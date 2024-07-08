 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ключ к миру в Украине лежит в Пекине, - Вл.Скосырев
00:17 10.07.2024

8.07.2024

Китай призвал крупные державы помочь Москве и Киеву возобновить диалог
Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин одобрил попытку премьера Венгрии Виктора Орбана сыграть роль посредника в урегулировании конфликта в Украине. Фото Reuters
Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая в понедельник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказал, что Москве и Киеву нужно вступить в переговоры, чтобы погасить конфликт. Такова была реакция КНР на "мирную миссию", провозглашенную Будапештом после того, как он стал председателем ЕС на полгода по ротации. Визиту Орбана в Китай предшествовали его поездки в Киев и Москву. Китай может создать условия для прекращения огня. "Поэтому я и приехал", – указал Орбан. Но проблема в том, что лидеры Европы не утвердили его инициативу. На саммите НАТО в Вашингтоне, который откроется 9 июля, венгерского руководителя тоже, вероятно, ожидает холодный прием.
В ходе беседы с Си Орбан назвал Китай стабилизирующей силой на фоне глобальной турбулентности и похвалил его "конструктивные мирные предложения". Как напоминает агентство АР, Китай продвигает свой план мира из шести пунктов, который в мае поддержала Бразилия. Китай заявляет, что он нейтрален. Но на Западе не верят, считают, что фактически Пекин поддерживает Москву, увеличивая торговлю, проводя совместные военные учения и обмениваясь визитами делегаций с участием чиновников высшего звена.

Тем не менее возникает вопрос: верит ли сам Орбан в успех своей миссии? В этом можно усомниться, так как в интервью немецкой газете Bild он сказал, что ни одна из сторон конфликта не хочет делать уступки, в результате интенсивность боев усилится.

Факт состоит в том, что лидер небольшой европейской страны стал знаменитой фигурой в мировых медиа. Правда, и сарказма по поводу его внешнеполитического курса тоже хватает. Например, The New York Times пишет, что Орбан обхаживает авторитарных правителей и хочет насолить западным державам.

Чем же насолить? Тем, что Венгрия как член НАТО получит шанс выступить в разнобой с другими членами Евросоюза, поддерживающими Украину, и даже призвать их дистанцироваться от Вашингтона.

Такой подход, прогнозирует влиятельный орган американской печати, совершенно не устроит западноевропейских политиков. Они вслед за президентом США Джозефом Байденом, вероятно, пообещают на саммите Украине больше помощи. Тем не менее просьбу Владимира Зеленского о приеме Украины в Североатлантический альянс они не удовлетворят.

Общее в курсе Будапешта и Пекина по Украине то, что они выдвигают туманные рецепты по событиям в Украине, в то же время сохраняя крепкие связи с Владимиром Путиным. В случае Китая новым подтверждением прочности этих уз стало сообщение Министерства обороны КНР о том, что китайские военные проведут совместные учения с Белоруссией, союзником Москвы.

Как утверждают американские СМИ, встреча Си и Орбана подтвердила их общую антипатию к западным военным союзам и оценке демократии. Орбан раньше критиковал Коммунистическую партию Китая. А теперь он часто выступает против критики со стороны Евросоюза репрессий властей КНР в Гонконге, Тибете и Синьцзяне. Это позволило Си и Орбану поднять в прошлом месяце официальный статус китайско-венгерских отношений. В официальных документах их теперь именуют "всепогодным всеобъемлющим стратегическим партнерством".

Однако The Wall Street Journal утверждает, что политика КНР как по украинскому конфликту, так и по поводу отношений между Китаем и Венгрией будет подвергнута критике. Саммит НАТО в заключительном коммюнике заявит, что Китай не нейтрален по Украине, он поддерживает Россию. Хуже того, Китай опасен для Евросоюза и НАТО в Азии. Он наращивает свою военную мощь и может применить ее в операции по воссоединению Тайваня с материком. По мнению стратегов НАТО, на это нужен ответ, скоординированный с союзниками в Азии. Вот почему на саммит НАТО в Вашингтоне приглашены Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Источник - НГ
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