Второй тур парламентских выборов: Франция в тупике, - В.Малышев

11:14 09.07.2024 Второй тур парламентских выборов: Франция в тупике

Парламентские выборы во Франции обернулись поражением "макронизма" и стали свидетельством драматической раздробленности страны



08.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Сенсационными результатами завершился в воскресенье второй тур голосования во Франции на внеочередных выборах в парламент. Вопреки всем прогнозам победу одержала коалиция левых партий "Новый народный фронт", которая получает, как сообщила газета Monde со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел, 179 мест в парламенте. На втором месте идет блок президента Эммануэля Макрона "Вместе" – 165 мандатов. А вот партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая убедительно победила в первом туре, оказалась на третьем месте, получив 143 места. Таким образом, по итогам второго тура ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Национальном собрании, а это значит, что для создания правительства придется сколачивать коалицию, что является очень трудной задачей, учитывая острые разногласия между тремя основными политическими силами, набравшими большинство голосов.



Несмотря на то что партия "Национальное объединение" не заняла первое место на парламентских выборах, ее победа лишь откладывается, заявила после объявления итогов голосования Марин Ле Пен. "Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной", – прокомментировала она рост популярности "Национального объединения" во Франции. А ранее лидер партии Жордан Барделла заявил, что "Национальное объединение" совершило исторический прорыв на выборах в парламент, удвоив число депутатов.



Сам президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции, согласно которым его коалиция занимает второе место, уступив левым, не показывают, кому предстоит "править", сообщает агентство AFP со ссылкой на окружение главы государства. "Эммануэль Макрон призывает к "осторожности" при анализе результатов парламентских выборов для определения, кому может быть поручено сформировать правительство, и доволен тем, что центральный блок "жив" после семи лет пребывания у власти", –цитирует AFP cвой источник. Как видно, президент настолько растерян, что, как объявлено, он не выступил с обращением к нации, которое намечалось на 7 июля.



"Левые преподносят сюрприз и позиционируют себя в качестве главной силы в Национальной ассамблее", – отмечает французская газета Figaro, указывая, что от "Нового народного фронта" зависит теперь формирование правительства. Газета пишет, что мало кто осмеливался мечтать о таком сценарии во время предвыборной кампании.



"Франция может оказаться в затяжном политическом тупике после того, как ни одна партия или альянс партий не получили абсолютного большинства мест в парламенте", – пишет New York Times. По словам экспертов, продолжает газета, ближайшие перспективы пока неясны, однако страну могут ожидать месяцы политической нестабильности, поскольку президент Эммануэль Макрон сталкивается с глубоко расколотым парламентом, в состав которого входят два блока, решительно выступающие против него.



"Прогнозы предполагают, что Национальное собрание, нижняя палата парламента Франции, будет примерно разделено на три основных блока с противоречивыми повестками дня и, в некоторых случаях, глубокой враждебностью по отношению друг к другу", – констатирует NYT. Как отмечает газета, "некоторые аналитики полагают, что положение г-на Макрона станет настолько несостоятельным, что ему придется уйти в отставку, но он сказал, что не собирается этого делать".



"Франция больше не похожа на разделенную, но толерантную семью. Она катастрофически раздроблена", – констатирует, в свою очередь, английская газета Guardian, отмечая, что даже сам Эммануэль Макрон "не стеснялся использовать термин "гражданская война" для описания ситуации, и комментаторы не были уверены, имеет ли он в виду метафору или что-то, что может произойти. В четверг по всей стране было развернуто 30 000 дополнительных полицейских в ожидании гражданских беспорядков после выборов… Философ Мишель Онфрей говорит, что "происходящее является смертью европейского либерализма и считает политическое насилие почти неизбежным", отмечает Guardian.



"Эммануэль Макрон нанес нашей демократии глубокую рану. Все повторяют, что он циник, который заботится только о себе, а не о людях. Я согласна", – цитирует Guardian cлова студентки Габриэль Пернети, которая раздавала на улице листовки от коалиции "Нового народного фронта".



Что же будет теперь? Лидер "Непокоренной Франции", входящей в коалицию "Нового народного фронта", Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон должен признать поражение, "не пытаясь каким-либо образом его обойти". Президент имеет власть и обязан призвать "Новый народный фронт" к формированию правительства, подчеркнул Меланшон.



Неожиданные результаты выборов во Франции вызывают удивление не только тем, что они противоречат всем прогнозам, а еще и тем, что, по данным экзитполов, которые сообщил после закрытия избирательных участков во Франции бельгийский телеканал RTBF, при голосовании лидировало "Национальное объединение" и правоцентристская партия "Республиканцы", которые могли получить по итогам второго тура до 228 мест в парламенте Франции из 577. Левая коалиция "Новый народный фронт", по этим же данным, могла получить до 180 мест, а блок "Вместе" президента Эммануэля Макрона – до 150 мест. Такое значительное расхождение между данными экзитполов с объявленными потом официальными результатами, конечно, не может не вызвать недоуменных вопросов.



Как отмечают обозреватели, Жан-Люк Меланшон, которого еще в середине июня Эммануэль Макрон называл "чумой, главной угрозой демократии", а политическое объединение "Непокорная Франция" клеймилось подведомственными глобалистам СМИ, как средоточие антисемитизма, популизма и экстремизма, пошел на сепаратные переговоры с теми, чью политику и чьи реформы он до этого подвергал анафеме. Также поступили социалисты и "Республиканцы".



Не случайно, что еще до объявления итогов голосования министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур, вероятно, "задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять". По словам Лаврова, применялись способы расчистить дорогу для победы определенных сил. Что, как видно, и произошло.



