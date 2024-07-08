В Казахстане расследуют коррупцию по нацпроекту "Модернизация сельского здравоохранения"

15:16 09.07.2024

Костанай. 9 июля. КазТАГ – Коррупцию по национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" расследуют в Казахстане, передает корреспондент агентства.



"Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато агентством по финансовому мониторингу (АФМ). Установлено, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию", - говорится в сообщении во вторник.



Как отмечается, в ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств.



"Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.