотягивает до уровня стран наших противников по степени мобилизации финансовых ресурсов в руках государства. Либералы продолжают твердить: у нас в экономике слишком много государства. По-моему, либерализмом это назвать уже нельзя. Это уже откровенная игра на стороне противника. Источник - СвободнаяПресса

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