Выборы во Франции: за что боролись, на то и напоролись, - Вл.Малышев

00:29 10.07.2024 9.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Лидер победивших левых Меланшон грозит оказаться для Макрона и глобалистов куда большей проблемой, чем "Национальное объединение" Марин Ле Пен



За что боролись, на то и напоролись. Да, именно это и произошло во Франции в результате прошедшего в воскресенье второго тура досрочных выборов в парламент. Партия "Национальное объединение", против которой были мобилизованы все ресурсы правящего истеблишмента во главе с президентом Эммануэлем Макроном, не смогла победить. Но совершенно неожиданно для всех верх одержал "Новый народный фронт", объединяющий левые партии. А его лидер Жан-Люк Меланшон может теперь оказаться для Макрона, Брюсселя и Вашингтона, которые больше всего опасались прихода к власти харизматичной Марин Ле Пен и ее "Национального объединения", судя по всему, получают сейчас в его лице куда большую "головную боль". Что Меланшон тут же с присущим ему напористым апломбом и продемонстрировал, едва были объявлены сенсационные результаты голосования во втором туре.



"Не дав другим лидерам альянса, куда входит его крайне левая "Непокоренная Франция", социалисты и зеленые, вставить даже слова, – описывает его поведение корреспондент в Париже американского агентства Bloomberg. – Меланшон занял место в свете прожекторов и потребовал себе премьерского портфеля. Он также заявил, что "Народный фронт" не намерен строить никаких "комбинаций" и откажется от переговоров с другими фракциями.



"Новый народный фронт" будет реализовывать свою программу, – безапелляционно объявил Меланшон, обращаясь к своим сторонникам в воскресенье. – Ничего, кроме нашей программы. Во всей ее полноте".



В ответ на этот ультиматум Макрон, который по традиции действительно должен вручит мандат на формирование нового кабинета лидеру победившей на выборах партии, растерялся. Отказался от традиционного выступления перед своими сторонниками, а когда глава его правительства Габриэль Аттали подал заявление об отставке, ее не принял, а попросил премьера пока продолжать временно исполнять свои обязанности.



А что лузеру Макрону еще оставалось делать? Ведь его партийная коалиция "Вместе", хотя и обошла во втором туре, победившее в туре первом "Национальное объединение", оказалась на втором месте, и ни одна из трех главных политических сил страны не имеет в Национальном собрании Франции абсолютного большинства. Как видно, Макрон сейчас усердно чешет лысеющий затылок и вместе со своими советниками мучительно размышляет, что же теперь делать? Ведь и Меланшон, и Ле Пен – его ярые противники, и вступать с ними в правящую коалицию он никак не может. Да и те сами этого не хотят. Словом, куда ни кинь – везде клин.



Но в чем же состоит программа Меланшона "во всей ее полноте" и чем может обернуться для Франции ее реализация? Как известно, победивший альянс Меланшона перед выборами пообещал избирателям с три короба. Значительное увеличение государственных расходов, повышение минимальной заработной платы и снижение пенсионного возраста, что наверняка спровоцируют серьезные разногласия с Европейским союзом. По оценкам Института Монтеня, предвыборные обещания "Нового народного фронта" потребуют, как отмечает Bloomberg, почти 179 миллиардов евро (194 миллиарда долларов) дополнительных расходов в год. Что грозит окончательно разорить и без того отощавший государственный кошелек Франции.



Но это даже не главное. Меланшон известен куда более радикальными политическими взглядами, нежели пугавшая французский истеблишмент перед выборами Марин Ле Пен, которую раньше проправительственные СМИ без обиняков обвиняли в якобы "профашистских" взглядах и, что нынче на Западе еще страшнее, в симпатии к России!



"Я буду президентом непокорной Франции, во Франции, в Европе, в мире. Наконец, я стану президентом мира, поскольку меня беспокоит увеличение количества войн. Став президентом, я предложу выйти из НАТО", – вот, что заявлял Меланшон, когда несколько лет назад он баллотировался на пост президента Франции. В своей программе он выступал тогда за независимость Франции от международной финансовой системы, предлагал отменить налоговые привилегии для крупных компаний.



Мало того, в своих выступлениях Меланшон постоянно употреблял слово "революция". Он призывал к так называемой "гражданской революции" – перевороту, который делают все граждане, болеющие за свою страну. "На всех континентах уже начались революции: граждане приходят к власти и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. Мировое лидерство Соединенных Штатов оспаривается со всех сторон", – заявлял Меланшон. А потому не случайно, что Уго Чавес занимал в его политических симпатиях весьма почетное место. США, с точки зрения Меланшона, – вообще главная угроза самостоятельности Евросоюза. Сейчас, говорил он, европейские страны следуют в фарватере интересов "либерального блока", прежде всего Британии и Германии; этому надо положить конец.



Меланшон не просто предлагал "переворот", он заявлял о необходимости перераспределения богатств, предлагая ввести закон, по которому хозяин предприятия не может получить дополнительную прибыль, пока не поднимет зарплаты своим самым низкооплачиваемым работникам. Другими словами, он вообще покушался на самое "святое" для Запада – на капитализм!



