Индию обвинили в предательстве США и их союзников

16:43 09.07.2024

Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей. Об этом сообщает агентство Блумберг.



По мнения издания, отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ - даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи Москвы и Пекина.



"Вашингтону становится все сложнее изолировать Владимира Путина… Отношения Индии с Россией - это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем - ред.) для Вашингтона", - говорится в сообщении агентства.



Американские дипломаты проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для США и их союзников, пишет РИА "Новости".



Ранее сообщалось, что Нарендра Моди прибыл в Москву. У политика запланирован двухдневный официальный визит.