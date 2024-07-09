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Хуситы пригрозили вернуть саудовцев на военное положение, - И.Субботин
07:13 10.07.2024

9.07.2024

Эр-Рияду вменяют в вину контакты с Вашингтоном и экономическое давление
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Хуситские повстанцы недовольны контактами Вашингтона и Эр-Рияда и готовы прервать молчаливое перемирие.
Хуситское движение "Ансар Аллах" пригрозило возобновлением ударов по критически важной инфраструктуре Саудовской Аравии. Недовольство повстанцев вызвано военными контактами между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также продолжающимися попытками конкурирующей фракции – центрального правительства Йемена – переместить все местные банки в свою зону ответственности. Аналитики полагают, что молчаливое перемирие между Эр-Риядом и хуситами может неожиданно закончиться. Саудовское руководство, в свою очередь, говорит посредникам, что не против пойти на выполнение любых условий.

Свои цели хуситы недвусмысленно обозначили в пропагандистском видео, которое содержит виды международных аэропортов в Эр-Рияде и Джидде, а также морских объектов Саудовской Аравии. Публикация ролика совпала с речью лидера "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси, который обратился к Эр-Рияду: "Америка пытается вас запутать, и если вы хотите, просто рискните". Аль-Хуси призвал остановить внешние заговоры против Йемена и заявил, что его соратники имеют право противостоять любому виду давления. "Американцы посылали нам сигналы, что могут подтолкнуть саудовский режим к агрессивным шагам, и визиты американцев в Саудовскую Аравию преследовали именно эту цель", – обратил внимание лидер хуситов.

По словам главы йеменского движения, в условиях вооруженной конфронтации в Красном море США пытаются оказать экономическое давление на районы, где доминирует "Ансар Аллах". Именно с этим аль-Хуси связал стремление центрального правительства, лояльного Саудовской Аравии, обязать все йеменские банки в течение двух месяцев переместить свои головные офисы в Аден, где находится подконтрольный ему Центробанк. Распоряжение носило ультимативный характер, что хуситская группировка считает попыткой ослабить подконтрольный им регулятор, который находится в городе Сана. В своем выступлении аль-Хуси подчеркнул, что перевод банков выглядит как желание просаудовского кабмина подыграть Израилю и США.

До 2016 года Центральный банк в Сане выступал единственной государственной структурой Йемена, которая сохраняла одновременное взаимодействие и с законно признанной исполнительной властью, и с ее противниками в лице хуситов. Однако впоследствии центральное правительство заморозило сотрудничество с регулятором в Сане и объявило о создании альтернативной структуры в Адене. Это усилило тенденцию на экономическую поляризацию, которая подогревалась огромными усилиями Саудовской Аравии по финансированию своего ставленника. В последние месяцы между сторонами разгорелась борьба не только за право на финансовую активность, но и за возможность оперировать линиями гуманитарной помощи.

Как замечает близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor, заявления со стороны аль-Хуси стали самой явной угрозой, выдвинутой руководством движения в адрес Саудовской Аравии за последние месяцы. "Молчаливое перемирие между хуситами и Саудовской Аравией, а также между хуситами и правительством Йемена, наиболее вероятно, развалится, – предполагают эксперты. – Если аль-Хуси сосредоточил внимание в основном на саудовских портах, банках и аэропортах, любая военная кампания хуситов, направленная против Саудовской Аравии, скорее всего будет сфокусирована и ​​на жизненно важной нефтегазовой промышленности страны, на которую хуситы регулярно нападали с 2019 по 2022 год".

Действительно, на необходимость ослабить промышленный потенциал королевства намекал в этом месяце и член политического бюро "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бухайти. В серии своих выступлений он обвинил саудовский правящий дом в попытках сохранить осаду Йемена, лишить его природных богатств и ослабить суверенитет за счет валютных манипуляций. "Если саудовский режим будет участвовать в агрессии против Йемена вместе с Америкой и Великобританией, это потребует от йеменского народа и народа Страны двух святынь (Саудовской Аравии. – "НГ") борьбы бок о бок до тех пор, пока саудовский режим не будет свергнут и земля двух святынь не вернется в объятия арабской и исламской нации", – говорил аль-Бухайти.

Сама Саудовская Аравия, похоже, не против уступок. Как сообщало в конце июня издание "Аль-Ахбар", министр обороны Саудовской Аравии Халед бин Сальман во время недавнего визита в Китай обсуждал возможное посредничество Пекина в урегулировании ситуации вокруг Красного моря. По данным газеты, принц Халед сообщил китайским официальным лицам, что королевство готово пойти на выполнение требований йеменской группировки в обмен на прекращение атак на торговые суда, которые используют саудовские порты. Предложение Саудовской Аравии поступило после того, как Пентагон объявил о выводе из Красного моря своей авианосной группы, которая с января пыталась ослабить военный потенциал хуситских повстанцев.

Под вопросом остается то, насколько далеко готов зайти Эр-Рияд в торге с хуситами, учитывая, что в этом году он уже из страха перед ними ограничил на своих базах деятельность американских военных, пытавшихся использовать военные объекты для нанесения ударов по Йемену.

Источник - НГ
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