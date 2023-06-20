 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скоропостижно скончался генерал Магомед Хадаев - отвечавший в МО РФ за госэкспертизу
07:30 10.07.2024

Подчиненный экс-замминистра обороны Тимура Иванова скоропостижно скончался в Москве
Алексей Иванов

Поздно вечером 8 июля опубликована информация о смерти Магомеда Хандаева, начальника Управления государственной экспертизы Министерства обороны Российской Федерации.

Который находился в прямом подчинении у замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции.

Причины смерти не раскрываются.

Магомед Гасанович Хандаев родился 14.05.1963 в ауле Гента Советского (ныне - Шамильский) района Дагестана. Аварец по национальности. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, а также высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ и Дагестанский государственный технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство". Как сообщает сайт МО, "проходил военную службу в военно-строительных частях и организациях Главного управления специального строительства, Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России в должностях от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника ГлавКЭУ". В 2006-09 годах являлся заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. В 2009-м занял должность главного федерального инспектора, помощника попреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2012-13 годах занимал должность вице-президента Государственной корпорации "Олимпстрой", которая была создала в 2007-м для подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи. В 2013-м назначен заместителем главы Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница). В 2016-м назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. В 2018-22 годах - генеральный директор Федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации". В июне 2022-го назначен гендиректором Федерального государственного унитарного предприятия "Главное управление специального строительства". Приказом Сергея Шойгу от 20.06.2023 №702 назначен начальником Управления государственной экспертизы Минобороны РФ. Хандаев имел чин государственного советника РФ II класса, звание полковника запаса. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России, заслуженный строитель Республики Бурятия, кандидат экономических наук. Награжден орденами Александра Невского (вручал лично Иванов в 2021 году), "За военные заслуги", Почета и многими ведомственными медалями.

Тело самолетом было доставлено в Махачкалу, и 9 июля прошли похороны. В родном ауле. "Магоиеда Хандаева похоронили сегодня утром. На похоронах были человек 400-450", – сказал РИА Новости глава сельского поселения Гента Хирамагомед Магомедов.

Успел ли он дать показания по делу своего бывшего шефа, неизвестно. В интернете уже появились вбросы о том, что его смерть - не случайность, а если и случайность, то крайне своевременная. Политолог Георгий Федоров: "Хандаев очень плотно работал с Тимуром Ивановым. Магомед Хандаев и его окружение неплохо заработали на строительстве сооружений для Каспийской флотилии. Очень неожиданная смерть, но произошла очень вовремя". VK-паблик "Уполномочен заявить": "Ситуация вокруг смерти Хандаева вызывает вопросы, особенно на фоне недавних "зачисток" среди высших руководителей Министерства обороны, связанных с коррупционными скандалами. Неясно, как далеко планировали зайти следователи в своих расследованиях и была ли смерть Хандаева частью более широкой картинки. Смерть генерала, безусловно, станет удобным поводом для тех, кто стремится замести следы коррупционных схем в Минобороны. Теперь, когда Хандаев, потенциально обладающий важной информацией, больше не может дать показаний, многие дела могут быть закрыты или пересмотрены, что позволит избежать дальнейших расследований и возможных обвинений в адрес высокопоставленных лиц".

Источник - завтра
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