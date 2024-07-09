Кому на руку европейский "Катаргейт"? - В.Прохватилов

00:32 10.07.2024 09.07.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Коррупция и тотальная слежка – печальная повседневная реальность Старого Света



В Евросоюзе продолжает разгораться "Катаргейт" – громкий коррупционный скандал вокруг коррупции в Европарламенте, грянувший полтора года назад.



9 декабря 2022 года полиция Бельгии провела масштабную операцию, совершила десятки обысков и арестовала четырех человек, среди которых зампред Европарламента Ева Кайли. Все фигуранты расследования обвиняются в получении взяток и попытках влияния на политику Евросоюза в отношении Катара в период подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года. В частности, предполагается, что они пытались "задобрить" других евродепутатов, передавая им крупные суммы денег и ценные подарки, чтобы те распространяли положительные оценки Катара. Это дело в европейских СМИ назвали "Катаргейт".



Как сообщает Agence France-Presse (AFP), вечером 9 декабря в доме Кайли в Брюсселе был произведен обыск. Она не смогла воспользоваться своим парламентским иммунитетом, поскольку ее арестовали "на месте преступления". В последующие дни обыски в Брюсселе продолжились. Одновременно французская полиция опечатала ряд офисов в штаб-квартире Европарламента в Страсбурге. В ходе обысков были обнаружены и изъяты около €2 млн наличными. По информации греческой газеты Efimerida ton Syntakton, в доме Кайли было найдено в общей сложности €160 тыс. в сумках, включая деньги, которые ее отец вез в чемодане в момент его задержания.



Построенная по образу грозной средневековой крепости брюссельская тюрьма "Сен-Жиль" приняла 9 декабря высокопоставленных арестантов: заместителя председателя Европарламента 44-летнюю гречанку Еву Кайли и еще нескольких человек, проходящих по одному с ней делу.



В числе арестованных также были Франческо Джорджи, советник члена Европарламента от Италии Андреа Коццолино и сожитель Кайли бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери, глава НКО "Нет мира без справедливости" Никколо Фига-Таламанка, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Лука Визентини, а также ряд других лиц.



Сразу же после ареста фигурантов "Катаргейта" бельгийское гостелерадио RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) сообщило, что все доказательства виновности подозреваемых в незаконном лоббировании интересов шейхов Катара добыла оперативным путем Sûreté de l’État (Служба госбезопасности Бельгии): "Более года Госбезопасность совместно с зарубежными службами накапливала информацию и признаки правонарушения, оправдывающие передачу дела на судебный уровень".



По данным RTBF, "были задействованы исключительные ресурсы. Подслушивание, слежка, проникновение в компьютерные системы и т. д.".



Канцелярия министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна сообщила о значительном участии Службы безопасности и ее иностранных партнеров в "перечислении подозрений в коррупции европейских депутатов разных стран".



Поначалу ошеломленная масштабами злоупотреблений депутатов Европарламента и их подельников общественность Старого Света никак не отреагировала на подмену полиции, прокуратуры и следственных органов страны бельгийскими рыцарями плаща и кинжала.



Но уже через полгода вскрылись интересные факты, обнародование которых привело к отстранению от расследования "Катаргейта" следователя прокуратуры Мишеля Клеза.



В июне 2023 года Мишель Клез, который руководил расследованием "Катаргейта" и производил все эти аресты, принял решение о "депортации", то есть выходе из дела во избежание "определенных вопросов относительно объективного функционирования следствия", как указано в пресс-релизе бельгийской федеральной прокуратуры от 19 июня.



"Загадочный текст, но который резонирует как удар молнии в бельгийском юридическом мире, учитывая эхо по этому делу, которое началось в декабре 2022 года с нескольких арестов и которое, по мнению федеральной прокуратуры... Судья по антикоррупционному делу фактически стал объектом нападения со стороны адвоката одного из обвиняемых", – прокомментировала сообщение бельгийских правоохранителей французская газета Le Monde.



Адвокат одного их фигурантов "Катаргейта" – депутата Европарламента о Бельгии Марка Тарабеллы – обвинил Клеза в конфликте интересов. Как выяснилось, старший сын Клеза владеет компанией BRC & Co вместе с сыном Мари Арены, бельгийского депутата Европарламента от социалистов, также фигуранта "Катаргейта". Арена ушла с поста председателя подкомитета Европейского парламента по правам человека в январе после того, как разоблачение показало, что она не смогла должным образом задекларировать бесплатные авиабилеты и проживание, полученные ею из Катара.



Интересно, что фирма BRC & Co специализируется на продаже легального каннабиса без психотропных веществ.



