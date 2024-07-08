|Индию обвинили в предательстве США и их союзников
16:43 09.07.2024
Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей. Об этом сообщает агентство Блумберг.
По мнения издания, отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ - даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи Москвы и Пекина.
"Вашингтону становится все сложнее изолировать Владимира Путина… Отношения Индии с Россией - это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем - ред.) для Вашингтона", - говорится в сообщении агентства.
Американские дипломаты проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для США и их союзников, пишет РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Нарендра Моди прибыл в Москву. У политика запланирован двухдневный официальный визит.