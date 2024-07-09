Казахских академиков будут выбирать по-новому

07:16 10.07.2024

По каким критериям будут избирать академиков НАН РК

По каким критериям выбирают академиков НАН РК, фото - Новости 9.07.24

Министерство науки и высшего образования разработало Правила и критерии избрания академиков Национальной академии наук РК, сообщает Zakon.kz.

Избрание академиков академии проводится на конкурсной основе. Дата и время проведения выборов, количество вакансий по каждому научному направлению и их распределение по отделениям устанавливаются президиумом академии.



Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, оплата почтовых услуг и пользование услугами связи всех видов) претенденты оплачивают за счет собственных средств.



Право выдвижения претендента предоставляется организации, в которой претендент является штатным сотрудником на полной ставке с трудовым стажем в организациях не менее 10 лет.



Претендент выдвигается только по тем научным направлениям, которые включены в классификатор научных направлений, утвержденный уполномоченным органом.



Организация выдвигает только одного претендента по одному научному направлению второго уровня в соответствии с классификатором, на которое объявлен конкурс, и кандидатура которого одобрена решением коллегиального органа управления (ученого, научного, научно-технического, технического совета) организации.



Критерии избрания академиков:



наличие гражданства РК;

отсутствие судимости;

наличие ученой степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю);

наличие трудового стажа не менее 10 лет в организации, в которой претендент являлся или является штатным сотрудником на полной ставке;

наличие за последние 10 лет:

- по научным направлениям "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение" и "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки" не менее 10 публикаций, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах и входящих в первый или второй квартиль по импакт-фактору по состоянию на год публикации;



- по научному направлению "Военные науки и национальная безопасность" не менее 10 статей и обзоров, опубликованных в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК;



- по научным направлениям "Социальные науки" и "Гуманитарные науки и искусство":



не менее двух публикаций в международных рецензируемых научных журналах в качестве первого автора для корреспонденции или первого автора, или глав в монографиях, книгах, опубликованных доверенными издательствами;

не менее 10 статей и обзоров, опубликованных в журналах, рекомендованных комитетом;

не менее одной монографии (вклад претендента не менее шести печатных листов), рекомендованной коллегиальным органом научной организации или организации высшего и (или) послевузовского образования.

В случае наличия статьи или обзора в международных рецензируемых научных журналах, или глав в монографиях, монографий или книг, опубликованных доверенными издательством, она засчитывается как три статьи в журналах, рекомендованных комитетом.



Порядок избрания академиков



Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:



публикация объявления о проведении конкурса;

прием документов от претендентов и рассмотрение их документов;

оценка претендентов экспертной комиссией по балльной системе;

оценка программы претендента президиумом академии;

избрание академиков академии.

Срок приема документов составляет 10 рабочих дней.



Заявка претендента, а также вся корреспонденция и документы касательно заявки, составляются и представляются в бумажном формате на казахском или русском языках.



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Заявка представляется в форме брошюры (плотный переплет) с описью и нумерацией каждой страницы, на последней странице которой делается итоговая запись с указанием количества листов и скрепляется наклейкой с печатью организации.



Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые претендентом, могут быть составлены на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на казахском или русском языке.



Как оценивают претендента



Для оценки претендентов в академии создается экспертная комиссия, состав которой утверждается президиумом академии в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до объявления конкурса.



Экспертная комиссия состоит из не менее чем пяти членов.



В качестве экспертов выступают работники академии, а также лица, не являющиеся государственными служащими и имеющими опыт работы в областях, соответствующих функциональным направлениям в научной сфере.



По решению президиума академии в состав экспертной комиссии могут быть включены иностранные ученые или представители экспертного сообщества.



Экспертная комиссия при проведении экспертизы вправе запрашивать дополнительную информацию от претендента или организации, а также от государственных органов и организаций.



Экспертиза проводится в течение 15 рабочих дней.



Если претендент по результатам экспертизы получает количество баллов ниже порогового, его заявка отклоняется и он не допускается на следующий этап.



Академия в соответствии с вышеуказанным заключением экспертной комиссии направляет соответствующее уведомление в организацию.



Избрание в академики академии производится на заседании общего собрания при наличии кворума не менее двух третей от общего числа академиков академии.



Общее собрание принимает одно из следующих решений:



избрать действительным членом-академиком академии;

отклонить претендента на избрание академиком академии.

Избранным действительным членом – академиком академии считается претендент, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с заключением экспертной комиссии, получивший наивысший показатель оценки по результатам защиты программы и за которого проголосовало не менее двух третьих от общего количества академиков, участвовавших в общем собрании.



Действительные члены (академики) Республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан", избранные до 1 декабря 2023 года, при достижении ими пенсионного возраста становятся почетными академиками академии (академики-консультанты) с правом получения ежемесячной пожизненной стипендии.



Отклоненным претендентом на избрание академиком академии признается претендент, за которого проголосовало не более одной третьей от общего количества академиков, участвовавших в общем собрании.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.



9 июля 2024



Лариса Черненко