32-летний сын депутата Европарламента Мари Арены Уго Лемер является одним из фигурантов "Катаргейта". В его доме был проведен обыск, в ходе которого обнаружено 280 тысяч евро наличными. Уго Лемер и Мари Арена фигурируют в деле "Катаргейта" как активные участники коррупционных схем, но по неизвестным причинам остаются на свободе.



Неудивительно, что влиятельная Le Monde назвала ситуацию с отстранением от "Катаргейта" Мишеля Клеза "загадочной". Смешно говорить о конфликте интересов, когда сын главного следователя является бизнес-компаньоном одного из главных подозреваемых.



Нельзя исключить, что тот факт, что ни Мари Арене, ни ее сыну обвинениия предъявлены не были, объясняется тем, что они могли бы кое-что рассказать о скелетах в шкафу Мишеля Клеза.



25 июня 2024 года расследование "Катаргейта" и вовсе было поставлено под вопрос.



Адвокат Андреа Коццолино Дмитрий де Беко подал в суд иск против Sûreté de l’État.



"С одной стороны, Служба безопасности не передавала напрямую собранную информацию в федеральную прокуратуру, хотя по закону она обязана это сделать. С другой стороны, Служба безопасности, когда наконец проинформировала об этом обвинение, продолжила расследование самостоятельно, хотя судебное расследование уже было начато. Следствие: расследование не было проведено в рамках какого-либо уголовного расследования". "В этом случае невозможно получить доступ к тому, как была собрана информация моего клиента. Например, когда в классическом судебном расследовании речь идет о доказательствах, собранных путем прослушивания телефонных разговоров, мы, юристы, имеем возможность прослушивать записи, чтобы иметь возможность защитить своего клиента. Это невозможно, если эти записи сделаны органами государственной безопасности. Поэтому осознайте свое право на защиту. Кроме того, сбор данных Службы безопасности осуществлялся с нарушением прикосновенности моего клиента, вне всякого контроля", – сообщил он журналистам.



Димитрий де Беко осудил уголовное расследование, составленное "на 90% из элементов, предоставленных государственной безопасности" и добавил: "Это неслыханно".



По словам Дмитрия де Беко, большая часть материалов этого обширного расследования состоит из материалов, собранных агентами Sûreté, а не полицейскими. Работа госбезопасности априори секретна. Таким образом, это не позволяет узнать, как именно была собрана какая-либо информация. И, следовательно, также лишает юриста возможности оспорить подлинность или юридическую ценность полученной таким образом информации. "Откровенно говоря, я поражен тем значением, которое придается информации, получаемой государственной безопасностью. Госбезопасность заняла место следователей, и это тревожит", – сказал адвокат.



Де Беко нарисовал мрачную картину будущего для Евросоюза, если практика подмены правоохранителей рыцарями плаща и кинжала войдет в традицию: "Это дело, если система примет такой способ расследования, по моему мнению, рискнет создать опасного прецедента: теперь государственная безопасность может проводить серьезные уголовные расследования вместо полиции и вершить правосудие без особого контроля и без минимальных правовых гарантий, которыми должен иметь возможность воспользоваться любой гражданин, подозреваемый в совершении преступления. Давайте на минутку представим, куда это может привести нас в будущем…"



Вскоре после своего задержания Ева Кайли была переведена на домашний арест. А в конце мая 2024 года и вовсе освобождена и вернулась к работе в Европарламенте. Она намерена в судебном порядке оспорить предъявленные ей обвинения и, в частности, незаконную слежку.



Переведены на домашний арест и некоторые другие фигуранты "Катаргейта", которые один за другим подают иски о незаконности обвинений в их адрес.



Тем не менее, тенденция к устранению традиционных правоохранительных органов – полиции и прокуратуры – от следственной практики набирает силу.



На фоне потрясшего Европу "Катаргейта" президент Европарламента Роберта Метсола и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили создать общеевропейский надзорный орган над всеми европейскими институтами, включая Европарламент.



Каков же итог потрясшего Старый Свет скандала, в котором нечестные парламентарии были разоблачены нечестными методами в обход всей государственной системы правосудия?



Тот факт, что совместно с бельгийской Службой госбезопасности незаконной слежкой за депутатами Европарламента занимались спецслужбы Франции Италии может указывать на возможное участие в этой акции их старших коллег из ЦРУ.



Если кто и извлек из "Катаргейта" прямую выгоду, так это США, которым была на руку заминка в переговорах Евросоюза с Катаром о поставках газа из-за разразившегося скандала.



Пойманные за руку фигуранты "Катаргейта" могут отделаться легким испугом, так как все обвинения в их адрес не имеют правовой основы, как пишут европейские СМИ.



А вот незаконная слежка и прослушка, причем по всему Евросоюзу, могут эту правовую основу обрести, если предложения глав ЕС будут реализованы. Причем курировать тотальную слежку за гражданами Евросоюза будут из-за океана. Источник - фонд стратегической культуры

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