Но заявлял нынешний претендент на пост премьера Франции уже и вообще совершенно крамольные вещи, с точки зрения глобалистов, утверждал, что у французов нет общих ценностей с американцами и… о, ужас! – хвалил Россию.



"Россия – надежный партнер, а вот США более таковым не являются, – заявил Меланшон в 2020 году в интервью французской газете Opinion. – Они не подписывают практически ни одного из интересующих нас соглашений, и это касается не только военной сферы. Давайте перестанем твердить, что у нас с американцами общие ценности! Неправда, что мы защищаем одни и те же принципы. США в первую очередь защищают свое право делать то, что им вздумается. Это страна, в которой за 244 года существования 222 года шла война. Эта одна из немногих стран, которая отняла половину территории у своего соседа Мексики".



Перед началом СВО Меланшон заявлял: геополитическая опасность в регионе исходит от НАТО и ратовал за демилитаризацию Украины. А недавно он выступил категорически против отправки французских войск на Украину, за что ратовал Макрон. И призывал: "Настало время договориться о мире со взаимными условиями безопасности!"



А в 2018 году лидер "Непокоренной Франции" побывал в Москве, где 9 мая принял участие в акции "Бессмертный полк". "Мой приезд сюда – это общественная акция, призванная сообщить: русские – наши друзья", – заявил в ходе этого визита Меланшон.



Так откуда же он взялся, этот французский, уже не давно не киндер-, но все-таки неожиданный сюрприз, кого совсем недавно считали маргинальным политиком, но который теперь (и не без оснований!) требует себе место премьер-министра седьмой экономической державы мира, обладающей к тому же ядерным оружием? И, не исключено, что он действительно может его занять, хотя в левой коалиции пока не все с этим согласны.



Сын почтового работника и учительницы, потомок испанцев и итальянцев, эмигрировавших во Французский Алжир на рубеже веков, Меланшон родился в Танжере (сейчас город находится в Марокко, но тогда это была международная зона). В 1962 году вместе с матерью переселился во Францию. По образованию философ, учился в университете Франш-Конте. Преподавал в средних учебных заведениях, где примкнул к радикальному молодежному движению троцкистского толка и принимал участие в шумных протестах "Красного мая" 1968 года.



Однако в 1977 году вступил в Социалистическую партию Франции, порвав с троцкистами. Активно поддерживал президента Франсуа Миттерана, избирался в высшие органы Социалистической партии. Два года занимал должность министра профессионального образования в правительстве социалиста Лионеля Жоспена. Был сенатором, работал на муниципальном уровне в департаменте Эсон. В 2008 году покинул Социалистическую партию из-за противоречий с ее руководством и выступил инициатором создания "Левой партии", став ее первым председателем. В 2009 году был избран депутатом Европарламента по списку группы Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера. В 2012 году уже был кандидатом на пост президента Франции при поддержке коммунистов и других левых, но проиграл в первом туре. Во втором туре поддержал кандидатуру Франсуа Олланда, несмотря на то что из-за разногласий с ним покинул Социалистическую партию. В 2016 году Меланшон основал партию "Непокоренная Франция", а в 2022 году баллотировался на пост президента в третий раз и снова безуспешно. И вот сегодня он – лидер победившей на парламентских выборах коалиции!



В политических дебатах Меланшон за словом в карман не лезет. "Ваши дерьмовые вопросы", "закрой рот", – обычные для него обороты в разговоре с журналистами. У кого-то такая манера Меланшона выражаться вызывает симпатию: он один из немногих кандидатов, которые не употребляют политические эвфемизмы, а сразу режет "правду-матку".



Меланшон, как уже говорилось, заявлял, что хочет быть "президентом мира" и провести конференцию "от Атлантики до Урала", целью которой станет пересмотр всех границ бывшего СССР. По его мнению, в такой ситуации нет смысла демонстрировать свое негативное отношение и идти против России "вооруженным до зубов". Меланшон заявлял, что лучше всего решать такие проблемы посредством диалога.



"Эммануэль Макрон пошел на безумную авантюру: распустил парламент, чтобы не допустить прихода к власти "Национального объединения". Вопреки почти единодушному мнению его ставка сыграла, но какой ценой. Теперь Макрона вытеснила коалиция левых, в которой партия Меланшона сильна как никогда. Теперь дела во Франции пойдут лучше? Очевидно, что нет", – с тревогой констатирует газета Figaro.



Ну и что же теперь в перспективе? Что ждет теперь Францию? "Призрак политического паралича" – так оценивает ситуацию британская Financial Times. "Макрон и его клика корыстных политиканов – никакие не центристы, а жалкие оппортунисты. Они перепахали весь французский политический ландшафт ради собственной выгоды. Макрону давно пора в отставку! Новые президентские выборы – единственный разумный вариант" – так прокомментировал итоги выборов во Франции один из читателей этой газеты. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720560540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов поручил акиматам оперативно устранять нарушения при производстве дорожных работ

- Кадровые перестановки

- Финансирование ревкомиссии Алматы сократили почти на 130 млн тенге после аудита Высшей аудиторской палаты

- МВД: Пресечены вымогательства в молодежной среде

- АФМ начато досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области

- Про экономику...

- Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы стратегического партнерства

- О приговорах суда

- Рабочий график главы государства

