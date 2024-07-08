 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Упоротые "Азовцы" запугали и взяли под контроль аппарат Зеленского
11:17 09.07.2024

Политика
Сербия
08 июля 2024

Боевики "Азова"* контролируют Зеленского
"Политика": боевики "Азова" не позволят Зеленскому прекратить конфликт

Главные рычаги власти на Украине находятся в руках националистов из "Азова"*, пишет "Политика". Они окружили Зеленского и "подсказывают" ему, что делать и какие решения принимать. Растущее влияние азовцев*, которое набирает силу, не что иное, как "тихий путч" в Киеве. И это начинают понимать на Западе.

Националистический батальон "Азов"* совершил военный переворот на Украине - так американский журналист Ким Иверсен на своем канале в одной из соцсетей оценила ситуацию в Киеве.

К такому выводу она пришла ввиду того факта, что Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу же после критики в его адрес со стороны начальника штаба "Азова"* Богдана Кротевича. Это говорит о полной передаче власти в Киеве в руки националистов.

Журналист уверена, что боевики "Азова"* угрожают Владимиру Зеленскому и не позволяют ему прекратить вражду, так как продолжение конфликта только способствует укреплению их власти.

СБУ в начале месяца арестовала провокаторов, которые пытались спровоцировать беспорядки в Киеве после Дня конституции. Как передают украинские СМИ, злоумышленники под прикрытием проведения "митингов" хотели добиться отстранения нынешнего военно-политического руководства страны от власти и планировали взять здание Верховной Рады штурмом.

Вообще боевики "Азова"* выполняют функции заградотрядов, что говорит о тяжелом положении ВСУ.

В интервью один из командиров "Азова"* признался украинским СМИ, что его подразделение препятствует бегству других украинских соединений. Как заявил этот человек, солдат ВСУ "нам пришлось мотивировать". Для этого бойцы "Азова"* шли позади на линии протяженностью 25 километров.

Бойцам территориальной обороны угрожают местью в случае, если они захотят сбежать. Это признание прозвучало вскоре после решения США отказаться от запрета на оказание военной помощи "Азову"*, как передают СМИ.

Власти Соединенных Штатов Америки также сняли запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*. Как сообщил Госдеп США, украинский батальон проверили на соответствие критериям закона Лихи, который запрещает США оказывать военную помощь иностранным подразделениям в случае, если установлены грубые нарушения ими прав человека. И выяснилось, что проверка "пройдена", и в этом также причина того влияния на политиков, особенно в Киеве, каким пользуется "Азов"*. Сила оружия, угрозы, убийства - вот "методы" азовцев, известных своей безжалостностью. В руках они держат главные рычаги власти, окружив Зеленского и "подсказывая" ему, что делать и какие решения принимать.

Зеленский утратил покровительство и симпатии своих западных партнеров после истечения своих президентских полномочий на фоне военных неудач и провала мирной конференции в Швейцарии, как утверждают эксперты.

По их мнению, попытки совершить государственный переворот на Украине будут происходить все чаще по мере того, как Запад будет "сливать" Зеленского. Растущее влияние азовцев, которое набирает силу, как когда-то у вагнеровцев, не что иное, как "тихий путч" в Киеве.

*запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.

Автор: Озрен Миланович (Озрен Милановић)

Комментарии читателей:

Бодо
Бедный Зеленский, все его контролируют!!!

empty straw
Попытка сионистов скрыться за нацистами.

covid korona
Когда уже эти неонацисты перегрызут друг друга. На это надеются все нормальные люди! Это приблизит конец той Украины, которая была искусственным образованием и, к сожалению, антирусским! Возможно, однажды откроются какие-то новые перспективы для мирного сосуществования двух близких народов? Это было бы хорошо для всей Европы!

Dragoljub
Если это правда, то последствия денацификации, которую Россия поставила себе как военную цель, будут куда более серьезными, чем если бы "Азов"* был просто группой экстремистов на общественной периферии.

Petar jovanović
Зеленского контролируют США и Великобритания.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720513020


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