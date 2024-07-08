Путин вручил Моди орден Андрея Первозванного

21:45 09.07.2024

Tекст: Алексей Дегтярев



Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного премьеру Индии Нарендре Моди.



Церемония награждения прошла во вторник в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.



Указ о награждении Моди глава российского государства подписал в 2019 году, индийский политик награжден за "выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства" между двумя странами и народами.