Ведь Марин Ле Пен, которая проиграла президентские выборы Макрону в 2022 году только во втором туре, уже давно бельмо на глазу у Брюсселя и Вашингтона. На ее партию, которая выступала против миграции и за нормальные отношения с Россией, уже давно наклеили ярлык "крайне правой", а ранее обвиняли, чуть ли не в фашизме.



Как отмечали СМИ, чтобы не дать партии Ле Пен прийти к власти, после первого тура макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагалось, что в ходе "дуэлей" второго тура, где представители партии "Национальное объединение" сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить. Как видно, эта тактика сработала.



Тем не менее главный итог выборов – щелчок по носу от избирателей президенту Эммануэлю Макрону. Он потерпел полное фиаско в первом туре, а во втором его коалиция "Вместе", несмотря на "президентский ресурс" и все ухищрения, с трудом оказалась на втором месте, потеряв значительное число депутатских мест. Как считают, причина тому – плачевные итоги его правления: плохое состояние экономики, зашкалившие налоги, высокие цены, бремя пенсионной реформы, при этом траты на Украину и последствия санкций против России. Не случайно сторонники Макрона попросили его исчезнуть с глаз публики перед нынешними выборами, чтобы не раздражать избирателей.



Накануне второго тура западный истеблишмент больше всего беспокоило не столько то, какое правительство возникнет во Франции, а тот факт, что успех после первого тура партии Ле Пен и провал Макрона сделают лидера "Национального объединения" вполне вероятным претендентом на пост будущего президента Франции.



"Высокие результаты "Национального объединения, – пишет влиятельная американская газета Politico, – открывают возможность того, что Ле Пен, которая проводила свою кампанию с целью дистанцироваться от НАТО и ЕС и обещала улучшить отношения с Россией, наконец-то сможет успешно баллотироваться на пост президента в 2027 году, что вызовет шок во всем западном мире".



"Для истеблишмента в Париже и Брюсселе, – продолжает издание, – животрепещущий вопрос заключается в том, действительно ли Ле Пен имеет в виду то, что говорит. В Италии Джорджия Мелони – правый смутьян, ставшая премьер-министром в 2022 году, – переформировалась в конструктивного консервативного лидера, поддерживая Украину и тесно сотрудничая с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Если бы Ле Пен была избрана президентом Франции, седьмой по величине экономики мира и ядерной державы, можно ли было бы рассчитывать на то, что она совершит подобную метаморфозу, процесс, который французская пресса окрестила "мелонизацией"? Или она, скорее всего, направит свою новообретенную власть на два столпа европейского политического порядка?"



В этой связи давно следовало бы обратить внимание на неточность нынешних политических формулировок (а точнее, на умышленное наклеивание ярлыков), которые приняты сегодня на Западе (да и в некоторых российских СМИ тоже) при оценке ориентации политических партий. Так партию Ле Пен давно причисляют к "крайне правым", а ранее вообще называли профашистской, используя этот термин как жупел в политической борьбе с целью ее дискредитации в глазах избирателей. Однако такие оценки СМИ и политологов давно не соответствуют реальности. Ничего особо радикального в программе "Национального объединения" на самом деле нет, да и вести себя она будет вполне умеренно, если и окажется когда-нибудь у власти.



Примером политической трансформации, как пишет Politico, может послужить поучительная история с нынешним премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Как известно, в юности она была лидером молодежной организации неофашистской партии "Итальянское социальное движение-национальные правые силы". А потому в пылу предвыборной борьбы ее часто причисляли к стану "крайне правых" и даже "фашистов". Однако Мелони давно изменила свои политические предпочтения и, оказавшись на посту премьера вместе со своей партией "Братья Италии", стала верно служить интересам НАТО и Брюсселя, отказавшись от прежних радикальных лозунгов.



Точно также, кстати, поступил в свое время и лидер коалиции левых и радикальных сил СИРИЗА в Греции экстравагантный Алексис Ципрас, когда его партия пришла к власти в Греции, полностью подчинившийся Вашингтону и Брюсселю, несмотря на прежнюю, чуть не "революционную" риторику и на традиционные симпатии греческих левых к России. А потому не исключено, что такая же метаморфоза может произойти и с Ле Пен, если она окажется у рычагов власти. О чем, кстати, свидетельствует ее недавнее обвинение в адрес нашего МИД в "провокации" и заявление о продолжении поддержки Киева. Так что в любом случае вряд ли нам стоит возлагать надежды на изменения во внешнеполитическом курсе Франции. Глобалисты крепко держат ее в узде. Тем более что Эммануэль Макрон, хотя и ослабел, но до 2027 года будет оставаться на посту президента. А вот то, что внутриполитическая обстановка в стране на волне итогов выборов может обостриться, вполне вероятно.



Тревожные сигналы в эти дни на этот счет уже поступают из французского министерства внутренних дел. Там уже предупредили, что после объявления итогов второго тура могут спонтанно начаться массовые беспорядки в ряде крупных городов страны и, конечно, в Париже. Власти уже запретили протестную акцию ультралевых активистов, которые те намеревались провести на левом берегу Сены перед Бурбонским дворцом, где заседает нижняя палата парламента.



Министр внутренних дел Жеральд Дарманен уже предупредил, что на сегодняшний день террористическая угроза в стране его ведомством расценивается как "крайне серьезная". Он также сообщил о том, что на днях был произведен ряд арестов лиц, которых заподозрили в подготовке терактов. В этой связи в воскресенье по всей стране были отмобилизованы 30 тысяч полицейских и жандармов. Особое внимание уделяется также предместьям столицы, заселенным мигрантами. Словом, Францию ждут нелегкие времена. Источник - Фонд стратегической культуры

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