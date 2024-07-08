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РосВласти придумали проект "управляемого найма" мигрантов
00:21 10.07.2024

Власти обсудили создание проекта "управляемого найма" мигрантов Как изменятся принципы трудоустройства работников из-за рубежа
В России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов, узнал РБК. Среди предложений - создание спецоператора, вынос дактилоскопии и проверки знания языка за пределы России и привязка мигрантов к работодателям

Власти обсуждают развитие рынка труда в России за счет "повышения управляемости найма" мигрантов. Соответствующий федеральный проект вошел в рабочую версию национального проекта "Кадры", которая демонстрировалась в июне на одном из межведомственных совещаний под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника той встречи). Основным инструментом для этого станет развитие целевого (организованного) набора иностранных работников.

Среди других идей - создание отдельного федпроекта по "повышению кадрового потенциала" государственной и муниципальной службы.

Структура национального проекта "Кадры" на текущий день не утверждена, наполнение будущего национального проекта прорабатывается, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда. РБК направил запрос в аппарат Татьяны Голиковой.

Организованная миграция
Национальный проект "Кадры" должен заработать с 2025 года, он будет направлен на синхронизацию изменившихся потребностей экономики и предложения на рынке труда. Ранее Голикова анонсировала четыре федеральных проекта в его рамках - по трудоустройству выпускников, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и трансформации подходов к профессиональному развитию работающих граждан.

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По информации собеседника РБК в кабмине, структуру национального проекта будут обсуждать на стратегической сессии в правительстве в конце июля. Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РБК, к перечисленным вице-премьером федеральным проектам могут быть добавлены еще два.

Федеральный проект "Качественная трудовая миграция"
Он предполагает "повышение управляемости найма" иностранных работников через развитие организованного набора мигрантов. Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора - ППК "Работа в России", который, как уже поясняли в Минтруде, будет "фактически выполнять роль кадрового центра для российских компаний".

Среди других мероприятий нацпроекта - вынос ряда процедур (например, медосмотра, дактилоскопии, проверки знания русского языка) за пределы России, привязка иностранного работника к работодателю и расширение географии стран, из которых в рамках оргнабора прибывают работники. Предполагается, что к 2030 году по целевому набору "не менее 300 тыс. трудовых мигрантов приезжают" в Россию, говорится в материалах. При этом инструмент есть и сейчас: например, соответствующие соглашения действуют между Россией и такими странами, как Таджикистан и Узбекистан. Привлечение работников-мигрантов в порядке организованного набора осуществляется на основании трудового договора, заключенного с российским работодателем, говорится в соглашении с Узбекистаном.

Ранее Минтруд предложил сделать оргнабор основным механизмом привлечения рабочей силы из-за рубежа для того, чтобы бороться со "стихийным въездом иностранных граждан для трудоустройства и несоответствием их профессии потребностям национального рынка труда". Ведомство разработало отдельный законопроект, регулирующий эту процедуру, - в частности, обязывающий мигранта покинуть страну в течение 30 дней после досрочного расторжения трудового договора с компанией.

"Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда", - поясняли в ведомстве.

О необходимости менять миграционную политику ранее заявлял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Выступая в конце июня на Петербургском международном юридическом форуме, Бастрыкин призвал Госдуму принимать законопроекты, соответствующие "напряженности ситуации" с мигрантами. "Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации?" - сказал глава Следственного комитета. В последнее время в поле зрения СМИ попал ряд происшествий, в которых подозреваемыми выступают мигранты из Средней Азии.

По данным ФСБ, в первом квартале 2024 года иностранцы с целью работы въехали на территорию России 1,4 млн раз. Основная их часть - граждане Узбекистана (689 тыс. человек) и Таджикистана (358 тыс. человек). По данным Росстата, в 2023 году из стран СНГ в Россию прибыли 491 тыс. человек. Статистика у ФСБ и у Росстата разнится: ФСБ учитывает пересечения границы, Росстат учитывает иностранцев, зарегистрировавшихся по месту проживания или временного пребывания.

На сегодняшний день, чтобы работать в России легально, в общем случае мигранты оформляют разрешение или патент. Однако для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении - действуют особые условия на трудоустройство: они не обязаны получать патенты и могут работать на основании трудового или гражданско-правового договора.

В России есть ряд секторов экономики, которые сильно зависят от мигрантов, - это стройка, ЖКХ, сельское хозяйство, различные сезонные работы, говорит вице-президент РСПП Федор Прокопов. Именно для них введение организованного набора будет наиболее чувствительным. При этом пока что механизм отрабатывается и "против него сказать что-нибудь сложно", указал Прокопов.

По его мнению, с точки зрения работодателя, метод привлечения зарубежной рабочей силы в принципе вторичен.

"Работодателю все равно - оргнабор или другие механизмы будут применяться. Есть потребность в работниках, если возникает дефицит кадров, страдает производство. А государство, с учетом всех ограничений по безопасности, должно выбрать оптимальный способ", - указал он.

Повышение престижа госслужбы
Еще одним проектом, который может быть добавлен в нацпроект "Кадры", является федпроект по развитию кадрового потенциала государственной службы, следует из документов.

Федеральный проект "Эффективная публичная служба"
Его цель - повышение кадрового потенциала государственной и муниципальной службы. К плановым мероприятиям в проекте отнесены привлечение молодежи на службу в госорганы и внедрение современных инструментов поиска и отбора кандидатов. Предполагается, что это будет сделано на основе единой цифровой платформы, которая позволит развивать кадровый потенциал "на основе принципов равных возможностей".

Также планируется "повышение доверия граждан к органам власти в вопросах противодействия коррупции" - к 2030 году уровень удовлетворенности граждан качеством работы чиновников и социальных работников должен вырасти не менее чем на 50%.

Госслужба всегда была достаточно привлекательной в России - люди выбирали ее за стабильность, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако проблемы с наймом молодых действительно есть: на низовом уровне госслужба, особенно в регионах, предлагает сравнительно низкую зарплату. Кроме того, у этой сферы есть своя специфика, которая заключается в часто ненормированном рабочем графике, рутинности задач и различных ограничениях, связанных со статусом госслужащего, рассуждает эксперт. К недостаткам можно отнести и сложности карьерного роста - министрами становятся единицы, а для большинства людей потолком становятся должности руководителей отделов или главных специалистов.

"Если есть альтернатива в частном секторе, молодой человек скорее пойдет туда", - рассуждает Сафонов. Впрочем, эта проблема характера не только для России, но и для США, Великобритании, Германии, указывает он.

Екатерина Виноградова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720560060


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