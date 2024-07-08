Юлия Навальная заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе

00:00 10.07.2024

Басманный районный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР заочно арестовал на два месяца Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания обвиняемой на территории России.



В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что перед тем, как следствие вышло с ходатайством в суд, Юлии Навальной было предъявлено обвинение. "Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск",- отмечается в сообщении.



Юлия Навальная - вдова одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. 16 февраля он умер в ИК-3 "Полярный волк". После смерти мужа Юлия Навальная занялась политической деятельностью.