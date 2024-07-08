 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы: будет гораздо хуже, - Дм.Попов
07:09 10.07.2024

У военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума

Очень похоже, при внимательном, конечно, рассмотрении, что вся эта поднявшаяся суета с "замирением" - метания Орбана по миру, заявления Болгарии и Турции о необходимости переговоров и своем посредничестве, - они не совсем про мир между Россией и Украиной. Часть Европы осознала, что ее тянут и толкают в большую войну, которая становится почти неизбежной.

У военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума

По старой и недоброй европейской традиции точкой кристаллизации войны выступает Польша. Представитель Киева Зеленский заявил, что подписанное в Варшаве соглашение Польши и Украины по безопасности предусматривает возможность перехвата польской стороной русских ракет в украинском воздушном пространстве.

Тактически понятное решение – ВКС России вынесли ПВО Украины и те аэродромы, на которых могли бы базироваться F-16. Теперь надежда Киева на то, что поляки прикроют приграничную полосу с Польшей километров в 15-20 (на сколько хватит польского ПВО), и в этой полосе можно будет держать западные истребители.

Но стратегически – это еще один шаг к втягиванию НАТО в полноценную войну с Россией. Вот, например, оценка лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо: "Война на Украине скатывается дальше к глобальному конфликту благодаря этому невероятному соглашению, которое Зеленский заключил с Дональдом Туском – соглашение о безопасности, подписанное сегодня в Варшаве, разрешает польской армии сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины. Это называется вступить в войну! По инициативе того самого европеиста Туска! Давайте помнить, что членство Польши в ЕС и НАТО потребует от нас проявления солидарности, если Польша вступит в войну с Россией! Давайте срочно остановим это безумие!".

Не ждет, а готовится Прибалтика. Вместе с другими балтийскими странами Эстония разрабатывает проект "стены дронов" для защиты воздушного пространства. К 2027 году Эстония планирует потратить 1,3 млрд евро на пополнение запасов боеприпасов, включая дроны-камикадзе, дальнобойную артиллерию, комплексы HIMARS и системы ПВО средней дальности. В 2025 году на границах с Россией начнут устанавливать бетонные защитные бункеры, рыть окопы, ставить противотанковые средства, в том числе мины. Это то самое пресловутое ружье, которое висит в первом акте на сцене.

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Бывший начальник Главного разведуправления ВС Белоруссии Руслан Косыгин пишет, что ЕС планирует к 2027 году подготовиться к нападению на Белоруссию и Россию. Так он расценивает принятый Европой план действий в области военной мобильности, на который планируется потратить 1,6 млрд евро. По словам Косыгина, план "предусматривает модернизацию аэродромов, авиабаз, портов, железнодорожных направлений, автодорог. Все это делается в рамках повышения так называемого военного Шенгена. Здесь речь об оборонительном характере не идет. Это группировка, которая готовится к нападению".

Орбан, который выдал мрачное "То, что будет впереди, - гораздо хуже, чем мы думаем", в своей статье "Правительства Европы в гуще войны" прямо пишет: "Европа готовится к войне. Каждый день объявляют об открытии очередного этапа на пути в ад. Нас осыпают этим каждый день: сотни миллиардов евро - Украине, размещение ядерного оружия посреди Европы, вербовка наших сыновей в иностранные армии, миссия НАТО на Украине, отправка европейских воинских частей на Украину. Друзья мои, такое ощущение, что у военного поезда нет тормозов, а машинист сошел с ума. Мы должны нажать на аварийный тормоз, чтобы хотя бы те, кто хочет, могли выбраться из поезда и не участвовать в войне".

Кто машинист этого поезда, догадаться нетрудно. Подсказка: "машинист сошел с ума". По данным Руслана Косыгина, в 2004 году американское военное присутствие в Европе составляло 100 человек и 4 самолета. В 2023 – 36 тысяч человек и 92 самолета. В 2024 нагнали уже 80 тысяч. Только у белорусской границы, по его словам, развернута группировка из 11 тысяч американских военных.

Орбан сейчас пытается быть тормозом военного поезда и привлечь к торможению как можно больше и европейских, и мировых лидеров. Он правильно замечает: "У Путина все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения. Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию - такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать".

И уже не кажется парадоксальным, что хорошим тормозом поезда большой войны являются и усиливающиеся российские удары по Украине. Потому что хорошо охлаждают перегретые русофобской истерией мозги.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
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