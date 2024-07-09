Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России

01:00 10.07.2024

09.07.2024



Предупреждение было сделано странам ЕС, сообщили люди, знакомые с вопросом. Этот шаг подчеркивает растущее дипломатическое влияние Саудовской Аравии



Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, направленной на поддержку Украины, а один человек назвал это завуалированной угрозой. По словам двух собеседников, саудовцы конкретно упомянули долговые обязательства, выпущенные французским казначейством.



В мае и июне "Большая семерка" рассматривала различные варианты в отношении средств российского центрального банка. В итоге группа согласилась использовать полученную прибыль и оставить активы в покое, несмотря на то, что США и Великобритания настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты, включая прямой захват. Некоторые страны-члены зоны евро выступили против этой идеи, опасаясь, что она может подорвать валюту.



Инвестиции королевства в единой валюте и французских облигациях могут составлять десятки миллиардов евро, но, вероятно, они не настолько велики, чтобы существенно повлиять на ситуацию, если их распродать. Европейские чиновники все же обеспокоены тем, что другие страны могли последовать примеру Саудовской Аравии.



Одно из официальных лиц Саудовской Аравии заявило, что подобные угрозы не в стиле правительства, но оно, возможно, обрисовало членам G7 возможные последствия любой конфискации.



По словам одного из чиновников, позиция Саудовской Аравии изменилась после того, как страны "Большой семерки" приняли предложение, которое не предусматривало экспроприации активов.



По словам собеседника, неясно, действовала ли Саудовская Аравия из корыстных побуждений - опасаясь, что захват создаст прецедент, который в будущем может быть использован против других стран, - или из солидарности с Россией. Эр-Рияд и Москва поддерживают тесные отношения и вместе возглавляют картель производителей нефти ОПЕК+. Правительство Саудовской Аравии также налаживает связи с Украиной, а президент Владимир Зеленский в прошлом месяце посетил королевство, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.



Какими бы ни были мотивы Саудовской Аравии, такой шаг подчеркивает ее растущее влияние на мировой арене и трудности G-7 в привлечении поддержки Украины со стороны стран так называемого Глобального Юга.



При принце Мухаммеде, фактическом правителе Саудовской Аравии, Эр-Рияд все больше позиционирует себя в качестве дипломатической державы и заявляет, что хочет выступить посредником между Киевом и Москвой.



Правительства Саудовской Аравии и Франции пока не ответили на просьбу о комментарии.



На саммите в Италии в июне, после нескольких месяцев обсуждений, лидеры стран G-7 согласовали финансовую структуру, которая предоставит Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи. Семь стран-членов и Европейский союз договорились о предоставлении кредитов, которые будут погашаться за счет прибыли, полученной от арестованных средств России на сумму около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов), большая часть которых находится в Европе.



Ожидается, что эти средства будут приносить от 3 до 5 миллиардов евро в год.



Большая семерка" и ЕС завершают работу над механизмом схемы. Некоторые страны ЕС надеются, что этот план - шаг к тому, чтобы сделать больше с активами, и такие призывы, вероятно, будут звучать все громче, чем дольше продолжается вооруженный конфликт и чем больше растут расходы на восстановление Украины.



Система нефтедолларов



Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер сырой нефти, а чистые иностранные резервы ее центрального банка составляют 445 миллиардов долларов. Суверенный фонд благосостояния также располагает активами на сумму почти 1 триллион долларов.



Ни центральный банк, известный как SAMA, ни фонд благосостояния не разделяют иностранные активы по валютам или странам. Но большая часть активов хранится в долларах. Согласно последним данным американского правительства, Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на сумму 135 миллиардов долларов.



Два человека поставили под сомнение реальность угрозы Саудовской Аравии, отметив, что когда российские активы были впервые заморожены после февраля 2022 года, сброс валют стран G-7 был незначительным. Члены G-7 также заявили, что у страны Персидского залива не так много надежных альтернатив, которые можно было бы использовать помимо доллара и евро.



Саудовская Аравия продает свою нефть в долларах, укрепляя свой статус главной мировой резервной валюты. Несмотря на широко распространенные предположения о том, что она перейдет на другие валюты, включая китайский юань, саудовские чиновники постоянно отвергают эту идею, заявляя, что сохранение доллара является наилучшим вариантом для экономики королевства.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg