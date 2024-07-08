Путешественник Федор Конюхов достиг Северного полюса на мотопараплане

00:24 10.07.2024

Путешественник Федор Конюхов и летчик Игорь Потапкин совершили первый в истории арктический перелет на мотопараплане и установили мировой рекорд, сообщается на официальном сайте Конюхова.



