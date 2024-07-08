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Эрдоган пытается погасить пожар на северо-востоке Сирии, - И.Субботин
00:20 10.07.2024

8.07.2024

Противники Асада потребовали от Турции гарантий в сфере безопасности
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Председатель оппозициооной Республиканской народной партии Озгюр Озель придерживается в сирийском вопросе той же линии, что и власти Турции. Фото со страницы Озгюра Озеля в социальной сети X (Twitter)
Турция организовала большую встречу с жителями подконтрольных ей северных районов Сирии, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию на фоне социальных волнений. В ходе переговоров представители протекторатов Анкары потребовали у нее отказаться от идеи нормализации двусторонних отношений с официальным Дамаском. Отдельно от президента Реджепа Тайипа Эрдогана ждут предоставления гарантий безопасности тем сирийским беженцам, которые осели на территории Турции. Но пока Анкара демонстрирует, что не готова сводить на нет стремление договориться с соседом.
О том, что турецкая сторона организовала переговоры с представителями севера Сирии, со ссылкой на источники сообщил оппозиционный канал Syria TV.

По его данным, встреча собрала около 100 человек, включая представителей местных структур власти и вооруженных группировок, действующих под эгидой Анкары. В ходе консультаций турецкий официоз пытался преуменьшить значение возможного сближения с президентским дворцом в Дамаске, однако участников переговоров это, по-видимому, не убедило. Они выдвинули Эрдогану ряд требований, в числе которых – отказ от саммита с сирийским коллегой Башаром Асадом без достижения политических договоренностей и представление гарантий в сфере безопасности арабским беженцам в Турции.

Сама Анкара явно взволнована той социальной напряженностью, которая за считаные недели сформировалась в зоне ее протекторатов. По данным базирующегося в Британии издания "Аль-Араб", турецкий аппарат безопасности приступил к задержаниям тех активистов, которые выступали зачинщиками демонстраций на севере Сирии. "Аль-Араб" со ссылкой на очевидцев сообщает об атмосфере панического страха, возникшего в мятежных районах на фоне раскрутки турецкой репрессивной машины. Сложно не заметить, что сейчас Анкара на территории своей "зоны безопасности" фактически прибегает к тем же мерам, за которые она в свое время критиковала сирийское центральное руководство на заре антиправительственных выступлений в 2011 году.

Ранее в ряде сирийских населенных пунктов, фактически находящихся под контролем Вооруженных сил (ВС) Турции, вспыхнули уличные демонстрации, участники которых выступали за вывод иностранного контингента и срывали турецкие флаги с административных зданий. В некоторых точках вспыхнули столкновения между оппозиционными активистами и регулярными силами, что потребовало от Анкары решения о переброске дополнительных соединений. Повод для протестов обеспечили антимигрантские погромы в самой Турции. Их очаг – город Кайсери, жители которого были разгневаны скандалом с одним из сирийских мигрантов. Приезжий был задержан правоохранителями за применение насилия в отношении ребенка арабского происхождения.

Отдельной причиной недовольства для сирийцев, вероятно, стала готовность Эрдогана оказать прием Асаду и поговорить с ним о восстановлении полноформатных отношений, разорванных на заре арабской весны. Важнейшим элементом такого сближения, как считают критики, неизбежно должно стать принудительное возвращение на родину сотен тысяч сирийских беженцев, осевших в Турции.

Несмотря на волнения, Эрдоган дал понять, что пока не намерен отказываться от оттепели с соседом. "Сейчас мы на таком этапе, когда как только Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично, – сказал он на днях. – Потому что раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент. Надеемся, что благодаря этому мы сможем довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом. У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу". Эрдоган не исключил, что посредниками в процессе могут стать соседи по Ближнему Востоку.

Примечательно, что примерно той же линии придерживается турецкая парламентская оппозиция. Председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель недавно проинформировал, что намерен возглавить делегацию, которая направится в Дамаск в конце этого месяца. "Я приложу невероятные усилия для Турции, чтобы решить этот вопрос с Асадом, – заметил политик, имея в виду проблемы с беженцами. – Мы проведем нашу самую большую кампанию. Мы только хотим, чтобы все проявили силу воли и избавили Турцию от проблемы беженцев. Мы не можем допустить повторения инцидента в Кайсери". Озель уточнил, что делегация РНП отправится в Сирию как "партия Турции" и что якобы Эрдоган уже поприветствовал это.

Тем не менее очевидно, что у Анкары пока нет четко выработанного подхода к сближению с Дамаском. В частных разговорах сирийский официоз дает понять, что для процесса нормализации необходима четкая "дорожная карта", которая будет включать в себя в том числе пункт о поэтапном выводе турецкого контингента из северных районов. Однако такой план даже в случае фактического одобрения со стороны Эрдогана вызовет настоящий социальный взрыв в мятежной части Сирии, давно ставшей полноценным форпостом вооруженной оппозиции со своей экономикой и инфраструктурой. И понимания по поводу того, как иметь дело с этим протестным потенциалом, нет ни у Анкары, действующей импульсивно из-за сильного общественного давления по обе стороны южной границы, ни даже у Дамаска, которому все равно придется решать проблемы с северянами.

Источник - НГ
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