Итоги визита Орбана в Китай

11:13 09.07.2024 Смирные инициативы: чем закончился визит премьера Венгрии в Китай

И каких целей добивается Виктор Орбан



Семен Бойков



Визит премьер-министра Венгрии в Китай вряд ли приведет к старту переговоров по урегулированию украинского конфликта. Однако в экспертном сообществе полагают, что мирная инициатива Виктора Орбана может помочь запустить переговорный процесс в случае, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. 8 июля глава правительства Венгрии обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином урегулирование украинского конфликта, после чего сразу же отправился в Вашингтон, где пройдет саммит НАТО. О перспективах достижения мира на Украине - в материале "Известий".



"Челночная дипломатия" Венгрии



8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил неанонсированный визит в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин стал третьей остановкой венгерского лидера, формально возглавившего Совет ЕС всего неделю назад. 2 июля он впервые за долгое время посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 5 июля в Москве его уже принимал президент России Владимир Путин.



По данным китайских СМИ, стороны "углубленно" обсудили урегулирование украинского кризиса. Си Цзиньпин отметил, что позиции и "направление усилий" Пекина и Будапешта в этом вопросе совпадают. Китайский лидер призвал международное сообщество содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины и не допускать эскалации конфликта. Прекращение огня возможно лишь тогда, когда "все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию", уверен председатель КНР.



Примечательно, что приезд венгерского премьера в китайскую столицу завершился относительно быстро и без итоговой пресс-конференции. Уже спустя несколько часов после первых сообщений о начале переговоров с Си Цзиньпином Виктор Орбан анонсировал визит в Вашингтон, где 9–11 июля пройдет юбилейный саммит НАТО. В администрации премьера отметили, что он намерен использовать поездку в американскую столицу в том числе для своей "миссии мира". При этом там признали, что у Венгрии нет мирного плана как такового. "Его должны выработать стороны конфликта, но Будапешт уверен, что сначала нужно прекращение огня", - заявили в офисе Орбана. Премьер Венгрии, в свою очередь, подчеркнул, что урегулирование на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от США, ЕС и Китая. КНР он назвал "ключевой державой в создании условий для мира".



Победа соседа: Украина согласилась выполнить все требования Венгрии на пути в ЕС

Киев пообещал венграм обучение на родном языке и гарантированного депутата в раде



Стоит отметить, что существенного прорыва после переговоров с руководством России, Китая и Украины достичь не удалось. Так, Киев заявил, что не поддерживает инициативу по прекращению огня ради начала переговоров с Москвой. Россия, как признался сам Орбан, также "не оптимистично" настроена в этом отношении, поскольку украинцы могут использовать его в своих целях, чтобы восстановить боеспособность ВСУ. Тем не менее в РФ высоко оценивают усилия Будапешта по урегулированию конфликта.



"Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий. Но по крайней мере господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - заявил 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



В Евросоюзе визит венгерского премьера Виктора Орбана подвергли критике. Резко осудил его приезд, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии как страны - председателя ЕС, мол, нет мандата на взаимодействие с Россией от лица Евросоюза. На этом фоне в Брюсселе пообещали и дальше поддерживать Киев. К слову, 8 июля Польша подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее в том числе военную помощь. Аналогичные договоренности ранее были заключены с ЕС, Германией, Францией, Данией, Испанией, Италией, Японией, Латвией, Канадой, Литвой и Эстонией.



Из европейских лидеров открыто приветствовал дипломатические усилия Будапешта лишь премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Китайский экономист Эндрю Люн подчеркивает: Запад раскалывается на сторонников и противников продолжения боевых действий на Украине. Он считает, что в Европе нарастает недовольство военной поддержкой Киева.



- Европейцы в НАТО теряют терпение. Они задаются вопросом, почему европейские экономики обязаны бесконечно страдать из-за конфликта, которому не видно конца, в то время как средства к существованию людей в европейских странах продолжают идти на Украину, - сказал он "Известиям".



Эксперт также полагает, что усталость от украинского конфликта нарастает и в США. Электорат, недовольный политикой администрации президента США Джо Байдена, готов поддержать кандидата от республиканцев Дональда Трампа, который прямо заявляет, что Украина проигрывает. Он не раз обещал, что в случае победы на выборах, которые пройдут осенью этого года, он хочет остановить боевые действия "еще до прихода в Белый дом". "Людей убивают бессмысленно, и я разберусь с этим", - сказал он на июньских дебатах с Байденом, не уточнив, как это сделает.



Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке

Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США



План Трампа по Украине



Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что мирные инициативы Венгрии не увенчаются успехом. Однако после визитов в Россию и Китай Виктор Орбан может передать собранные сведения команде Трампа.



- Евросоюз знает позицию России - прощупывать ее бессмысленно. Орбана не стоит называть доверенным лицом Брюсселя, - сказал "Известиям" Владимир Брутер. - На самом деле он хочет передать Трампу некий "экстракт" позиции России и Китая: при каких условиях они смогут закончить боевые действия и какой минимум должен сделать Трамп, чтобы это произошло. Орбан может поговорить с Байденом [в Вашингтоне], но это ничего не изменит. А Трампа это интересует. Орбан как человек, которому в Москве в целом доверяют, может быть для него очень полезен, потому что позицию венгерского премьера в Москве считают взвешенной.



В конце 2023 года издание The Guardian писало, что сотрудники Венгерского института международных отношений и посольства Венгрии в Вашингтоне участвовали в мероприятии, на которое пригласили несколько конгрессменов-республиканцев консервативных взглядов. Участники обсуждали необходимость прекращения военной помощи Киеву. А в начале июля Орбан заявил, что в случае победы Трампа на выборах "как минимум будет прекращение огня".



Но следует также признать, что руководство Венгрии могло использовать визиты в Китай, Россию и на Украину в качестве пиар-хода, чтобы увеличить поддержку электората на фоне роста популярности оппозиции в этой стране. На выборах в Европарламент партия главного конкурента Орбана, бывшего члена "Фидес" Петара Мадьяра "Уважение и свобода" (Tisza) получила 30% голосов. Для сравнения, "Фидес" набрала около 44%, что стало худшим результатом за последние 20 лет.



В последние дни в западной прессе всерьез заговорили о необходимости замены Джо Байдена в качестве соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах. Ближайшей альтернативой действующему выдвиженцу называют, в частности, вице-президента Камалу Харрис и даже бывшую первую леди Мишель Обаму. По данным последних опросов, Трамп уверенно обходит Байдена минимум на 3%. Не исключено, что в связи с этим в западных СМИ стали активно обсуждать план украинского урегулирования, который предполагает запуск мирных переговоров.



В конце июня агентство Reuters опубликовало план двух ключевых советников Дональда Трампа (начальников штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства с 2017 по 2021 год) - генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца. Предположительно, экс-президент может утвердить этот план в случае победы на выборах главы государства в ноябре.



"Если будет избран Трамп, переговоры по Украине возможны"

Экс-премьер страны Николай Азаров - о провале "саммита мира" в Бюргенштоке, военных базах НАТО у границ с РФ и снижении возраста мобилизации



Согласно задумке Келлога и Флейтца, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Киева в случае "любого" отказа от диалога. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе "преобладающих линий фронта". Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что "ценность любого плана заключается в деталях" и он должен учитывать ситуацию на поле боя.



РФ отвергает любую попытку заморозки конфликта, настаивая на окончательном урегулировании проблемы. В июне президент Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине и основой их могут служить стамбульские договоренности, достигнутые на последнем раунде в Турции 29 марта 2022 года. Несмотря на то что многие пункты соглашения были тогда одобрены обеими сторонами, Киев в итоге под влиянием Лондона официально отказался от контактов с Москвой. Кроме того, на Украине по-прежнему действует указ, запрещающий вести переговоры с Россией, пока пост президента занимает Владимир Путин.



Тем не менее Москва продолжает продвигать возможность диалога. Условиями для запуска мирного процесса служат полный вывод украинских военных с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также внеблоковый статус Украины. Владимир Путин ранее отметил, что в случае начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он "в ту же минуту" отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720512780





Новости Казахстана

- Про экономику...

- Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнерства

- О приговорах суда

- Рабочий график главы государства

- Вопросы инфраструктуры и логистики обсудил Спикер Сената с жителями Шымкента

- Кадровые перестановки

- О выборах на Западе

- О встрече глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Беларуси

- ЕБРР планирует в 2024 году удвоить объем инвестиций в казахстанские проекты

- Легендарному ветерану войны Изгилику Дабаеву – 102 года

