 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гульнара Каримова отметила в тюрьме свое 52-летие
15:45 09.07.2024

Гульнара Каримова (родилась 08.07.1972) даже в тюрьме пользуется привилегиями, известил проект AlterEgo.



Бывшая заключенная, отбывавшая срок вместе со старшей дочерью первого узбекского президента, рассказала, что никто "принцессу" не притесняет. Живет она в общей казарме, но постель ее отделена простынями.

52-летняя Гульнара неплохо себя чувствует, отметила день рождения большой продуктовой посылкой.

Правда, однажды Каримова устроила бунт из-за условий труда. Расплачивалась вся колония - заключенных продержали на стойках два с половиной часа в наказание.

Напомним, Гульнара Каримова отбывает срок до 2029 года под Ташкентом в женской колонии по целому "букету" уголовных статей. От подделки документов до создания ОПГ. Она так и не отдала все свои "заработанные" деньги в доход государства. Потому, видимо, амнистии обходят ее стороной.

Источник - Vesti.uz
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