Офигевшая от наглости Болгария подала иск на €400 млн к "Газпрому" из-за прекращения поставок

00:01 10.07.2024

Болгария подала иск на €400 млн к "Газпрому" из-за прекращения поставок

Болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз" сообщила о начале арбитражного процесса против российского "Газпрома" (MOEX: GAZP). Компания подала к "Газпром экспорту" иск о возмещении убытков из-за прекращения поставок газа в 2022 году. Сумму убытков болгарская госкомпания оценивает в €400 млн.



Как сообщает пресс-служба "Булгаргаза", иск был подан вчера, 8 июля, в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже. О намерении госкомпании подать иск к "Газпрому" еще в мае говорил министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов.



В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспорт российского газа в недружественные страны должен оплачиваться исключительно в рублях. Правительство Болгарии от перехода на рубли отказалось. После этого, в апреле того же года, "Газпром" прекратил поставки газа в страну. До этого Болгария импортировала почти весь газ из России.



В июне 2024 года "Газпром" проиграл в Арбитражном суде в Стокгольме немецкому газовому импортеру Uniper. Немецкая компания добилась выплаты в свою пользу более €13 млрд за недопоставленные объемы газа. Вскоре после этого Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иски "Газпрома" к французской Engie S.A и чешской innogy Energie и запретил обеим компаниям разбираться с "Газпром экспортом" в Международном арбитражном суде.



Аналогичных решений "дочка" "Газпрома" добилась также в отношении еще ряда иностранных компаний. Евросоюз запретил оказание юридических услуг российским юридическим лицам. "Газпром" считает, что это лишает его шанса на справедливое решение спора в международных инстанциях.