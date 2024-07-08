В Казахстане Всемирный день книги 23 апреля включен в перечень праздничных дат

16:24 09.07.2024

Постановлением правительства от 29 июня 2024 года внесены соответствующие дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.



В Перечень праздничных дат добавлена еще одна:

Национальный день книги – 23 апреля.



Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.



Постановление вводится в действие с 16 июля 2024 года.



Элина Черногрицкая



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Что такое Всемирный день книги и авторского права



Всемирный день книги и авторского права - это праздник, который призван укрепить любовь ко книгам и чтению. Каждый год 23 апреля этот праздник отмечается по всему миру. Он подчеркивает важность книг как связующего звена между прошлым и будущим, моста между поколениями и культурами. По этому случаю ЮНЕСКО и международные организации, представляющие три основных сектора книжной индустрии - издателей, продавцов книг и библиотеки, каждый год выбирают Всемирную столицу книги, которая проводит мероприятия, призванные поддержать праздничный дух.



23 апреля - символическая дата в мировой литературе. Именно в этот день умерли несколько выдающихся авторов - Уильям Шекспир, Мигель де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. На Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1995 году, была закономерно выбрана эта дата с целью воздать мировую дань уважения писателям и их произведениям и поощрить расширение доступа ко книгам.



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