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Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала Таджикистан освободить активистов Горного Бадахшана
11:28 09.07.2024

Рабочая группа ООН призвала Таджикистан освободить Мамадшоеву и других активистов Горного Бадахшана
05.07.24

Об этом говорится в докладе международных экспертов, передает "Бомдод", ссылаясь на Азда.ТВ, которая финансируется фондом NED, который финансируется преимущественно Конгрессом США.



Рабочая группа по произвольным задержаниям при Организации Объединенных Наций (ООН) призвала правительство Таджикистана немедленно освободить активистов из Горного Бадахшана - журналистку Ульфатхоним Мамадшоеву, предпринимателя Сорбона Юноева, правозащитников Фаромуза Иргашева и Манучехра Холикназарова.

Отмечается, что представители рабочей группы назвали аресты и приговоры в отношении вышеперечисленных людей произвольными и нарушающими целый ряд важных нормативных документов:

- Всеобщую декларацию прав человека;

- Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;

- Международный пакт о гражданских и политических правах.

Эксперты ООН призвали Душанбе не только освободить активистов из Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), но также предоставить им компенсацию и прочие виды возмещения ущерба в соответствии с международными нормами.

Кроме того, правозащитники требуют от властей Таджикистана провести независимое расследование обстоятельств арестов и приговоров для Мамадшоевой и других лиц, а также привлечь к уголовной ответственности госслужащих, причастных к незаконному удержанию этих граждан под стражей.

Как подчеркивает таджикское СМИ, официальный Душанбе пока не отреагировал на призыв рабочей группы ООН. Но в прошлом правительство республики регулярно игнорировало подобные обращения.

Издание напоминает, что все перечисленные осужденные являются уроженцами ГБАО. Они были задержаны после акций протестов в регионе в 2021-2022 годах. Десятки международных организаций и ранее призывали Таджикистан освободить их, но активисты до сих пор находятся за решеткой.

Добавим, что все они получили длительные сроки заключения: Иргашев - 29 лет, Мамадшоева - 21 год, Холикназаров - 16 лет, Юноев - 10 лет.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720513680


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